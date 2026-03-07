Vídeo mostra explosão próxima ao Aeroporto de Dubai após interceptação

Imagens compartilhadas nas redes sociais neste sábado (7/3) mostram o momento em que uma explosão ocorre nas proximidades do Aeroporto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nos registros, é possível ver um objeto caindo em direção ao solo, seguido pela formação de uma densa cortina de fumaça. Veja o registro:

De acordo com o Gabinete de Imprensa de Dubai, o episódio foi causado por um “incidente menor resultante da queda de destroços após uma interceptação”, que teria sido rapidamente contida pelas autoridades. Na mesma publicação, na rede social X, o órgão informou que não houve registro de feridos e negou relatos que circulavam nas redes sociais sobre um incidente dentro do aeroporto.

Horas depois, no entanto, o próprio Gabinete de Imprensa informou que as operações no aeroporto foram temporariamente suspensas para “garantir a segurança de passageiros, funcionários e tripulações das companhias aéreas”. Os voos começaram a ser retomados parcialmente algumas horas após a interrupção.

Neste sábado (7/3), o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos afirmou ter detectado 16 mísseis balísticos apenas neste sábado. Desse total, 15 foram interceptados e destruídos pelos sistemas de defesa aérea do país, enquanto um míssil caiu no mar.

A guerra envolvendo Israel, Estados Unidos e Irã entrou no oitavo dia neste sábado (7/3), marcada por uma nova fase da ofensiva israelense contra Teerã e também contra o grupo Hezbollah, no Líbano. O governo iraniano afirmou que não pretende se render às pressões de Washington ou de Israel, após uma das ondas de bombardeios israelenses mais intensas desde o início do conflito, há cerca de uma semana.

