A guerra de Israel e EUA com o Irã em mapas

Imagem de satélite mostra fumaça subindo acima do complexo da Casa da Liderança - (crédito: BBC)

A guerra que começou no sábado (28/2) com os bombardeios dos e de contra o e a retaliação iraniana com ataques a vizinhos no Oriente Médio se expandiu nessa semana com uma nova frente aberta no Líbano e ofensivas entre o exército israelense e o grupo Hezbollah.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na terça-feira, Israel lançou ataques aéreos nos subúrbios do sul da capital libanesa, Beirute, e na capital do Irã, Teerã.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as operações de combate continuarão com "força total" até que todos os objetivos de Washington sejam alcançados.

O que foi atingido em Teerã?

BBC

O Exército israelense afirmou que os ataques a Teerã tiveram como alvo reuniões de importantes figuras políticas e da área de segurança.

Um desses bombardeios matou o líder máximo do país, o aiatolá Ali Khamenei, que estava no poder desde 1989.

Vídeos da capital iraniana que tiveram a veracidade checada mostraram grandes colunas de fumaça subindo acima da cidade no sábado.

A BBC Verify, serviço de checagem da BBC, obteve imagens de satélite da cidade capturadas naquela manhã que mostraram danos significativos a parte do complexo da Casa da Liderança, onde funcionava o escritório de Khamenei.

Até o momento, a BBC Verify confirmou evidências visuais de ataques em 13 locais diferentes em Teerã e em outras 12 cidades e vilas em todo o Irã.

Airbus Imagem de satélite mostra fumaça subindo acima do complexo da Casa da Liderança

O que foi atingido no resto do Irã?

Até o momento, 787 pessoas foram mortas no Irã, segundo a organização humanitária Crescente Vermelho.

Pelo menos 153 morreram em uma escola para meninas em Minab, no sul do país, quando o prédio foi atingido por três mísseis no sábado, de acordo com a mídia estatal iraniana. A BBC não conseguiu verificar essa informação de forma independente.

Alvos militares foram atingidos em Kermanshah e Tabriz, além de instalações navais iranianas em Konarak, no sul do país.

Trump afirmou que as forças americanas afundaram nove navios da marinha iraniana e "destruíram em grande parte" seu quartel-general naval.

Seis militares americanos foram mortos e cinco ficaram gravemente feridos em conflito.

BBC

O que foi atingido no Líbano?

Pelo menos 31 pessoas morreram no Líbano na segunda-feira (2/3), após Israel realizar ataques contra alvos do Hezbollah em Beirute. O ataque ocorreu depois que o grupo lançou foguetes contra a cidade israelense de Haifa.

O ataque aéreo de Israel teve como alvo o reduto do Hezbollah nos subúrbios do sul da capital libanesa, bem como áreas próximas ao aeroporto da cidade.

Onde o Irã atacou?

BBC

O Irã retaliou com ataques contra Israel e bases americanas na região e foi responsabilizado por ataques aéreos contra os estados do Golfo.

Novos ataques iranianos foram reportados contra uma importante usina de gás no Catar. Momentos depois, o Ministério da Defesa catari afirmou ter abatido duas aeronaves iranianas, sete mísseis e cinco drones.

Pelo menos nove pessoas morreram no domingo quando um míssil atingiu a cidade israelense de Beit Shemesh, informaram os serviços de emergência.

Nos Emirados Árabes Unidos (EAU), que incluem os destinos turísticos de Dubai e Abu Dhabi, três pessoas morreram e várias ficaram feridas, informou o Ministério da Defesa do país no domingo.

O Ministério da Saúde do Kuwait relatou uma morte no domingo. A base aérea de Ali Al-Salem foi alvo de vários mísseis balísticos que foram interceptados com sucesso, de acordo com as autoridades locais.

BBC

As forças armadas do país abateram três caças americanos na segunda-feira em "um aparente incidente de fogo amigo", informou o Comando Central dos EUA, que também comunicou que todos os seis tripulantes foram ejetados em segurança e resgatados.

No vizinho Iraque, três drones teriam sido abatidos na segunda-feira sobre o aeroporto de Irbil, que abriga tropas da coalizão liderada pelos EUA.

O Centro Nacional de Comunicações do Bahrein informou no sábado que o centro de serviços da Quinta Frota da Marinha dos EUA havia sido "alvo de um ataque com míssil".

Também no Bahrein, um vídeo cuja veracidade foi checada, filmado de um veículo em movimento, mostra o momento em que um míssil atinge a base. Uma explosão ocorre em seguida, lançando fragmentos e destroços no ar.

Na noite de domingo, um ataque com drone à base naval americana causou um grande incêndio, disse um funcionário à BBC, mas não houve relatos de vítimas.

Quatro pessoas ficaram feridas em ataques iranianos no Bahrein, acrescentou essa mesma fonte.

BBC

Na Arábia Saudita, um incêndio na refinaria de Ras Tanura, operada pela estatal petrolífera Aramaco, foi controlado na segunda-feira após a interceptação de dois drones, segundo as autoridades locais.

Autoridades da Jordânia, país que faz fronteira com Israel, afirmaram que suas forças armadas abateram mísseis balísticos que tinham como alvo seu território.

A agência de notícias estatal de Omã informou no domingo que o porto comercial de Duqm foi alvo de dois drones, ferindo um trabalhador.

O que foi atingido no Chipre?

BBC

Um drone iraniano caiu na base aérea britânica de Akrotiri à meia-noite do horário local de domingo, conforme anunciou o presidente cipriota, Nikos Christodoulides. Não houve relatos de vítimas e a base sofreu "danos mínimos".

Na segunda-feira, um porta-voz do governo disse que outros dois drones que se dirigiam para a base aérea de Akrotiri foram interceptados.

Como o conflito tem afetado a economia global?

BBC

O fechamento do Estreito de Ormuz por conta da guerra afetou produtores de petróleo, seguradoras e empresas de transporte marítimo e pressionou os preços da commodity. A via marítima é um importante corredor de transporte, por onde passa cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo.

O custo do gás europeu disparou mais de 30% depois que a maior produtora mundial de gás natural liquefeito (GNL), a Qatar Energy, anunciou a suspensão da produção. O Catar responde por cerca de um quinto do fornecimento global de GNL.

Os últimos dois dias foram marcados por diversos ataques a embarcações no Estreito.