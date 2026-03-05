As teias de Vorcaro no poder: quem aparece nas mensagens do banqueiro nas mãos da CPMI

Ciro Nogueira é um dos políticos mais influentes do Centrão - (crédito: EVARISTO SA/AFP via Getty Images)

Mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro obtidas pela CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS deixaram mais clara a teia de relações que o dono do banco Master mantinha com as mais altas autoridades da República.

As mensagens fazem parte da investigação da Polícia Federal que levou à prisão de Vorcaro na quarta-feira (4/3), autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro também autorizou que documentos, incluindo conversas encontradas no celular de Vorcaro, fossem enviados à CPMI do INSS, que tem apurado a atuação do Banco Master no mercado de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas, objeto da investigação da comissão.

A BBC News Brasil teve acesso aos trechos de conversas particulares que estavam no celular de Vorcaro, incluindo mensagens com sua namorada, a influenciadora Martha Graeff.

Nelas, Vorcaro menciona relações e encontros com autoridades, como o senador Ciro Nogueira (PP-PI), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Além dessas mensagens, a PF encontrou outras conversas que indicariam que Vorcaro fazia parte de uma "organização criminosa" que atuava "de forma estruturada e com divisão de tarefas", segundo a investigação.

Entre os membros do grupo, estão Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro, Luiz Phillipi Mourão, que estaria conduzindo monitoramento de adversários de Vorcaro, e o policial federal Marilson Roseno da Silva.

Também por meio das mensagens, os investigadores suspeitam que Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do BC, e Belline Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária, prestavam uma espécie de consultoria para Vorcaro.

Em nota nesta quinta-feira, a defesa de Vorcaro disse que prisão preventiva do banqueiro ocorreu sem "tivesse acesso prévio aos elementos que fundamentaram a medida" - e pediu que o STF apresente informações como as datas das mensagens mencionadas na investigação.

"Daniel Vorcaro sempre esteve à disposição das autoridades e segue colaborando com as investigações", diz a defesa.

À emissora CNN Brasil, o advogado Roberto Podval reclamou do envio das conversas à CPI: "Toda a intimidade do Vorcaro e de muitos outros está sendo devassada", afirmou.

Veja abaixo o que dizem as mensagens sobre políticos e autoridades.

Ciro Nogueira: 'grande amigo'

EVARISTO SA/AFP via Getty Images Ciro Nogueira é um dos políticos mais influentes do Centrão

Em uma das conversas com a namorada, Martha Graeff, em maio de 2024, Vorcaro fala do senador Ciro Nogueira (PP-PI).

O banqueiro diz querer apresentá-la ao político, "muito amigo meu".

"Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida."

Ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Nogueira é um dos principais nomes do Centrão, bloco de partidos com menor identidade ideológica que tende a negociar apoio aos governos de acordo com interesses políticos e cargos.

Três meses mais tarde, Vorcaro fala sobre um "projeto de lei" apresentado por Nogueira.

"Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro!".

"Ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Está todo mundo louco."

Graeff comemora o projeto, e Vorcaro diz: "Kkk todo mundo me ligando. Sentiram o golpe."

Naquele mês de agosto, na discussão da PEC (proposta de emenda à Constituição) sobre a autonomia do Banco Central, Nogueira apresentou uma emenda para aumentar a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. A proposta não foi para frente.

Vale lembrar, as liquidações do Master, em novembro, e do Will Bank — que pertencia ao Master —, em janeiro, geraram um rombo de aproximadamente R$ 47 bilhões ao FGC, uma associação privada que funciona como um tipo de "seguro" e que prevê o reembolso em caso de liquidação de investimentos de até R$ 250 mil.

As mensagens ainda mostram Vorcaro falando sobre planos de ir ao casamento da filha de Nogueira, Duda, com a namorada.

Além dessas conversas sobre Ciro, a Polícia Federal também teria encontrado mensagens do próprio senador a Vorcaro, segundo reportagem do Estadão, mas que ainda não foram reveladas. Também haveria ordens do banqueiro para pagamento a uma pessoa de nome "Ciro", citado sem o sobrenome.

Procurado pela reportagem da BBC News Brasil, o senador não respondeu aos questionamentos.

Encontros com Moraes

As mensagens com Graeff também mostram que Vorcaro se encontrou com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, em 19 de abril de 2025.

Vorcaro escreve que estava "indo encontrar Alexandre [de] Moraes aqui perto de casa".

Graeff questiona:

"Como assim amor. Ele está em Campos???? Ou foi pra te ver?".

E Vorcaro, que mantinha negócios em Campos do Jordão (SP), responde:

"Ele tá passando feriado".

Dez dias depois, em outro contexto, Graeff pergunta quem era "o primeiro cara".

Vorcaro responde dizendo que é Moraes. E a troca de mensagens segue:

Graeff: "Morri. Ele gostou da casa amor!?? Tá muito mais astral."

Vorcaro: "Sim. Falou que é bem melhor. E ele adorava apto"

Graeff: "Falou pra te agradar. Que vergonha eu tava de pijama".

Nos arquivos, há também outras menções a "Alexandre", mas não fica claro se estão falando de Moraes.

Em um momento, em 20 de março de 2025, Graeff pergunta se Vorcaro "está com gente aí?".

No que ele responde: "Estou sim, acabou chegando Hugo e Ciro aqui pra falarem com Alexandre".

Não fica claro se "Ciro" é o Nogueira e se "Hugo" é o Motta, presidente da Câmara dos Deputados.

Em 29 de abril, também respondendo à namorada que pergunta como está o dia, Vorcaro diz: "To aqui na correria. Agora to com Alexandre".

Em maio, há mais uma menção: "Hoje a noite eu teria encontro com Alexandre entao estou marcando jantar com as mulheres fabio e dele ok".

A esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, também aparece nas mensagens quando a namorada de Vorcaro diz que "tava lendo o negócio" dela. Ao pedir que Graeff não leia sobre "essas coisas", a influenciadora responde:

"Ta bom. Não vou mais ler amor. Eu só fui ver agora pq estou perdida. Sem saber o que está acontecendo", respondeu a namorada."

Em dezembro, a Polícia Federal (PF) encontrou no celular de Vorcaro um contrato de R$ 129 milhões firmado com o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes. O documento, localizado na Operação Compliance Zero em 18 de novembro, previa pagamentos mensais de R$ 3,6 milhões ao escritório por três anos a partir de 2024.

Procurado pela reportagem da BBC News Brasil por meio da assessoria de imprensa do STF, Moraes não respondeu aos questionamentos.

O escritório de Viviane Barci de Moraes não tem se pronunciado sobre o contrato com o Master.

Em nota divulgada em dezembro, o STF apenas afirmou que o escritório jamais atuou na operação de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília. Naquele mês, reportagem de O Globo informou que o ministro teria procurado o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, pelo menos quatro vezes para fazer pressão a favor do Banco Master. Na ocasião, Moraes negou a pressão e disse que teve reuniões para tratar dos efeitos da Lei Magnitsky dos EUA contra ele e sua esposa.

Reunião 'ótima' com Lula

Ton Molina/Getty Images

Na troca de mensagens, também há menção a uma reunião de Vorcaro no Palácio do Planalto em que ele encontrou o presidente Lula, em dezembro de 2024.

Martha Graeff pergunta como foi o encontro, e Vorcaro responde: "Foi ótimo" e "Muito forte".

"Ele chamou presidente do Banco Central que vai entrar" e "3 ministros", escreve o banqueiro.

A imprensa já havia revelado em janeiro que Lula encontrou Vorcaro em dezembro de 2024 num encontro fora da agenda oficial, junto a Gabriel Galípolo, então indicado à Presidência do Banco Central.

Vorcaro foi levado ao Planalto, segundo veículos como Folha de S.Paulo e CNN Brasil, por Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff (PT).

Segundo relatos dados a esses veículos, Vorcaro teria reclamado com Lula sobre a concentração do mercado bancário no Brasil. O presidente teria falado que o assunto deveria ser analisado pelo Banco Central e pedido que Galípolo analisasse o assunto de forma técnica.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o encontro encontro entre Lula e Vorcaro aconteceu em 2024 após uma audiência entre Mantega, acompanhado de Vorcaro, e o chefe de gabinete de Lula.

Após o encontro, segundo a Secom, Vorcaro e outros presentes pediram para cumprimentar o presidente Lula. O presidente, então, teria recebido Vorcaro na presença dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da Casa Civil, Rui Costa, e de Galípolo.

De acordo com a Secom, Vorcaro teria feito queixas sobre a suposta concentração de mercado no setor bancário e o presidente Lula teria dito que o assunto precisava ser tratado de forma técnica.

Na residência oficial com 'Hugo'

Ton Molina/Getty Images

Em 26 de fevereiro de 2025, logo após Hugo Motta (Republicanos-PB) ser eleito presidente da Câmara dos Deputados, Vorcaro relata um encontro com "Hugo", supostamente o político paraibano.

"Tô aqui em Brasília trabalhando amor", afirmou Vorcado à namorada.

"Tô num jantar na residência oficial com Hugo e seis empresários".

Hugo Motta também teria sido citado em outra ocasião, em março de 2025, quando Vorcaro fala de encontro com "Hugo e Ciro" para falar com "Alexandre".

Procurado pela reportagem da BBC News Brasil por meio da assessoria de imprensa do STF, Motta não se pronunciou.

Reclamação sobre Bolsonaro

O nome do ex-presidente Jair Bolsonaro também é mencionado por Vorcaro.

"O pior de ontem foi o bolsonaro postado. Recebi mais de mil msgs instagram", escreveu Vorcaro a Graeff, em 13 de julho de 2024.

O ex-presidente havia publicado naquele dia um comentário sobre uma reportagem do jornal O Globo que tratava de gerentes da Caixa supostamente demitidos após barrarem uma operação a respeito de compras de títulos do Master.

Vorcaro segue:

"Idiota." "Depois todos os amigos, o próprio ciro ligou. Mas nao tinha como tirar. Cara é um beócio. Alguém falou que era coisa PT ele postou."

Beócio é uma palavra que pode ser usada para se referir a alguém bronco, ignorante ou simplório.