Macaco 'Punch' não está sendo maltratado, afirma zoológico do Japão

Um zoológico japonês que cuida de um filhote de macaco que se tornou uma sensação na internet foi forçado a emitir um comunicado negando que ele estivesse sendo maltratado, após uma onda de preocupação online.

Punch, um filhote de macaco de sete meses, foi abandonado pela mãe e ganhou fama depois de começar a se agarrar a um brinquedo de pelúcia de orangotango da IKEA em busca de conforto no Zoológico da Cidade de Ichikawa, nos arredores de Tóquio.

Mas depois que o zoológico publicou no X, no mês passado, que Punch "havia sido repreendido muitas vezes por outros macacos", vídeos que o mostram sendo perseguido por membros do grupo se espalharam online, juntamente com alegações de que ele estava sofrendo bullying.

"Como resultado, recebemos muitas manifestações de preocupação de pessoas tanto no Japão quanto no exterior", disse o zoológico em um comunicado na terça-feira.

A instituição acrescentou que Punch estava se tornando menos dependente do brinquedo de pelúcia de orangotango porque um número crescente de macacos estava cuidando dele ou brincando com ele.

"Embora os indivíduos dominantes possam demonstrar ações disciplinares em relação aos seus subordinados, como os macacos fazem naturalmente, essas ações na sociedade dos macacos 'diferem dos abusos humanos'", afirmou o zoológico.

"Punch passa a maior parte do dia em paz", acrescentou.

O zoológico também alertou que "Punch se acostumou a viver neste grupo, portanto separá-lo agora criaria o risco de que ele nunca mais pudesse retornar ao grupo e tivesse que continuar vivendo dessa forma pelo resto da vida".

Rejeitado pela mãe, Punch foi criado em um ambiente artificial após nascer em julho e começou o treinamento para se reintegrar ao seu grupo no início deste ano.

A situação de Punch despertou grande interesse online e criou uma base de fãs dedicada sob a hashtag #HangInTherePunch ("Aguente firme, Punch", em tradução livre), enquanto grandes multidões lotavam o zoológico e as vendas de seu brinquedo de orangotango da IKEA disparavam.

No entanto, o grupo de direitos dos animais Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (Peta) afirmou que a situação de Punch evidenciou a crueldade dos zoológicos e pediu sua transferência para um "santuário de boa reputação, onde ele possa viver em um ambiente mais natural".