Filho de Ali Khamenei é o novo líder supremo do Irã

Mojtaba Khamenei é o novo líder supremo do Irã. O novo aiatolá foi anunciado como detentor do cargo neste domingo (8/3). Ele é filho de Ali Khamenei, antecessor da posição, morto no último dia 28 de fevereiro em decorrência de ataques realizado pelos Estados Unidos e Israel na capital iraniana, Teerã.
A decisão foi anunciada pela Assembleia de Especialistas do Irã, composta por 88 clérigos islâmicos. A informação da ascendência ao cargo do aiatolá de 56 anos foi confirmada pela mídia estatal.
A mudança no cargo será a primeira desde 1989, ano em que Ali Khamenei se tornou líder supremo do país. O Irã é dominado pela corrente xiita do Islã. O país considera o poder político como algo impossível de ser separado da religião.
Durante os ataques acontecidos no dia 28 de fevereiro, Mojtaba não perdeu apenas o pai, mas, também, a mãe, a mulher e um filho pequeno, conforme informações da imprensa do país.
O novo líder é classificado como um clérigo de nível intermediário, além de uma das figuras mais influentes do cenário clerical iraniano. É, também, conhecido como detentor de postura rígida, e laços fortes com a elite da Guarda Revolucionária nacional. Já era considerado como um dos principais candidatos a suceder o pai.
Nova decisão vai na contramão de Donald Trump
Em entrevista à Axios, na última quinta-feira (5/3), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que precisa estar "envolvido na nomeação" do próximo líder do Irã. Além disso, havia descartado a nomeação de Mojtaba Khamenei, chamando-o de "peso morto".
"Eles estão perdendo tempo. O filho de Khamenei é um peso morto. Eu preciso estar envolvido na nomeação, como fiz com Delcy na Venezuela", disse o republicano, durante a entrevista. Trump também afirmou que "não aceitaria" um líder responsável por dar continuidade às políticas de Ali Khamenei. "O filho de Khamenei é inaceitável para mim", afirmou.
