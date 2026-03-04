"Se não nos matarem, ficaremos aqui": o temor dos iranianos com escassez de comida e bombardeios

Iranianos observam Teerã de uma colina durante os ataques - (crédito: Getty Images)

O Irã se tornou o alvo de uma devastadora ofensiva militar dos Estados Unidos e Israel, que gerou uma guerra na região.

Os ataques aéreos atingiram instalações militares, infraestrutura estratégica, aeroportos e zonas urbanas em dezenas de cidades iranianas. Eles já causaram a morte de mais de 1 mil civis, segundo agência de notícias Human Rights Activists (HRANA), com sede nos Estados Unidos.

O Irã e suas milícias aliadas lançaram represálias contra alvos dos Estados Unidos e seus aliados na região, incluindo um ataque com drones à Embaixada americana em Riad, na Arábia Saudita. Houve também ataques a outros pontos estratégicos no país, além do Kuwait, Bahrein, Catar e dos Emirados Árabes Unidos.

No Irã, a população civil enfrenta explosões, cortes de eletricidade, interrupção dos serviços de internet e destruição ou saturação de infraestruturas, sem falar na repressão e censura por parte das autoridades do regime.

Moradores locais manifestaram à BBC News Persa sua preocupação com a falta de alimentos e o aumento dos preços, enquanto as explosões continuam sendo ouvidas.

É difícil saber ao certo como a guerra está afetando a vida diária do país, mas os testemunhos revelam detalhes importantes.

Preços em disparada

O jornalista Ghoncheh Habibiazad, da BBC News Persa, conversou com diversas pessoas dentro do Irã, após a nova onda de ataques da terça-feira (3/3).

De forma geral, as pessoas em Teerã declararam a Habibiazad que algumas zonas da capital iraniana pareciam mais tranquilas em relação ao dia anterior.

"Hoje, não ouvi nenhum ataque. Parece a calmaria que precede a tormenta", confessou uma pessoa identificada como Shayan na cidade de Karaj, a uma hora de carro de Teerã. Segundo ele, é muito difícil se conectar à internet.

Omid, com cerca de 20 anos, disse que as pessoas estão começando a ficar preocupadas sobre quanto tempo irá durar esta situação.

"Eu imaginava que eles atacariam certas autoridades, como Khamenei, e que, a esta altura, já teriam terminado", afirmou o jovem.

"Há mais presença policial nas ruas, mas elas estão vazias. Algumas lojas fecharam, principalmente as que ficam perto das regiões afetadas."

Muitas pessoas no Irã estão preocupadas com a oferta de alimentos e os aumentos de preços à medida que a guerra se mantém, segundo o jornalista.

"Precisamos nos abastecer porque não sabemos quanto tempo isso irá durar", declarou Nasrin, morador de Teerã. "Nossa preocupação é ficarmos sem produtos básicos, se não nos precavermos."

Pouya tem cerca de 30 anos e falava de Pardis, outra cidade próxima à capital. Ele explicou que os preços aumentaram desde o início dos ataques, principalmente os do arroz e das batatas.

A imprensa estatal iraniana anunciou que, "seguindo a decisão do governo de priorizar o abastecimento de produtos essenciais", foi proibida a exportação de todos os produtos agrícolas e alimentícios "até novo aviso".

Os preços no Irã já eram altos antes do conflito. Em dezembro, o aumento do custo de vida e as sanções internacionais geraram protestos em todo o país, que levaram a uma repressão brutal por parte do regime.

'Se não nos matarem, ficaremos aqui'

Maryam tem cerca de 20 anos de idade. Ela mora no norte de Teerã e enviou uma mensagem de texto ao jornalista da BBC.

"Os ataques da noite passada foram terríveis", dizia ela. "Nossa casa balançava."

Maryam afirmou que não pretende abandonar a capital. "Algumas pessoas saíram de Teerã, mas nós ficamos em casa", segundo ela.

"Se não nos matarem, ficaremos aqui enquanto houver convocações de protestos nas ruas e sairei com minha família para participar."

"Fico muito feliz ao ver que essas autoridades são o alvo. Aguentaremos os ataques até todos eles se irem", declarou ela.

Os pacotes de internet também subiram de preço, segundo Shayan, morador de Karaj.

"É muito difícil se conectar agora", declarou ele. E o preço dos pacotes de internet da companhia Starlink, de Elon Musk, aumentou muito.

O jornalista da BBC News Persa destaca que, "devido aos cortes de internet, é muito difícil ter uma ideia clara do que está se passando dentro do país".

"As pessoas com quem converso conseguem se conectar, mas apenas momentaneamente", segundo ele.

O Irã vem negando frequentemente vistos de entrada aos jornalistas da imprensa internacional, limitando seriamente a capacidade de coletar informações sobre os acontecimentos no país. E os cortes de internet dificultam ainda mais a cobertura jornalística.

Grande Bazar 'reduzido a escombros'

O jornalista Mohammad Khatibi, da rede estatal iraniana Press TV, conversou de Teerã com o Serviço Mundial da BBC.

Ele afirmou que "todas as zonas" da capital foram atingidas pelos ataques americanos e israelenses, desde o início do conflito no sábado (28/2).

Isso inclui torres de comunicação, emissoras de rádio e televisão e o Grande Bazar da cidade — que, segundo Khatibi, foi "reduzido a escombros".

Questionado sobre as reações à morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei (1939-2026), durante os ataques, o jornalista respondeu que houve "pequenos grupos" de pessoas comemorando, mas não ocorreram manifestações em grande escala.

Khatibi explicou que, devido à destruição de parte das instalações militares e policiais (que costumam responder a este tipo de protestos), ele acredita que "os separatistas e os grupos de oposição fora do Irã" logo convocarão manifestações contra o regime, como as ocorridas em janeiro, quando morreram milhares de pessoas.

O Exército israelense afirmou na terça-feira (3/3) ter atacado o escritório presidencial do Irã e outros edifícios. Também foram gravados vídeos verificados pela BBC de explosões em Pardis, a leste da capital iraniana.

O Irã realizou amplos ataques de represália, com mísseis e drones, contra instalações do governo israelense e militares em Tel Aviv (Israel) e em outros locais.

Também foram relatados ataques em países que abrigam bases americanas (Catar, Bahrein, Jordânia, Emirados Árabes Unidos e Kuwait), além de Omã e da Arábia Saudita, países aliados dos Estados Unidos.

Nos últimos dias, o Irã foi acusado de ampliar seus ataques para outros alvos, como navios, instalações civis (incluindo hotéis em Dubai, EAU) e a Embaixada americana na capital saudita, Riad.