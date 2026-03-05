Voos parcialmente retomados e explosões em Tel Aviv, Jerusalém, Beirute e Teerã; o que aconteceu até agora no 6º dia da guerra

A guerra no Oriente Médio entra no seu sexto dia nesta quinta-feira (5/3) com notícias de novos ataques de Israel e Irã.

O conflito começou no sábado (28/2) após o assassinato do Líder Supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, por ataques israelenses e americanos contra a liderança e as forças armadas do país.

Confira abaixo os principais acontecimentos mais recentes da guerra.

Sirenes em Tel Aviv e Jerusalém, fumaça em Teerã, destruição em Beirute

O Irã lançou mísseis contra Israel durante a noite de quarta para quinta-feira.

Os EUA e Israel intensificaram seus bombardeios contra o Irã. As forças armadas israelenses também atacaram os subúrbios do sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, após emitir um alerta aos moradores.

Sirenes de alerta aéreo soaram em Tel Aviv e Jerusalém para avisar sobre o lançamento de foguetes. Explosões puderam ser ouvidas quando os mísseis foram interceptados pelas defesas aéreas. Não houve relatos imediatos de vítimas.

Israel está flexibilizando algumas restrições à população devido à diminuição do número de foguetes disparados do Irã. Um porta-voz militar israelense sugeriu que os esforços para atingir os estoques de mísseis e locais de lançamento iranianos deram resultado.

No Irã, explosões foram relatadas novamente na capital, Teerã.

AFP via Getty Images Teerã amanheceu nesta quinta-feira com colunas de fumaça

No Líbano, houve novos ataques aéreos israelenses com mortes. Autoridades libanesas afirmam que mais de 80 mil pessoas foram deslocadas devido à nova onda de confrontos entre Israel e o Hezbollah.

Novas imagens desta quinta-feira mostraram destruição e prédios danificados em Beirute, após dias de ataques aéreos israelenses. A mídia libanesa noticiou ontem à noite que três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas após dois ataques perto da capital.

A mídia estatal libanesa noticiou que um ataque de drone israelense atingiu um apartamento em Beddawi, um campo de refugiados palestinos perto de Trípoli, no Líbano, matando o funcionário de primeiro escalão do Hamas, Wassim Atallah al-Ali, e sua esposa.

Explosões em Bahrein, Catar e Azerbaijão

Mais explosões foram registradas em Manama, no Bahrein, segundo um repórter da agência de notícias AFP na cidade.

Fortes explosões também foram ouvidas em Doha, no Catar, nesta manhã, enquanto o Irã continua seus ataques contra países do Golfo em retaliação à campanha aérea EUA-Israel.

Dois civis ficaram feridos em um ataque de drone iraniano no Azerbaijão, informou o Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão.

"Um drone atingiu o terminal do aeroporto na República Autônoma de Nakhchivan, enquanto outro caiu perto de uma escola na vila de Shakarabad", disse o ministério.

O ataque com drones danificou um prédio do aeroporto e feriu dois civis. O embaixador iraniano no Azerbaijão foi convocado, informou o ministério, e "um forte protesto será transmitido ao lado iraniano".

Voos parcialmente retomados no Oriente Médio

O Aeroporto Ben Gurion de Israel foi reaberto nesta quinta-feira após ter sido fechado há cinco dias, no início dos ataques militares conjuntos de Israel e dos EUA contra o Irã. O primeiro voo de repatriação vindo de Atenas pousou no aeroporto na manhã de quinta, trazendo de volta israelenses que estavam no exterior sem conseguir retornar.

Espera-se que as companhias aéreas israelenses ajudem a repatriar cerca de 100 mil israelenses que não conseguiram retornar desde que Israel fechou seu espaço aéreo no sábado.

As autoridades israelenses aprovaram uma reabertura parcial do espaço aéreo em etapas, sujeita à evolução da situação de segurança.

Reuters Voo da Lufthansa chegou na Alemanha nesta quinta, tendo partido de Omã

Alguns voos estão sendo retomados no Oriente Médio após dias de interrupções.

Um voo fretado pelo governo britânico para repatriar cidadãos de Omã não decolou conforme o planejado na noite de quarta-feira devido a um problema técnico. "A previsão é de que o voo parta ainda hoje", informou o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido na quinta-feira.

Alemanha, Espanha, Holanda e outros países europeus receberam com sucesso voos de repatriação do Oriente Médio.

Nos Emirados Árabes Unidos, a Emirates e a Etihad Airways estão operando um número limitado de voos. As operações de voo foram retomadas de forma limitada no Aeroporto Internacional Zayed, informou a assessoria de imprensa de Abu Dhabi.

A Qatar Airways anunciou que operará voos de repatriação de Mascate, em Omã, para diversas cidades europeias nesta quinta-feira, incluindo Londres, Berlim, Copenhague, Madri, Roma e Amsterdã.

As principais operações da companhia aérea partindo da capital do país, Doha, permanecem temporariamente suspensas "devido ao fechamento do espaço aéreo do Catar", afirmou em comunicado divulgado na quinta-feira.

Congresso dos EUA rejeitam limitar poderes de Trump

Na quarta-feira, o Senado americano rejeitou por 52 votos a 47 uma resolução que limitaria os poderes de guerra de Donald Trump, reduzindo sua capacidade de ordenar novas ações militares no Irã.

Parlamentares votaram quase que inteiramente de acordo com suas filiações partidárias.

O Congresso é o único ramo do governo dos EUA que pode declarar guerra oficialmente.

Uma votação sobre a mesma questão está prevista para acontecer nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados.

Também na quarta-feira, os EUA disseram que afundaram um navio iraniano no Oceano Índico e divulgaram um vídeo mostrando o momento exato em que um torpedo americano atinge a embarcação.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, não revelou o nome do navio iraniano atacado. Mas, horas antes, a Marinha do Sri Lanka havia informado que o IRIS Dena afundou no Oceano Índico, com cerca de 140 pessoas a bordo desaparecidas.

E no Irã, a mídia estatal informou que o funeral de Estado do Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, foi adiado. Organizadores afirmaram que a cerimônia será adiada até que a infraestrutura esteja pronta. Nenhuma nova data foi anunciada.