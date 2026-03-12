InícioMundo
Oscar 2026: onde assistir a 'O Agente Secreto' e a outros filmes indicados

A cerimônia de premiação acontece neste domingo (15/3), a partir das 21h, horário de Brasília.

Os astros de Pecadores, Miles Caton (esq.) e Michael B. Jordan - (crédito: DIVULGAÇÃO/VITRINE FILMES)
O Oscar acontece neste domingo (15/3), a partir das 21h, horário de Brasília. O filme brasileiro O Agente Secreto concorre em quatro categorias.

WhatsApp Icon

Também estão indicados alguns dos filmes mais premiados e celebrados de 2025, como Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Hamnet e Valor Sentimental.

Veja onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026:

O Agente Secreto

Wagner Moura em cena de O Agente Secreto.
DIVULGAÇÃO/VITRINE FILMES

O filme brasileiro, do diretor Kleber Mendonça Filho, foi indicado a quatro categorias: Melhor Filme; Melhor Filme Internacional; Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura.

O longa está em cartaz nos cinemas e disponível na Netflix.

Uma Batalha Após a Outra

Leonardo DiCaprio em cena de Uma Batalha Após a Outra.
Warner Bros

Uma Batalha Após a Outra, do cineasta Paul Thomas Anderson, concorre em 13 categorias: Melhor Filme, Melhor Ator (Leonardo DiCaprio), Melhor Direção, Ator Coadjuvante (Sean Penn e Benicio del Toro), Atriz Coadjuvante (Teyana Taylor), Roteiro Adaptado, Direção de Elenco, Fotografia, Montagem, Direção de Arte, Trilha Sonora e Som.

Está em cartaz nos cinemas e disponível na HBO Max e no catálogo da Claro TV+. Também pode ser comprado ou alugado no Prime Video e na Apple TV.

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Cena de Hamnet.
Universal Pictures/Focus Features

A produção recebeu oito indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Roteiro e Melhor Atriz para a irlandesa Jessie Buckley.

O longa está em cartaz nos cinemas e disponível na Claro TV+ e para aluguel no Prime Video.

Pecadores

Os astros de Pecadores, Miles Caton (esq.) e Michael B. Jordan.
O longa de terror e vampiros quebrou o recorde do número de indicações para o Oscar recebido por um único filme.

Ele foi indicado para o prêmio mais cobiçado de Hollywood em 16 categorias, entre elas Melhor Filme, Melhor Diretor (Ryan Coogler), Melhor Ator (Michael B. Jordan), Melhor Atriz Coadjuvante (Wunmi Mosaku), Melhor Ator Coadjuvante (Delroy Lindo) e Melhor Roteiro Original.

O filme está disponível no Brasil na HBO Max e Claro TV+ e para aluguel nos streamings Prime Video e Apple TV.

Marty Supreme

Cena de Marty Supreme.
A24

Com nove indicações ao Oscar, o filme concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção (Josh Safdie e Ronald Bronstein) e Melhor Ator (Timothée Chalamet), entre outras.

Está em cartaz nos cinemas no Brasil.

Frankenstein

Jacob Elordi em cena do filme.
Netflix

Dirigido por Guillermo del Toro, concorre em nove categorias neste domingo, entre elas Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator Coadjuvante (Jocob Elordi).

O longa está disponível na Netflix.

Valor Sentimental

Cena de Valor Sentimental.
Divulgação

Recebeu nove indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Direção, Atriz (Renate Reinsve) e Ator Coadjuvante (Stellan Skarsgård).

O filme está em cartaz nos cinemas e disponível na plataforma de streaming Mubi. Também pode ser comprado ou alugado no Prime Video e na Apple TV.

Sonhos de Trem

Cena do filme Sonhos de Trem.
Divulgação/Netflix

O filme recebeu 4 indicações ao Oscar 2026: Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Canção Original e Melhor Fotografia, com o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso.

O longa está disponível na Netflix.

Bugonia

Emma Stone em Bugonia.
Universal

O longa está indicado nas categorias Melhor Filme, Melhor Atriz (Emma Stone) Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora Original.

Em cartaz nos cinemas e disponível na Claro TV+ e para aluguel no Prime Video e Apple TV.

F1: O Filme

Cena de F1: O Filme.
Apple TV/ F1

Estrelado por Brad Pitt e com produção de Lewis Hamilton, recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo a principal categoria de Melhor Filme.

Está disponível na Apple TV e para aluguel no Prime Video.

Foi Apenas um Acidente

Cena de Foi Apenas um Acidente.
Divulgação/ Les Films Pelléas

Dirigido por Jafar Panahi, foi indicado ao Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional (França) e Melhor Roteiro Original.

Está disponível na Mubi e para compra na Apple TV e Prime Video.

Sirât

Cena de Sirât.
Divulgação/Festival de Cinema de Cannes

O filme espanhol recebeu duas indicações ao Oscar 2026: Melhor Filme Internacional e Melhor Som.

O filme está em cartaz nos cinemas no Brasil.

A Voz de Hind Rajab

Cena de A Voz de Hind Rajab.
Divulgação/Festival de Cannes

O longa concorre com o brasileiro O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme Internacional.

No Brasil, está disponível em algumas salas de cinemas, na Claro TV+ e para aluguel no Prime Video.

Blue Moon

O longa concorre nas categorias Melhor Ator, com Ethan Hawke, e Melhor Roteiro Original.

Está em cartaz nos cinemas e disponível na Claro TV+ e para aluguel e compra na Apple TV e Prime Video.

Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Indicado na categoria Melhor Atriz, com Rose Byrne, está disponível no Telecine e para alguel no Prime Video e Apple TV.

Song Song Blue - Um Sonho a Dois

Foi indicado ao Oscar 2026 de Melhor Atriz, pela atuação de Kate Hudson. Está em cartaz nos cinemas e disponível para aluguel no Prime Video.

A Hora do Mal

O filme de terror conquistou indicação ao Oscar 2026 de Melhor Atriz Coadjuvante para Amy Madigan.

Está disponível na HBO Max e Claro TV+. Também pode ser alugado ou comprado na Apple TV e Prime Video.

Guerreiras do K-Pop

Rumi, Mira e Zoey formam o grupo musical Huntr/x, uma banda fictícia retratada no filme.
O filme foi indicada ao Oscar 2026 nas categorias de Melhor Animação e Melhor Canção Original com a música Golden. Está disponível na Netflix.

Arco

Indicado na categoria de Melhor Animação, está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Zootopia 2

Cena de Zootopia 2.
Disney

Indicado ao Oscar 2026 de Melhor Animação, está em cartaz nos cinemas.

A Pequena Amélie

Indicado ao Oscar 2026 de Melhor Animação, está em cartaz nos cinemas.

Elio

Concorre na categoria de Melhor Animação e está disponível no streaming Disney+.

Avatar: Fogo e Cinzas

Cena de Avatar.
21st Century

O filme concorre em duas categorias: Melhores Efeitos Visuais e Melhor Figurino. Está em cartaz nos cinemas.

Coração de Lutador

Indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem, está disponível no Prime Video e para aluguel na Apple TV.

A Meia-Irmã Feia

Também concorre na categoria de Melhor Cabelo e Maquiagem. Está disponível no Mubi e para alguel e compra na Apple TV e no Prime Video.

Jurassic World: Recomeço

Concorre na categoria Melhores Efeitos Visuais. Está disponível no Prime Video e para aluguel na Apple TV E Claro TV+.

O Ônibus Perdido

Indicado na categoria Melhores Efeitos Visuais, está disponível na Apple TV.

Alabama: Presos do Sistema

Indicado a Melhor Documentário, está disponível na HBO Max.

Embaixo da Luz Neon

Também concorre na categoria Melhor Documentário. Está disponível na Apple TV.

A Vizinha Perfeita

Indicado na categoria Melhor Documentário, está disponível na Netflix.

Um Zé Ninguém Contra Putin

Também concorre na categoria Melhor Documentário. Estará disponível no Filmelier+ a partir de 26 de março.

Os Cantores

Concorre na categoria Melhor Curta-Metragem. Está disponível na Netflix.

Two People Exchanging Saliva

Também foi indicado a Melhor Curta-Metragem. Está disponível no YouTube, em francês.

O Drama Menstrual de Jane Austen

Indicado a Melhor Curta-Metragem, terá sua estreia no Brasil na próxima sexta-feira (13/03) na plataforma FILMICCA.

Papillon

Indicado a Melhor Curta de Animação, está no YouTube em francês.

Forevergreen

Também indicado a Melhor Curta de Animação, está no YouTube.

Todos os Quartos Vazios

Está concorrendo na categoria Melhor Curta Documentário e está disponível na Netflix.

Armado com uma Câmera: Vida e Morte de Brent Renaud

Indicado também na categoria Melhor Curta Documentário. Está disponível na HBO Max.

O Diabo Não Tem Descanso

Concorre na categoria Melhor Curta Documentário. Está disponível na HBO Max.

Indicados que ainda não estão disponíveis no Brasil

  • Kokuho: O Preço da Perfeição, indicado a Melhor Maquiagem e Penteado;
  • Diane Warren: Relentless, indicado a Melhor Canção Original com Dear Me;
  • Viva Verdi!, indicado a Melhor Canção Original com Sweet Dreams of Joy;
  • Rompendo Rochas; indicado a Melhor Documentário;
  • Butcher's Stain, indicado a Melhor Curta-Metragem;
  • A Friend of Dorothy, indicado a Melhor Curta-Metragem;
  • Retirement Plan, indicado a Melhor Curta de Animação;
  • The Girl Who Cried Pearls, indicado a Melhor Curta de Animação;
  • The Three Sisters, indicado a Melhor Curta de Animação;
  • Children No More: Were and Are Gone, indicado a Melhor Curta Documentário;
  • Perfectly a Strangeness, indicado a Melhor Curta Documentário.
