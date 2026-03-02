Quem são os aliados que sobraram ao Irã na região após ataques dos EUA e Israel

Com a aproximação do novo líder sírio, Ahmed al Sharaa, aos EUA, o Irã perdeu um aliado importante na Síria - (crédito: AP)

O Oriente Médio está à beira de uma grande guerra regional após Estados Unidos e Israel lançarem, neste sábado (28/2), um ataque contra o Irã, que reagiu bombardeando vários países da região onde os EUA mantêm bases militares.

Jordânia, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait e Arábia Saudita, além de Israel, foram atingidos por mísseis iranianos. Os ataques aumentam o temor de que o conflito se estenda por toda a região.

Todos são países alinhados aos EUA que, além disso, mantêm relações tensas com o grande vizinho xiita.

Os ataques foram uma resposta do Irã aos bombardeios dos EUA e de Israel que destruíram instalações no país e mataram o aiatolá iraniano, Ali Khamenei, governante de 86 anos que detinha o poder há quase quatro décadas.

Ao longo dessas décadas, o Irã cultivou um "eixo de resistência" para "compensar" a influência dos EUA e de Israel no Oriente Médio e se tornar uma potência regional.

A aliança reúne grupos como Hamas, em Gaza; Hezbollah, no Líbano; houthis, grupo da minorita xiita no Iêmen; e outros no Iraque e na Síria. A maioria desses grupos é considerada organização terrorista por alguns países ocidentais. Durante anos, esses grupos foram um desafio para os serviços de inteligência e para o governo de Israel.

No cenário internacional, o Irã também buscou alianças com países cujos governantes compartilhavam sua ideologia antiamericana, como o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e os ex-presidentes Bashar al-Assad, da Síria, e Nicolás Maduro, da Venezuela.

Hoje, essa rede de alianças está mais fragilizada do que nunca.

Muitos dos grupos e líderes apoiados pelo Irã, financiados e treinados pelo regime, perderam força; alguns foram derrubados, e outros estão à beira do colapso.

Nicolás Maduro está preso nos EUA, e Bashar al-Assad foi obrigado a fugir de seu país após ser derrubado por oposicionistas sírios.

O Hezbollah, mais importante grupo paramilitar que luta contra a ocupação israelense do sul do Líbano e que por muito tempo foi um dos inimigos mais temidos de Israel, foi enfraquecido após uma série de ataques israelenses contra suas instalações e sua cúpula. O Hamas também perdeu força depois da guerra contra Israel em Gaza.

Fizemos um balanço dos aliados tradicionais do Irã na região e dos que ainda permanecem fiéis ao país.

Síria, o aliado perdido

O regime iraniano tinha na Síria de Bashar al-Assad um aliado estratégico, que servia de porta de entrada para sua influência no mundo árabe.

O Irã investiu milhões de dólares para sustentar o regime sírio. Com a queda de Assad no fim de 2024, após mais de uma década de guerra civil sangrenta, o Irã perdeu espaço no tabuleiro regional.

O novo líder do país, Ahmed al Sharaa, ligado à órbita sunita salafista, se afastou do "eixo da resistência" e se alinhou aos EUA de Donald Trump, que o recebeu na Casa Branca e o descreveu como um homem "muito atraente".

O território sírio permitia ao Irã enviar armas, combatentes e recursos ao Hezbollah, a milícia islamista libanesa e um de seus principais aliados, com total liberdade.

Mas esse arco que ia do Líbano ao Irã, passando pela Síria e pelo Iraque, perdeu continuidade e enfraqueceu o Irã e os grupos que o apoiavam.

Houthis no Iêmen

A milícia houthi, conhecida oficialmente como Ansar Allah (Partidários de Deus), é uma das principais aliadas do Irã na região e ganhou protagonismo após o enfraquecimento do Hezbollah no Líbano.

O grupo militar e político houthi é um movimento xiita que controla cerca de 30% do território do Iêmen, onde impôs um regime fundamentalista e repressivo, acusado de graves violações de direitos humanos.

O grupo foi formado na década de 1990 e é composto por membros dos zaiditas, a minoria muçulmana xiita do país, concentrada no norte do Iêmen e que representa cerca de um terço dos 33 milhões de habitantes.

Os ataques que o grupo realizou contra Israel e alvos dos EUA se intensificaram desde o início da guerra em Gaza, em 7/10/23.

Os houthis também têm capacidade de atacar navios no estreito de Bab el-Mandeb, uma passagem que liga o mar Vermelho ao golfo de Áden e ao oceano Índico, por onde circula cerca de 12% do comércio marítimo mundial.

Mas o Ansar Allah não atacou apenas navios comerciais americanos ou de Israel nas águas próximas ao Iêmen; também lançou ofensivas contra embarcações militares americanas.

Periodicamente, o grupo também dispara mísseis ou drones que conseguem alcançar Israel, embora a maioria seja interceptada pelas defesas aéreas.

Em 2025, os EUA atingiram mais de mil alvos houthis no Iêmen em uma campanha que buscava acabar com a insurgência que estava bloqueando o comércio marítimo.

Hezbollah

O Hezbollah, partido-milícia xiita libanês, era até 2024 o principal e mais forte aliado do Irã na região.

Fundado em 1982 como um grupo de resistência a Israel, o Hezbollah se transformou em uma força poderosa que conta — ou contava — com cerca de 30 mil combatentes e influência sobre áreas importantes do Líbano.

Durante décadas, recebeu financiamento e treinamento do regime iraniano, que o utilizou como principal frente de confronto contra seu arqui-inimigo regional, Israel.

No entanto, a guerra em Gaza alterou esse cenário e desestabilizou a região.

Fadel Itani/NurPhoto via Getty Images Os seguidores e integrantes do Hezbollah frequentemente exaltam a figura do aiatolá iraniano Ali Khamenei

Após o ataque do Hamas a Israel (7/10/23) e a resposta israelense com bombardeios intensos na Faixa de Gaza, o Hezbollah abriu uma segunda frente na fronteira com o Líbano.

O exército de Israel reagiu com ataques aéreos que mataram o líder do grupo, Hasan Nasrallah, e com uma ofensiva surpresa que neutralizou diversos dirigentes militares e políticos ao detonar milhares de dispositivos eletrônicos — como pagers e walkie-talkies — que eles portavam.

O enfraquecimento do Hezbollah contribuiu para a queda de Bashar al-Assad na Síria e ampliou o isolamento do Irã.

Ainda assim, o Hezbollah mantém um arsenal significativo, capaz de atingir Israel.

Nos últimos dias, os EUA ordenaram a retirada de funcionários não essenciais da embaixada em Beirute, diante da avaliação de que o grupo xiita ainda tem capacidade de reação.

Milícias xiitas do Iraque

Sob esse guarda-chuva estão reunidas diversas milícias de identidade xiita com fortes vínculos com o Irã, que as financia e arma.

Conhecidas também como Forças de Mobilização Popular (FMP), as milícias são afiliadas ao Exército iraquiano, mas operam de forma independente. Alguns, inclusive, respondem diretamente ao líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

Nos últimos anos, passaram a se apresentar também como Resistência Islâmica do Iraque e realizaram ataques com drones contra o norte de Israel.

Neste sábado (28/2), integrantes dessas milícias morreram e outros ficaram gravemente feridos em pelo menos quatro explosões ocorridas após ataques aéreos em Jurf al Sakhar, ao sul de Bagdá, segundo informou à agência Reuters um porta-voz das Forças de Mobilização Popular.

Uma dessas milícias, a Kataib Hezbollah, ordenou recentemente a seus combatentes que se preparassem para uma "guerra longa" caso o Irã fosse atacado pelos EUA.

Um de seus comandantes disse à agência AFP que era "muito provável" que o grupo interviesse em caso de ataque, pois considera o Irã um país estratégico para seus próprios interesses e, portanto, qualquer ofensiva contra esse país "é uma ameaça direta".

O alvo podem ser as bases que os EUA ainda mantêm no Iraque e que esses grupos atacaram de forma esporádica durante a guerra entre Hamas e Israel nos últimos anos.

Ahmed Labib/Anadolu via Getty Images Algumas das milícias xiitas do Iraque respondem diretamente a Ali Khamenei

Hamas

A milícia palestina, que ao longo das décadas também recebeu financiamento e treinamento do Irã, está enfraquecida após mais de dois anos de guerra contra Israel em Gaza.

Embora seja uma organização sunita, uma exceção dentro do "eixo da resistência", o Hamas foi outra grande frente aberta contra Israel na região.

Hoje, embora ainda controle parte da Faixa de Gaza e preserve algum apoio entre setores da população palestina, sua capacidade de lançar ataques em maior escala foi substancialmente reduzida.

Israel matou, ao longo desses dois anos, muitos líderes do Hamas, tanto militares quanto políticos. Entre eles está Ismail Haniya, chefe político do grupo, morto em um bombardeio em Teerã em 2024, e o ideólogo do ataque de 7/10/24, Yahia al Sinwar, em Gaza.

No restante do mundo

O Irã aprofundou nos últimos anos seus laços econômicos e militares com a Rússia, de quem recebeu armamentos e tecnologia ao contornar o embargo internacional.

A Rússia criticou os ataques dos EUA e de Israel ao Irã no sábado e afirmou que ambos estão "levando o Oriente Médio a um abismo de escalada descontrolada".

Ao mesmo tempo, a Rússia busca proteger seus vínculos com outros países importantes da região, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Israel.

A recente reaproximação entre Rússia e EUA após o retorno de Trump à Casa Branca pode ser um fator que limite a resposta russa.

A China também exigiu um cessar-fogo imediato e pediu que se respeite a soberania iraniana. A China tem sido um parceiro comercial vital para o Irã e, em 2025, comprou uma fatia significativa do petróleo iraniano mesmo sob sanções impostas pelos EUA.

As sanções restringem o volume de comércio entre os dois países, razão pela qual o Irã recebeu menos investimentos chineses do que os países do Golfo.

Apesar dos laços, a China é uma potência com interesses globais e tende a evitar que conflitos externos afetem sua conveniência geopolítica.

O Irã também manteve vínculos com a Coreia do Norte que se originaram na década de 1980, durante a guerra entre Irã e Iraque, embora as sanções a que ambos estão sujeitos limitem sua atuação.

Além disso, o Irã cultivou laços e simpatia com a Venezuela desde os anos 2000, quando Caracas e Teerã estabeleceram uma aliança estratégica e assinaram mais de 180 acordos bilaterais em diversas áreas, com um valor total estimado em US$ 17 bilhões (cerca de R$ 85 bilhões), a maioria dos quais não saiu do papel ou foi abandonada.

A captura de Nicolás Maduro (3/1) por parte dos EUA deixou a relação, cujos benefícios para o Irã sempre foram mais simbólicos do que materiais, em suspenso.