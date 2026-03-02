Após morte de líder supremo Ali Khamenei, Israel e Irã trocam novos ataques: o que aconteceu até agora

Trump escreveu nas redes sociais que isso é "justiça" para "o povo do Irã", para os americanos e para "pessoas de muitos países ao redor do mundo" - (crédito: AFP via Getty Images)

Estados Unidos e Israel lançaram uma série de ataques coordenados contra o Irã na manhã de sábado (28/2). Horas depois, o presidente do EUA, Donald Trump, afirmou que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, havia sido morto nos bombardeios.

O governo iraniano também confirmou a morte de Khamenei. Segundo um comunicado do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Khamenei morreu na manhã de sábado do horário local, em seu escritório, "enquanto realizava tarefas".

A BBC Verify confirmou, usando imagens de satélite, que partes do complexo da Casa da Liderança, escritório de Khamenei em Teerã, sofreram danos significativos durante os ataques conjuntos de EUA e Israel.

O anúncio oficial da morte do líder supremo no Irã foi feito por um apresentador da TV estatal que, em meio a soluços, disse que o país entraria em um período de luto de 40 dias.

A Assembleia de Peritos, um conselho de clérigos do país islâmico, deverá nomear um sucessor para Khamenei o mais breve possível. Neste domingo (1/3), Alireza Arafi foi nomeado líder supremo interino.

Trump, por sua vez, afirmou em uma mensagem que Ali Khamenei foi "uma das pessoas mais perversas da história".

O americano acrescentou ainda que esta seria "a maior oportunidade que o povo iraniano já teve para recuperar seu país", sugerindo uma janela para mudança de regime no país persa.

Neste domingo (1/3), após a confirmação da morte de seu líder supremo, o Irã comunicou que voltaria a atacar Israel e bases americanas no Oriente Médio, retomando os bombardeios de retaliação que começara no sábado.

"A operação ofensiva mais devastadora da história das forças armadas da República Islâmica do Irã começará em instantes em direção aos territórios ocupados e às bases terroristas americanas", disse a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) em um comunicado.

Foram reportados bombardeios em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em Doha, capital do Catar, no Bahrein e no Kuwait.

Israel também confirmou que voltou a bombardear o Irã neste domingo. Segundo um comunicado das Forças de Defesa de Israel (IDF), o alvo seriam posições ligados ao governo iraniano "no coração de Teerã".

"Ao longo do último dia, a Força Aérea Israelense realizou ataques em larga escala para estabelecer superioridade aérea e abrir caminho para Teerã", disseram as IDF.

A mídia iraniana confirmou que explosões foram ouvidas na capital.

Como o sucessor de Khamenei será escolhido?

Getty Images Imagens verificadas pela BBC mostram explosões a menos de 1 km do complexo de residência do supremo líder do país, o aiatolá Ali Khamenei

Neste domingo, Alireza Arafi foi nomeado líder supremo interino. O clérigo é membro do Conselho dos Guardiães, órgão que era chefiado por Ali Khamenei e cuja função principal é garantir que as leis aprovadas pelo Parlamento estejam em concordância com a Constituição e com a lei islâmica.

Segundo a agência de notícias iraniana ISNA, Arafi foi escolhido para o Conselho de Liderança do Irã, que ficará encarregado de desempenhar as funções do líder supremo até que um novo líder seja eleito.

Arafi fará parte do conselho temporário ao lado do presidente Masoud Pezeshkian e do juiz-chefe Gholamhossein Mohseni Ejei.

A escolha formal de um novo líder supremo não ocorre por votação direta, mas sim por escolha de um órgão composto por 88 clérigos de alto escalão, conhecido como Assembleia de Peritos. Eles são eleitos por votação direta a cada 8 anos.

De acordo com a Constituição iraniana, esses clérigos devem escolher o novo líder supremo o mais rápido possível, mas isso pode se mostrar difícil por razões de segurança, visto que o país está sob ataque.

Como foi o primeiro dia de ataques?

Pouco após as 9h30 no horário local (3h10 em Brasília), a mídia iraniana relatou explosões na capital, Teerã. Imagens divulgadas mostravam fumaça sobre as praças Jomhouri e Hassan Abad.

Explosões também foram relatadas em várias outras cidades no país, incluindo Karaj, perto de Teerã, Isfahan e Qom, no centro do país, e Kermanshah, no oeste.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas correndo em pânico nos locais das explosões. O som de gritos e choro pode ser ouvido ao fundo.

Imagens de Teerã verificadas pela BBC mostram explosões a menos de 1 km do complexo onde reside o supremo líder do país, o aiatolá Ali Khamenei.

Imagens de satélites também mostraram danos consideráveis no complexo, incluindo edifícios queimados, destroços e uma coluna de fumaça.

Airbus DS 2026 Imagens de satélite mostram fumaça sobre complexo do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, em Teerã

De acordo com o Crescente Vermelho do Irã (equivalente à Cruz Vermelha no país), mais de 200 pessoas morreram no primeiro dia de ataques em todo o país.

Segundo a Agência de Notícias da República Islâmica, 108 pessoas morreram após bombardeios terem atingido uma escola primária feminina no condado de Minab, na província de Hormozgan, no sul do Irã. Outras 48 pessoas teriam se ferido, afirmou o governador Mohammad Radmehr.

A BBC não conseguiu verificar essa informação de forma independente, pois veículos de imprensa internacionais frequentemente têm seus vistos negados para o Irã, o que limita a capacidade de coletar informações sobre o que está acontecendo no país, que ainda enfrenta um bloqueio de internet.

Mísseis iranianos contra aliados dos EUA no Oriente Médio

Pela manhã, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã prometeu uma "resposta esmagadora", afirmando que os ataques ocorreram "mais uma vez durante negociações" com Washington.

Teerã lançou mísseis contra o território israelense e aliados de Washington no Oriente Médio: Catar, Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordania e Iraque foram alvos.

Segundo as Forças de Defesa de Israel, ataques retaliatórios foram lançados contra o território israelense. Instalações da Marinha americana no Bahrein também foram atingidas por mísseis, e explosões foram registradas em Doha, no Catar.

Os Emirados Árabes Unidos disseram que também foram atingidos pelo Irã e que os destroços, que caíram em uma área residencial em Abu Dhabi, teriam matado um civil de nacionalidade asiática cujo nome não foi divulgado.

A Força Aérea dos Estados Unidos opera a partir de uma base em Al Dhafra, ao sul de Abu Dhabi, juntamente com a Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos.

Dubai, também parte dos Emirados Árabes Unidos, parece ter sido atingida. Uma explosão seguida de incêndio foi registrada em Palm Jumeirah, área de hotéis de luxo, deixando quatro pessoas feridas, segundo autoridades locais. A BBC verificou imagens confirmando que se deu em um hotel da zona.

Para o analista Jeremy Bowen, editor da BBC com ampla experiência na cobertura do Oriente Médio, Israel e Estados Unidos calcularam que o regime islâmico no Irã está vulnerável, lidando com uma grave crise econômica, as consequências da repressão brutal a manifestantes no início do ano e as defesas ainda enfraquecidas após os ataques sofridos em junho de 2025. Os presidentes americano e israelense concluíram que esta era uma oportunidade que não deveria ser desperdiçada.

A operação acontece após semanas de negociações entre Washington e Teerã na tentativa de fechar um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

O Irã "tentou reconstruir seu programa nuclear e continua desenvolvendo mísseis de longo alcance que agora podem ameaçar nossos bons amigos e aliados na Europa, nossas tropas estacionadas no exterior, e que em breve poderiam atingir o território americano", afirmou Trump.

O presidente americano disse ainda que os Estados Unidos vão reduzir a indústria de mísseis do Irã a pó e "aniquilar" sua Marinha. O presidente instou os iranianos a usarem o momento para derrubar o regime clerical do país. "Quando terminarmos, tomem o poder. Será de vocês. Esta será provavelmente a única chance que terão por gerações", declarou.

O mandatário também disse aos membros das forças de segurança iranianas que receberiam "imunidade" se depusessem as armas. Caso contrário, "enfrentariam morte certa".

O presidente israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que "um regime terrorista assassino" não deve possuir armas nucleares "que lhe permitam ameaçar toda a humanidade". "Agradeço ao nosso grande amigo, o presidente Donald Trump, por sua liderança histórica", acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que, embora o Irã estivesse ciente das "intenções" dos EUA e de Israel de realizar ataques, participou das negociações com Washington e que os ataques ocorreram "enquanto o Irã e os Estados Unidos estavam em meio a um processo diplomático".

A terceira rodada de negociações indiretas entre o Irã e os EUA foi realizada há dois dias, em 26 de fevereiro, em Genebra, sem avanços.

O Irã e os EUA também realizaram cinco rodadas que não obtiveram resultado em maio de 2025. Uma sexta rodada, que era prevista para junho passado, acabou cancelada após Israel lançar ataques contra o Irã, desencadeando um conflito de 12 dias no qual os EUA atingiram três importantes instalações nucleares iranianas.

Irã praticamente sem internet

Em nota, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã afirmou que o "inimigo" presumiu erroneamente que o povo iraniano "cederia às suas exigências mesquinhas por meio de ações tão covardes".

Também confirmou que as forças armadas iranianas já iniciaram medidas retaliatórias e prometeu "manter o povo informado continuamente".

O governo iraniano disse ainda que os ataques poderiam continuar em Teerã e outras cidades, instando os cidadãos a "manterem a calma" e se deslocarem para áreas mais seguras, sempre que possível, para evitar o perigo.

Também afirmou que o governo "preparou todas as necessidades da sociedade com antecedência" e que "não há preocupação com o fornecimento de bens essenciais", aconselhando as pessoas a evitarem centros comerciais.

Reuters Moradores de Teerã correm para se proteger durante ataque dos Estados Unidos e de Israel

Escolas e universidades permanecerão fechadas, os bancos continuarão prestando serviços e os órgãos governamentais vão operar com 50% da capacidade, informou o Conselho.

O Irã está agora sob um bloqueio de internet quase total, de acordo com a NetBlocks, uma agência de monitoramento da internet.

Esta não é a primeira vez em que a internet do país é interrompida. No mês passado, os serviços de telecomunicação foram cortados durante protestos em todo o país, que foram brutalmente reprimidos pelo governo.

Getty Images Fumaça após ataques em Teerã

Ataque divide a opinião popular no Irã

No Irã, a reação aos ataques foi diversa, com cenas de pânico em algumas áreas e alívio em outras diante da perspectiva da queda do regime, segundo relatos da BBC Persian.

Por volta das 9h40, iranianos em várias cidades relataram ter ouvido fortes explosões. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas correndo em pânico perto dos locais das explosões, com gritos e choro ao fundo.

Mas, ao mesmo tempo, parece haver uma sensação de alívio, até mesmo de celebração, entre aqueles que acreditam que a queda do regime só pode ocorrer por meio de intervenção militar. Muitos já previam um possível ataque dos Estados Unidos.

"Se eu morrer, não se esqueçam de que nós também existimos. Aqueles de nós que se opõem a qualquer ataque militar, aqueles de nós que se tornarão apenas um número nos relatórios de mortos", escreveu um iraniano nas redes sociais.

Outro escreveu: "Maldita seja a ditadura islâmica que causou esta guerra. Já sofremos três guerras."

Muitos iranianos que vivenciaram o que foi descrito como uma das repressões mais sangrentas contra civis na história moderna dizem agora acolher favoravelmente a mudança de regime, mesmo que ocorra por meio de intervenção militar e assassinato de seus líderes.

Outros, contudo, temem que os ataques aéreos por si só não sejam suficientes para derrubar o regime. Receiam que ele possa sobreviver e, em resposta, tornar-se ainda mais brutal contra o seu próprio povo.

Como o Brasil e o resto do mundo reagiram

O governo brasileiro, por meio de uma nota do Itamaraty, condenou a ação coordenada dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, chamando atenção para o fato de os ataques terem acontecido "em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz, posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região".

"O Brasil apela a todas as partes que respeitem o direito internacional e exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil."

Segundo o Itamaraty, as embaixadas na região estão acompanhando as comunidades brasileiras na tentativa de atender às necessidades dos brasileiros e garantir a sua segurança.

Getty Images Mulher chora morte de Ali Khamenei durante manifestação em Teerã

Em uma declaração conjunta, os governos do Reino Unido, Alemanha e França condenaram os ataques de retaliação do Irã contra países vizinhos após a ação conjunta dos Estados Unidos e de Israel deste sábado (28/2).

"A França, a Alemanha e o Reino Unido têm instado consistentemente o regime iraniano a encerrar seu programa nuclear, restringir seu programa de mísseis balísticos, abster-se de suas atividades desestabilizadoras na região e em nossos territórios, e cessar a violência e a repressão terríveis contra seu próprio povo", diz a nota, assinada pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Friedrich Merz.

Os líderes afirmaram que seus países não participaram dos ataques, mas disseram estar em contato com os Estados Unidos, Israel e parceiros na região. "Reiteramos nosso compromisso com a estabilidade regional e com a proteção da vida civil", disseram.

"O Irã deve se abster de ataques militares indiscriminados. Instamos a liderança iraniana a buscar uma solução negociada. Em última análise, o povo iraniano deve ter a liberdade de determinar seu futuro."

Já o Ministério das Relações Exteriores da China disse que o país está "profundamente preocupado com os ataques militares lançados pelos Estados Unidos e Israel" e que "a soberania, a segurança e a integridade territorial do Irã devem ser respeitadas".

"A China pede a imediata paralisação das ações militares, que não haja nova escalada das tensões, a retomada do diálogo e das negociações, e esforços para manter a paz e a estabilidade no Oriente Médio", diz o comunicado do governo.

Outros líderes também se pronunciaram:

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lembrou que o bloco europeu adotou "sanções abrangentes" em resposta ao "regime assassino" do Irã. "Apelamos a todas as partes para que exerçam a máxima contenção, protejam os civis e respeitem integralmente o direito internacional."

lembrou que o bloco europeu adotou "sanções abrangentes" em resposta ao "regime assassino" do Irã. "Apelamos a todas as partes para que exerçam a máxima contenção, protejam os civis e respeitem integralmente o direito internacional." O Ministério das Relações Exteriores da Rússia descreveu as ações dos EUA e de Israel como "imprudentes", afirmando que ambas violam o direito internacional. A Rússia apelou para o retorno a soluções políticas e diplomáticas.

Como está o programa nuclear iraniano?

A situação do programa nuclear iraniano não é clara após o país ter visto suas instalações nucleares chaves serem atacadas durante a guerra de 12 dias entre Israel e Irã em junho do ano passado.

Os EUA entraram brevemente no conflito, atacando três instalações — o maior complexo de pesquisa nuclear do Irã, em Isfahan, além de centros em Natanz e Fordo usados para enriquecer urânio para uso como combustível nuclear.

Trump disse que as instalações haviam sido "destruídas". Uma semana depois, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que os ataques causaram danos graves, embora "não totais", sugerindo que alguma forma de enriquecimento poderia ser retomada dentro de alguns meses.

A agência estima que, quando Israel lançou ataques aéreos em 13 de junho, o Irã tinha um estoque de 440 quilos de urânio enriquecido a até 60% de pureza — um pequeno passo técnico para atingir os 90% necessários para armas nucleares.

Grossi disse em outubro à agência de notícias Associated Press que essa quantidade — se enriquecida ainda mais — seria suficiente para produzir dez bombas nucleares.

Em novembro, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou à revista The Economist que o enriquecimento de urânio tinha sido paralisado.

No mês passado, ele causou controvérsia em outra entrevista, esta ao canal de notícias Fox News. "Sim, vocês destruíram as instalações, as máquinas, mas a tecnologia não pode ser bombardeada, e a determinação também não pode ser bombardeada."

Grossi disse à Reuters em janeiro que conseguiu inspecionar 13 instalações nucleares no Irã que não foram bombardeadas, mas não as três principais que haviam sido. Ele afirmou que já tinham se passado sete meses desde a última verificação do estoque de urânio enriquecido do Irã.

Persistem incertezas sobre questões-chave, particularmente a localização e o estado do estoque, além da condição das instalações de enriquecimento.