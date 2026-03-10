Guerra no Irã: 11 dias de ataques no Oriente Médio em mapas

As forças americanas e israelenses atingiram novos alvos no Irã nesta terça-feira (10/3), enquanto a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã entra no décimo primeiro dia.

Os ataques conjuntos ocorreram principalmente em partes de Teerã e na cidade vizinha de Karaj durante a madrugada do horário local.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que esta terça-feira será o dia "mais intenso" de ataques americano contra o Irã até agora — com "o maior número de caças, o maior número de bombardeiros, o maior número de ataques".

Ainda segundo Hegseth, as forças iranianas dispararam o menor número de mísseis em um período de 24 horas desde o início da guerra.

No Líbano, Israel ordenou a evacuação urgente do sul do país, enquanto continua bombardeando a região com ataques aéreos.

Segundo a agência Human Rights Activists (HRANA), com sede nos Estados Unidos, foram registradas 1.205 mortes de civis no Irã entre 28 de fevereiro e 9 de março. O Departamento de Defesa dos EUA confirmou ainda a morte de sete militares americanos desde o início do conflito.

Locais atingidos no Irã por ataques EUA-Israel

Os primeiros ataques dos EUA e de Israel contra o Irã começaram no dia 28 de fevereiro, quando o Exército israelense afirmou ter atingido a liderança iraniana e sua infraestrutura militar.

Durante esses bombardeios, o ex-líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, foi morto em Teerã.

BBC Ataques ao Irã confirmados

No domingo (8/3), as Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que haviam realizado "aproximadamente 3.400 ataques", desativando mais de 150 sistemas de defesa iranianos.

Imagens verificadas pelo BBC Verify — serviço de checagem da BBC — mostram fumaça e incêndios em quatro instalações petrolíferas iranianas após os bombardeios. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que esses ataques liberaram "substâncias tóxicas e perigosas no ar", e acusou Israel de estar "envenenando civis".

O porta-voz das IDF, tenente-coronel Nadav Shoshani, disse que esses locais eram "um alvo militar legítimo".

BBC Ataques em Teerã

Até agora, o BBC Verify confirmou evidências visuais de mais de 110 ataques em todo o Irã, incluindo pelo menos 49 bombardeios em Teerã.

Imagens de satélite analisadas desde o início do conflito mostram:

Aeronaves danificadas no Aeroporto de Mehrabad, em Teerã;

Estragos em uma base naval e aérea na cidade portuária de Bushehr;

Pelo menos 11 embarcações navais iranianas destruídas ou danificadas por ataques dos EUA e de Israel nas bases de Konarak e Bandar Abbas;

Danos em uma instalação nuclear em Natanz e em pelo menos três locais de lançamento de mísseis iranianos.

BBC Ataques relatados em países do Golfo

Em Minab, no sul do Irã, pelo menos 168 pessoas, incluindo crianças, morreram durante um ataque à uma escola de meninas no dia 28 de fevereiro, segundo autoridades iranianas.

Por meio de imagens de satélite foi possível ver dois prédios no local: uma base da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), que ficou completamente destruída, e a escola, que desabou parcialmente.

A análise das imagens revelou múltiplos ataques e marcas de fogo ao redor da escola, sugerinfo que ela foi atingida mais de uma vez.

Especialistas que analisaram um vídeo mostrando um míssil, momentos antes de atingir a base da IRGC perto da escola, disseram ao BBC Verify que se tratava de um Tomahawk americano.

Segundo eles, nem Israel nem o Irã possuem esse tipo de armamento.

Ataques iranianos em todo o Oriente Médio

Os governos da Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein e dos Emirados Árabes Unidos (EAU) relataram no domingo ataques de mísseis e drones vindos do Irã.

O Kuwait disse que conseguiu conter um grande incêndio em um prédio governamental após um ataque ocorrido durante a madrugada.

Os EAU informaram que suas defesas aéreas interceptaram 16 mísseis balísticos e 113 drones no domingo. No sábado, um ataque de drone atingiu o Aeroporto Internacional de Dubai.

O país também relatou que 238 mísseis e 1.422 drones haviam sido lançados contra seu território na semana anterior.

Nesta segunda-feira, Bahrein afirmou que um ataque de drone deixou 32 civis feridos, o maior número de vítimas em um único incidente nos países do Golfo desde o início da guerra.

Autoridades do país também disseram que o ataque provocou um incêndio em sua maior refinaria de petróleo.

BBC Retaliação do Irã e aliados

Omã, Catar, Arábia Saudita e Iraque também foram alvo de ataques.

O transporte marítimo no Golfo sofreu forte impacto depois que o Irã ameaçou "incendiar" embarcações no Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo e gás mundial.

Ataques de Israel no Líbano após ofensiva do Hezbollah

BBC Ataques no Líbano e Israel

As forças israelenses realizaram ataques aéreos no Líbano tendo como alvo o Hezbollah, grupo apoiado há decadas pelo Irã.

O Hezbollah havia lançado mísseis contra Israel no dia 2 de março, após a morte de Khamenei.

No domingo, Israel afirmou ter realizado um "ataque preciso" em Beirute, capital do Líbano, contra comandantes da Força Quds, braço de operações externas da Guarda Revolucionáris Islâmica.

O Ministério da Saúde do Líbano informou que quatro pessoas morreram em um ataque israelense a um hotel no centro da cidade.

Ainda segundo o ministério, 394 pessoas foram mortas na última semana devido aos bombardeios de Israel.

Já em 1° de março, um ataque de míssil, que Israel diz ter vindo do Irã, matou ao menos nove pessoas e deixou outras 27 feridas na cidade de Beit Shemesh, segundo serviços de emergência.

Ataques fora do Oriente Médio

A guerra entre EUA e Israel contra o Irã tem se espalhado para além da região.

Segundo o Pentágono, um navio de guerra iraniano foi afundado por um submarino americano próximo ao Sri Lanka. Autoridades locais disseram que 87 dos 130 tripilantes morreram.

O Azerbaijão acusou o Irça de lançar drones que teriam deixado duas pessoas feridas no território de Nakhchivan, na quinta-feira. Teerã negou envolvimento.

No dia 1º de março, uma base aérea britânica na ilha de Chipre foi atingida por um drone que, segundo autoridades do Reino Unido, teria sido lançado por forças do Hezbollah a partir do Líbano.