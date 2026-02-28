Quem é o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e qual a influência de sua família?

O aiatolá Khamenei está no centro da estrutura de poder no Irã - (crédito: Anadolu/Getty Images)

Forças militares americanas e israelenses iniciaram um ataque conjunto contra o Irã neste sábado (28/2). O presidente dos EUA, Donald Trump, conclamou os iranianos a se revoltarem contra o governo dos aiatolás.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enviou uma mensagem aos iranianos dizendo que a ação "criará as condições para que o valente povo iraniano tome seu destino em suas próprias mãos".

Trump acusou o regime liderado por Ali Khamenei de travar uma "campanha interminável de derramamento de sangue e assassinatos em massa contra os Estados Unidos" e assegurou que com o ataque buscam "defender o povo americano eliminando as ameaças iminentes do regime iraniano, um grupo cruel de gente muito dura e terrível".

Em janeiro, o líder supremo iraniano enfrentou o desafio mais sério ao seu poder, quando manifestações de grande amplitude abalaram as ruas do país e desencadearam uma crise de legitimidade do governo.

Nos protestos, que alcançaram um nível nunca visto nos 47 anos de história da República Islâmica, milhares de pessoas morreram em confronto com as forças de segurança.

Analisamos quem é o líder supremo do Irã, qual o poder que ele exerce no país e qual o papel de sua família na política do país.

O aiatolá Khamenei é o segundo líder supremo do país desde a Revolução Islâmica de 1979 e ocupa o cargo mais alto desde 1989.

Ele está no centro de uma complexa rede de núcleos de poder concorrentes, tem poder de veto sobre qualquer questão de política pública e seleciona candidatos para cargos públicos.

Como chefe de Estado e comandante-chefe das Forças Armadas, incluindo a Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC, na sigla em inglês), sua posição o torna "todo-poderoso".

Ele nasceu em Mashhad, a segunda maior cidade do Irã, em 1939.

Segundo de oito filhos em uma família religiosa, seu pai era um clérigo de médio escalão do ramo xiita do islamismo, majoritário no Irã.

Sua educação foi dominada pelo estudo do Alcorão, e ele se qualificou como clérigo aos 11 anos.

Mas, assim como muitos líderes religiosos da época, seu trabalho era tanto político quanto espiritual.

Um orador eficaz, Khamenei se juntou aos críticos do xá do Irã, o monarca que acabou sendo deposto pela Revolução Islâmica.

Por anos, ele viveu na clandestinidade. Foi preso seis vezes pela polícia secreta do xá, sofrendo tortura e exílio interno.

Um ano após a Revolução Islâmica de 1979, o aiatolá Ruhollah Khomeini o nomeou líder da oração de sexta-feira da capital, Teerã. Khamenei foi eleito presidente em 1981, antes de ser escolhido por anciãos religiosos em 1989 como sucessor do aiatolá Khomeini, que havia morrido aos 86 anos.

Quão poderoso é Mojtaba, o filho de Khamenei?

Ali Khamenei raramente viaja para o exterior e, segundo relatos, vive frugalmente em um complexo no centro de Teerã com sua esposa.

Dizem que ele gosta de jardinagem e poesia. É sabido que fumou na juventude, o que é incomum para uma figura religiosa no Irã. Ele perdeu o movimento do braço direito em uma tentativa de assassinato na década de 1980.

Ele e sua esposa, Mansoureh Khojasteh Baqerzadeh, têm seis filhos — quatro meninos e duas meninas.

A família Khamenei raramente aparece em público ou na mídia, e informações oficiais e verificadas sobre a vida privada de seus filhos são limitadas.

De seus quatro filhos, Mojtaba, o segundo, é o mais conhecido por sua influência e pelo papel significativo que desempenha no círculo íntimo de seu pai.

NurPhoto/Getty Images Mojtaba Khamenei, o segundo filho do líder supremo, é amplamente considerado um dos indivíduos mais poderosos da República Islâmica

Mojtaba estudou na Escola Secundária Alavi, em Teerã, uma escola cujos alunos tradicionalmente incluem filhos de altos funcionários da República Islâmica.

Ele é casado com a filha de Gholam-Ali Haddad-Adel, uma proeminente figura conservadora, numa época em que ainda não havia se tornado clérigo e planejava iniciar seus estudos no seminário em Qom. Iniciou seus estudos religiosos formais no Seminário de Qom – o seminário xiita mais importante do Irã – aos 30 anos.

Em meados dos anos 2000, a influência de Mojtaba na esfera política se tornou mais evidente, embora isso raramente tenha sido reconhecido pela mídia.

Mojtaba ganhou destaque após uma polêmica eleição presidencial em 2004, quando Mehdi Karroubi – um candidato proeminente – o acusou publicamente de interferência nos bastidores para favorecer Mahmoud Ahmadinejad, em uma carta aberta dirigida ao aiatolá Khamenei.

A partir da década de 2010, ele passou a ser amplamente considerado um dos indivíduos mais poderosos da República Islâmica, e relatos sugerem que ele é o candidato preferido de Khamenei para substituí-lo. Algumas fontes oficiais, no entanto, negaram esses relatos.

Embora Ali Khamenei não seja rei e não possa simplesmente passar o trono para seu filho, Mojtaba detém poder significativo dentro dos círculos linha-dura de seu pai, incluindo o poderoso gabinete do líder supremo, que ofusca os órgãos constitucionais.

Mustafa Khamenei é o filho mais velho da família. Sua esposa é filha de Azizollah Khoshvaght, um clérigo tradicionalista fervorosamente conservador.

Tanto Mustafa quanto Mojtaba serviram na linha de frente durante a guerra Irã-Iraque na década de 1980.

AFP/Getty Images Meysam é o mais novo dos filhos de Khamenei

O terceiro filho de Ali Khamenei é Masoud, nascido em 1972. Ele é casado com Susan Kharazi, filha de Mohsen Kharazi, um conhecido clérigo filiado à conservadora Associação de Professores do Seminário de Qom, e irmã de Mohammad Sadegh Kharazi, um ex-diplomata com tendências reformistas.

Masoud Khamenei se manteve afastado dos círculos políticos e pouco se sabe publicamente sobre ele.

Ele chefiou o escritório que supervisiona as obras de seu pai e funciona como um importante braço de propaganda do Aiatolá Khamenei. Também foi responsável por compilar a biografia e as memórias de seu pai.

O filho mais novo, Meysam, nasceu em 1977. Assim como seus três irmãos mais velhos, ele também é clérigo.

Sua esposa — cujo nome não foi mencionado na mídia — é filha de Mahmoud Lolachian, um comerciante rico e influente conhecido por apoiar financeiramente clérigos revolucionários antes da revolução de 1979.

Meysam trabalhou ao lado de seu irmão Masoud no Escritório para a Preservação e Publicação das obras de seu pai.

Duas filhas

Pouco se sabe publicamente sobre as filhas de Khamenei.

Bushra e Hoda são os membros mais jovens da família e nasceram após a revolução de 1979.

Bushra nasceu em 1980 e é casada com Mohammad-Javad Mohammadi Golpayegani, filho de Gholamhossein (Mohammad) Mohammadi Golpayegani, chefe de gabinete de Khamenei.

Hoda, a mais nova filha do líder, nasceu em 1981. Ela é casada com Mesbah al-Hoda Bagheri Kani, que estudou marketing e lecionou na Universidade Imam Sadiq.

Esta é uma atualização de um artigo originalmente publicado em 16 de junho de 2025, com informações da BBC News, BBC Verify e do correspondente da BBC em Washington, Paul Adams.