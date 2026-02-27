'Não vi nada, não fiz nada de errado': o depoimento do ex-presidente Bill Clinton sobre Jeffrey Epstein

Fotos mostram relação entre Clinton e Epstein nos anos 1990 e início dos anos 2000 - (crédito: US Justice Department / Handout /Anadolu via Getty Images)

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton afirmou nesta sexta-feira (27/2) que "não viu nada" nem "fez nada de errado" em sua declaração inicial aos parlamentares americanos sobre sua relação com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na declaração, Clinton afirmou que "não fazia ideia dos crimes que Jeffrey Epstein estava cometendo".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Clinton foi convocado a depor perante o Comitê de Supervisão da Câmara, em uma sessão que ocorre a portas fechadas, mas a declaração inicial foi divulgada para a imprensa.

O ex-presidente democrata apareceu diversas vezes nos arquivos de Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça, incluindo em fotos tiradas nos anos 1990 e no início dos anos 2000.

O republicano James Comer, presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, afirmou antes do depoimento que eles sabem que Bill Clinton voou no avião de Jeffrey Epstein pelo menos 27 vezes e que Epstein visitou a Casa Branca ao menos 17 vezes durante a presidência de Clinton.

Epstein começou a ser investigado por crimes sexuais em 2005 e só se declararia culpado em 2008, por solicitação de prostituição envolvendo uma menor de idade.

Ao comitê, Clinton declarou que "como alguém que cresceu em um lar com violência doméstica", jamais teria viajado no avião de Epstein se tivesse "qualquer indício do que ele estava fazendo".

"Vocês vão me ouvir muitas vezes dizer que não me recordo. Isso pode ser insatisfatório. Mas não vou afirmar algo de que não tenho certeza. Isso aconteceu há muito tempo. E estou vinculado pelo meu juramento a não especular nem fazer suposições", afirma.

A presença nos arquivos não indica irregularidade, e Clinton negou qualquer conhecimento ou envolvimento nos crimes de Epstein.

A esposa de Bill Clinton, a ex-primeira-dama Hillary Clinton, depôs ao mesmo comitê na quinta-feira (27/2). Ela negou ter qualquer conhecimento dos crimes de Epstein e afirmou que nunca chegou a conhecê-lo.

US Justice Department / Handout /Anadolu via Getty Images Fotos mostram relação entre Clinton e Epstein nos anos 1990 e início dos anos 2000

O ex-presidente criticou nesta sexta o comitê por ter convocado Hillary para depor, afirmando que ela "não tinha nada a ver" com Epstein.

Em um depoimento de seis horas, Hillary Clinton declarou que "não fazia ideia" dos crimes de Epstein e classificou a sessão como "teatro político partidário".

Republicanos afirmaram que divulgarão o vídeo do depoimento de Hillary Clinton ainda na sexta-feira ou no sábado.

Já Robert Garcia, o principal democrata no Comitê de Supervisão da Câmara, afirmou nesta sexta que foi estabelecido um "novo precedente" ao convocar um ex-presidente para depor.

Ele também pediu que o presidente Donald Trump, que aparece nos arquivos Epstein e nega qualquer irregularidade, seja o próximo a prestar depoimento.