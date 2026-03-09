Irã sob um novo Khamenei: a profunda divisão entre os iranianos sobre o futuro do país com novo líder supremo

Apoiadores mostram cartazes com Mojtaba Khamenei ao lado do seu pai, o aiatolá Ali Khamenei (1939-2026), em manifestações realizadas em Teerã - (crédito: WANA via Reuters)

A Assembleia de Peritos do Irã anunciou a nomeação de Mojtaba Khamenei como o novo líder supremo do país e sucessor do seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, morto no primeiro dia da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, 28 de fevereiro.

Multidões favoráveis ao governo tomaram as ruas para comemorar a indicação de um líder linha-dura, próximo ao poderoso Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (CGRI).

Mas outros iranianos manifestaram à BBC que eles não acreditam que haverá mudanças.

"Mesmo as menores chances de mudança não estão mais no sistema", disse um homem na casa dos 30 anos na capital iraniana, Teerã.

Ele afirmou que a Assembleia de Peritos — um corpo clerical de 88 membros que escolhe o líder supremo do Irã — não poderia ter selecionado alguém mais próximo de Ali Khamenei.

"Por isso, tudo ficará mais ou menos igual", acrescentou ele. "Eles não precisam nem substituir os cânticos para apoiar o novo líder."

Existem rumores há anos de que Mojtaba Khamenei mantinha influência considerável nos bastidores do país. E muitos esperam que ele dê continuidade às políticas linha-dura do seu pai.

Uma mulher na casa dos 20 anos de idade em Teerã declarou acreditar que Mojtaba Khamenei será "ainda mais opressor do que o pai".

Ela disse à BBC que espera "realmente que a vida das suas [principais autoridades] termine na guerra porque, se ficarmos sob seu governo, todos iremos morrer".

Outro morador de Teerã, na casa dos 30 anos, declarou que "ele é vingativo. Eles mataram seu pai. e ele não irá perdoar."

"Se ele não conseguir vingança contra os Estados Unidos, ele irá conseguir conosco, pessoas comuns. Espero que Israel e os EUA o ataquem."

Desde a noite de domingo (8/3), o canal de TV estatal iraniano IRINN vem mostrando manifestações pró-governo em favor de Mojtaba Khamenei em diversas cidades do país. Elas incluem Teerã, a cidade sagrada de Qom e o seu local de nascimento, Mashhad, no nordeste do país.

As multidões são mostradas nas filmagens acenando com a bandeira da República Islâmica. Mas Mojtaba Khamenei ainda não fez nenhum discurso nem apareceu ao público.

"Estamos muito felizes. Graças à Assembleia de Peritos", disse uma mulher ao canal iraniano.

"A mão de Deus está nos protegendo. Khamenei ainda é o nosso líder."

Outra mulher declarou: "Não poderia ser melhor. Nossos corações estão entusiasmados."

A BBC News Persa e a BBC Verify (o serviço de verificação de dados e imagens da BBC) também confirmaram vídeos postados nas redes sociais na noite de domingo.

Eles incluem tanto cânticos de "morte a Mojtaba" e "morte ao lacaio", em oposição a Mojtaba Khamenei, quanto vídeos com a frase Allahu Akbar ("Deus é o maior"), em apoio ao novo líder.

O clérigo de 56 anos costumava manter perfil reservado durante o governo do pai. Mas havia rumores, há muito tempo, sobre sua influência como guardião do antigo líder supremo.

Telegramas diplomáticos americanos, publicados pelo WikiLeaks no final dos anos 2000, o descreveram como "o poder por trás dos mantos" no regime. Ele era geralmente considerado um "líder forte e capaz".

Além de ser próximo do CGRI, Mojtaba Khamenei foi acusado de interferir nas eleições presidenciais e comandar a força paramilitar voluntária Basij. Seus cerca de 450 mil membros têm reputação de lealdade ao regime e de brutalidade.

Uma mulher de Teerã na casa dos 40 anos afirmou acreditar que Mojtaba Khamenei seria "pior que seu pai".

"Se ele estiver vivo, acho que os Estados Unidos e Israel irão atacá-lo."

Antes da sua escolha como líder no domingo (8/3), "todos entoavam cânticos contra Mojtaba", segundo ela.

"Ninguém o aceita, exceto os apoiadores deste regime."

Nesta segunda-feira (9/3), manifestantes favoráveis ao governo iraniano se reuniram na praça Enghelab, em Teerã, para homenagear seu novo líder.

E a TV estatal do país exibiu grandes multidões que se reuniram para demonstrar sua fidelidade no domingo.

As pessoas mostravam fotografias de Mojtaba Khamenei e seu pai e acenavam com bandeiras, enquanto os carros soavam suas buzinas.

"Agora estamos certos de que o caminho irá prosseguir com sua liderança", declarou um homem à agência de notícias Reuters.

Uma mulher descreveu sua "profunda alegria", dizendo que Mojtaba Khamenei é "muito parecido com seu pai".

"De todos os possíveis candidatos, ele era o mais merecedor e o mais parecido" com o antigo líder, segundo ela.

WANA via Reuters A nomeação de Mojtaba Khamenei foi anunciada em meio a novos ataques de Israel ao Irã

Na cidade de Karaj, perto de Teerã, um morador contou que não sabia muito sobre Mojtaba Khamenei antes da nomeação.

"Agora, ficará claro se Trump tem um acordo com eles ou não. Eles precisam atacá-lo", disse ele, que está na casa dos 20 anos de idade.

Outro homem disse acreditar que "isso significa que nada irá mudar".

Para ele, "é o mesmo caminho, talvez até pior. Não acho que ele irá durar."

No início da semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que deseja participar da seleção do novo líder supremo do Irã e que Mojtaba Khamenei seria "inaceitável".

Poucas horas antes do anúncio da indicação, Trump declarou que, sem sua aprovação, quem quer que assumir "não irá durar muito".

Israel também alertou, antes da confirmação do filho de Ali Khamenei como o novo líder, que iria "continuar a buscar qualquer sucessor".

*A BBC News Persa é o serviço de notícias da BBC em língua persa, utilizado por 24 milhões de pessoas ao redor do mundo — a maioria no Irã — apesar de ser bloqueado e rotineiramente alvo de interferência pelas autoridades iranianas