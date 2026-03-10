'Ela claramente não estava bem': família de psicóloga brasileira desaparecida na Inglaterra busca repostas para sumiço misterioso

Barreto pegou um ônibus para Brightlingsea no dia 3 de março - (crédito: Polícia de Essex)

Liliane Silva foi uma das últimas pessoas a ver Vitória Figueiredo Barreto antes de seu desaparecimento há cerca de uma semana no sul da Inglaterra. Segundo a professora universitária, a amiga não estava bem naquela manhã.

Vitória, natural de Fortaleza, no Ceará, está desaparecida desde o dia 3 de março. Ela foi filmada pela última vez descendo de um ônibus na cidade litorânea de Brightlingsea na terça-feira (3/03).

Desde então, a família e a própria polícia inglesa dizem estar preocupados com a segurança da brasileira.

Vitória é psicóloga e estava visitando a amiga brasileira Liliane. As duas trabalhavam em um projeto de pesquisa na Universidade de Essex, em Colchester, a cerca de 90 km a nordeste de Londres.

No dia de seu desaparecimento, Vitória almoçou com a amiga em um local próximo à universidade. As duas deveriam se reencontrar no fim da tarde, mas a cearense nunca apareceu.

Segundo a polícia de Essex, que lidera as buscas, Vitória teria tomado um ônibus por volta das 13 horas do horário local. Imagens de segurança mostram que ela desembarcou 30 minutos depois, na cidade litorânea de Brightlingsea.

Liliane afirma que Vitória, que "sonhava em talvez um dia se tornar aluna" da Universidade de Essex, não estava bem antes do seu desaparecimento.

"Ela estava muito quieta, o que não é nada típico dela — ela [geralmente] é muito falante, alegre e divertida", diz a doutoranda e professora de psicologia clínica na universidade.

"Ela claramente não estava bem, mas eu não conseguia identificar o motivo."

A polícia de Essex afirma que os investigadores estão cada vez mais preocupados e têm analisado imagens de câmeras de segurança e visitado moradores de porta em porta em Brightlingsea para encontrar Vitória.

A psicóloga clínica de Fortaleza havia participado de uma conferência no Marrocos antes de chegar ao Reino Unido em 2 de fevereiro, segundo conta Liliane.

Vitória estava hospedada na casa de Liliane em Southend-on-Sea. As duas foram juntas até o campus da universidade em Colchester no dia 3 de março.

Segundo Liliane, Vitória a estava ajudando em um projeto sobre o sistema de saúde brasileiro e sobre o apoio à saúde mental comunitária no Reino Unido.

As últimas images de Vitória capturadas por câmeras de segurança em Brightlingsea são dela desembarcando do ônibus.

Liliane diz não saber por que sua amiga viajou para a cidade litorânea, mas acha que ela pode ter tentado ir na direção oposta, para Colchester ou Londres.

"Se alguém a vir, por favor, seja acolhedor e receptivo; ela pode estar passando por dificuldades, pode estar confusa", diz Liliane.

Na cidade de Brightlingsea, voluntários espalharam caixas contendo itens como cobertores, água, carregadores de celular e casacos, na esperança de que Vitória use os itens.

Peter Walker/BBC Justin Francis tem conversado com Silva e sua família diariamente desde que seu desaparecimento foi relatado

Justin Francis passeava com seu cachorro e sua companheira na tarde de 3 de março em Brightlingsea, quando uma mulher com a mesma descrição da brasileira se aproximou do casal em e se apresentou como Vitória.

Ele disse que ela perguntou se podia entrar na casa deles, mas não explicou o motivo.

"Nos sentimos um pouco culpados, de certa forma, por termos sido as últimas pessoas a vê-la e falar com ela", disse Francis.

"Se soubéssemos na época que ela estava desaparecida, a teríamos trazido para nossa casa e oferecido uma xícara de chá."

Desde então, Francis tem conversado com Liliane e a família de Vitória diariamente, ajudando nas buscas.

'Muito amada'

A mãe e o namorado de Vitória estão na Inglaterra, participando das buscas pela brasileira.

"Estou muito preocupado porque está muito frio e ela não trouxe muitos casacos, mas ela é uma pessoa que sabe se virar e acredito que ela esteja bem neste momento", disse Janilson Gomes, namorado de Vitória, à BBC.

Já a mãe da brasileira, Gleyz Barreto, descreveu a filha como uma pessoa geralmente "feliz", uma "cuidadora fantástica" com uma carreira "fantástica".

"Onde quer que ela esteja, ela é muito amada por todos", disse.

A superintendente Anna Granger, que lidera as investigações na polícia local, disse acreditar que Vitória possa ter ido para a área do porto de Brightlingsea.

"A cada dia que passa, nossa preocupação com ela aumenta", disse a policial, que pediu aos moradores da região que verifiquem suas câmeras de segurança residenciais em busca de imagens de Vitória.

"Vitória, se você estiver lendo isso, por favor, entre em contato. Só precisamos saber que você está bem", disse ainda Granger, segundo comunicado distribuído pela polícia.

A orientação é que qualquer pessoa no país com informações sobre a brasileira ligue para o número 999.