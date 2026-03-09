O que se sabe sobre desaparecimento de psicóloga brasileira no Reino Unido

A psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, está desaparecida desde o dia 3 de março na Inglaterra. Ela foi vista pela última vez no campus da Universidade de Essex em Wivenhoe, a cerca de 90 quilômetros de Londres.
Segundo a polícia de Essex, que lidera as buscas pela brasileira, Vitória teria tomado um ônibus por volta das 13 horas do horário local em Wivenhoe na terça-feira (3/03). Imagens de segurança mostram que ela desembarcou 30 minutos depois, na cidade litorânea de Brightlingsea.
"Acreditamos também que ela possa ter estado na área do porto de Brightlingsea naquela noite", dizem os investigadores.
Segundo amigos e familiares, o último sinal emitido pelo celular de Vitória indicou uma localização no mar, próximo às docas onde ela teria desaparecido.
Vitória é psicóloga e natural de Fortaleza, no Ceará. Ela estava na Inglaterra para visitas à Universidade de Essex.
A psicóloga estava hospedada na casa de uma professora da instituição com quem desenvolvia projetos na sua área de estudos.
No dia de seu desaparecimento, Vitória almoçou com a amiga em Wivenhoe. As duas deveriam se reencontrar no fim da tarde, mas a cearense nunca apareceu, segundo a professora brasileira afirmou em entrevista à TV Record.
Em uma postagem em um perfil no Instagram criado para dar suporte às buscas, uma amiga de Vitoria afirmou que, no domingo (8/3), a polícia realizou uma ampla busca no mar, com uso de drones. A conclusão da polícia, segundo a amiga, era de que ela não estaria no mar.
"Com o uso de drones, foi possível ter certeza de que a Vitória não está em nenhuma embarcação nem no mar. Essa é uma notícia muito boa, porque traz esperança de que ela esteja transitando dentro do território da cidade ou que tenha saído da região", afirmou Milene Zanoni.
Segundo a polícia de Essex, Vitória foi vista pela última vez vestindo um casaco escuro, uma blusa de gola alta azul, calça jeans azul-clara e tênis pretos.
"Vitória está desaparecida há quase uma semana e a cada dia que passa, nossa preocupação aumenta", afirmou a superintendente Anna Granger, que lidera as investigações.
"Estamos analisando imagens de câmeras de segurança, policiais estão indo de porta em porta na área onde ela foi vista pela última vez e estamos conversando com seus amigos e familiares."
"Vitória, se você estiver lendo isso, por favor, entre em contato. Só precisamos saber que você está bem", disse ainda Granger, segundo comunicado distribuído pela polícia.
A orientação é que qualquer pessoa no país com informações sobre a brasileira ligue para o número 999.
Em nota à Agência Brasil , o Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso.
No comunicado, o Itamaraty destacou que monitora o desaparecimento da brasileira por meio do Consulado-Geral do Brasil na capital britânica e que mantém contato com as autoridades locais e com a família de Vitória, "a quem tem sido prestada a assistência consular devida".
