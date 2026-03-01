Filha, genro e neta de Khamenei estão mortos; Israel ataca 'coração' de Teerã

Explosões foram ouvidas na capital, Teerã. Israel afirma ter atingido o 'coração' da cidade - (crédito: ATTA KENARE/AFP)

Meios de comunicação iranianos anunciaram, neste domingo (1º/2) a morte da filha, do genro e da neta do líder supremo Ali Khamenei nos ataques israelenses e americanos contra a república islâmica. Khamenei também morreu, conforme confirmaram fontes locais e o presidente americano, Donald Trump.

"Após fazer contato com fontes bem informadas dentro da família do líder supremo, lamentavelmente se confirmou a notícia do martírio da filha, do genro e da neta do líder revolucionário", escreveu a agência de notícias Fars. A informação foi replicada por outros veículos iranianos.

Nova onda de ataques

O Exército israelense lançou mais uma série de ataques na madrugada deste domingo contra instalações iranianas de mísseis balísticos e defesa aérea, segundo informou a corporação. Explosões foram ouvidas na capital, Teerã. Israel afirma ter atingido o 'coração' da cidade.

Ocorreram pelo menos três explosões na capital iraniana por volta das 4h (21h30 do sábado em Brasília). Jornalista da AFP na capital relatou ter ouvido também ruídos similares ao de aviões sobrevoando a região.

A agência estatal iraniana, Mehr News Agency, confirmou a informação por meio de seu canal do Telegram. Já a base dos Estados Unidos no Bahrein, outro país no Oriente Médio, foi atacada pela quinta vez desde sábado, quando Israel e Estados Unidos inciaram uma onda de ataques coordenados tendo o Irã como alvo.

