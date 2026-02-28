EUA e Israel lançam ataque contra o Irã; o que se sabe - (crédito: BBC Geral)

Estados Unidos e Israel lançaram um ataque coordenado contra o Irã na manhã deste sábado (28/02). O presidente americano, Donald Trump, confirmou que "grandes operações de combate" estão em andamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a agência de notícias iraniana Fars, explosões foram ouvidas em cinco cidades do Irã: Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah e na capital Teerã.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após os ataques, as Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o Irã lançou ataques retaliatórios contra o território israelense.

* Esta reportagem está em atualização