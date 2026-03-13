Oscar 2026: tudo o que você precisa saber sobre a premiação deste domingo

Com brasileiros disputando em cinco categorias, a 98ª edição da cerimônia de entrega o Oscar será realizada neste domingo (15/3) em Los Angeles.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Considerada a mais importante do cinema mundial, a premiação pode conceder uma estatueta ao Brasil pelo segundo ano consecutivo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O filme O Agente Secreto foi indicado ao Oscar em quatro categorias. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa concorre aos prêmios para Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Escalação de Elenco.
Outro brasileiro também indicado, mas em uma produção estrangeira, foi Adolpho Veloso. Ele assina a fotografia do filme Sonhos de Trem.
O Agente Secreto igualou o recorde de Cidade de Deus no Oscar. Os dois filmes receberam quatro indicações. No Oscar 2004, Cidade de Deus concorreu em Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Fotografia — mas não ganhou nenhum prêmio.
Esta é a segunda vez que um filme brasileiro é indicado à principal categoria do Oscar: Melhor Filme. A primeira foi em 2025, com Ainda Estou Aqui.
Com a indicação, o Brasil vai concorrer pela sexta vez ao Oscar de Melhor Filme Internacional, categoria na qual o filme de Walter Salles trouxe uma estatueta inédita na última edição.
Abaixo, os detalhes sobre a cerimônia.
Que horas começa a cerimônia do Oscar?
A cerimônia da 98ª edição do Oscar será realizada no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia.
O evento começa às 20h, no horário de Brasília. Mas o tapete vermelho oficial será exibido ao vivo a partir das 19h30. A ultima categoria, Melhor Filme, deve sair depois da meia noite.
Onde assistir à cerimônia do Oscar?
O Oscar 2026 será transmitido ao vivo nos EUA pela ABC e pelo Hulu.
No Brasil, a transmissão oficial do Oscar 2025 é feita pelo canal fechado TNT e pelas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay.
A HBO Max e TNT, que são parceiras na transmissão do evento, terão Vladimir Brichta, Fabiula Nascimento e Aline Diniz nos estúdios, além de Carol Ribeiro no tapete vermelho em Los Angeles.
Na TV aberta, a Globo faz cobertura da cerimônia. A transmissão no canal, com apresentação de Maria Beltrão e comentários de Waldemar Dalenogare e Dira Paes, começa somente após o Fantástico.
Quais são as atrações do Oscar?
Pelo segundo ano consecutivo, o comediante Conan O'Brien é o anfitrião da noite, enquanto a locução oficial da cerimônia ficará a cargo do ator e comediante britânico Matt Berry.
Entre os apresentadores confirmados para subir ao palco estão nomes de peso de Hollywood, como Nicole Kidman, Ewan McGregor, Pedro Pascal, Anne Hathaway, Robert Downey Jr., Adrien Brody, Javier Bardem, Chris Evans e Demi Moore.
O ator brasileiro Wagner Moura também está entre os convidados para anunciar categorias durante a cerimônia.
A cerimônia deste ano terá performances inspiradas em dois fenômenos recentes do cinema: os filmes Pecadores e Guerreiras do K-Pop.
As cantoras EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami — vozes do grupo fictício HUNTR/X — apresentarão Golden, a canção do filme Guerreiras do K-Pop indicada ao Oscar, em um número que deve combinar música, dança e instrumentos tradicionais coreanos.
Já Miles Caton e Raphael Saadiq interpretarão I Lied To You, música indicada do filme Pecadores.
A cerimônia também vai ter participações especiais do cantor Josh Groban e do coral Los Angeles Master Chorale.
O Brasil tem chances de ganhar um Oscar pelo segundo ano?
O Brasil chega à cerimônia do Oscar deste ano com expectativas em torno de O Agente Secreto, que recebeu quatro indicações, inclusive de Melhor Filme.
Para a crítica de cinema Caryn James, que escreve para a BBC, o desempenho do filme nas indicações já demonstra a força da produção brasileira neste ano.
"É difícil para qualquer filme competir pelo prêmio de melhor filme com Uma Batalha Após a Outra e Pecadores, que são produções de grande escala", afirmou. "Isso diz muito sobre a força de O Agente Secreto, que recebeu tantas indicações importantes — e talvez merecesse ainda mais, especialmente para direção."
As previsões de veículos como The New York Times e Variety apontam que as maiores chances do Brasil estão na categoria de melhor filme internacional.
Mas, apesar do reconhecimento da crítica e dos diversos prêmios que a produção ganhou nesta temporada, a imprensa especializada aponta o filme europeu Valor Sentimental como favorito na categoria.
A atuação de Wagner Moura também tem sido apontada como um dos pontos fortes do longa. Para a crítica, o ator combina carisma com intensidade dramática ao interpretar um personagem que resiste à ditadura ao mesmo tempo em que constrói uma relação afetiva com o filho pequeno.
"Ele é simplesmente uma presença carismática na tela", diz James. "Ao mesmo tempo em que mostra uma resistência feroz ao autoritarismo — algo com que espectadores de todo o mundo podem se identificar hoje —, também cria uma relação muito terna com o filho", diz James.
No entanto, a mídia especializada aponta Micheal B. Jordan, protagonista em Pecadores, como o favorito. O filme também lidera as apostas da imprensa para vencer a categoria de Melhor Elenco.
Os indicados ao Oscar
Entre os filmes que concorrem ao Oscar neste ano, destaque foi o filme de vampiros Pecadores, que estabeleceu um novo recorde ao receber 16 indicações.
Até então, o recorde era dividido entre três filmes: A Malvada (1950), Titanic (1997) e La La Land: Cantando Estações (2016), todos com 14 indicações.
O filme Uma Batalha Após a Outra recebeu 13 indicações. Outros filmes que receberam diversas indicações foram Marty Supreme, Frankenstein, Valor Sentimental e Hamnet.
Confira abaixo as indicações.
Melhor Filme
- Uma Batalha Após a Outra
- Hamnet
- Pecadores
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Valor Sentimental
- Sonhos de Trem
- O Agente Secreto
- Bugonia
- F1: O Filme
Melhor Filme Internacional
- O Agente Secreto (Brasil)
- Valor Sentimental (Noruega)
- Foi Apenas um Acidente (França)
- Sirât (Espanha)
- A Voz de Hind Rajab (Tunísia)
Melhor Escalação de Elenco
- Pecadores
- Hamnet
- Marty Supreme
- O Agente Secreto
- Uma Batalha Após a Outra
Melhor Ator
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)
- Wagner Moura (O Agente Secreto)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
Melhor Atriz
- Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
- Jessie Buckley (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)
- Renate Reinsve (Valor Sentimental)
- Emma Stone (Bugonia)
- Kate Hudson (Song Song Blue)
Melhor Atriz Coadjuvante
- Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)
- Amy Madigan (A Hora do Mal)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
- Elle Fanning (Valor Sentimental)
- Wunmi Mosaku (Pecadores)
Melhor Ator Coadjuvante
- Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Benicio Del Toro (Uma Batalha Após a Outra)
- Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
- Delroy Lindo (Pecadores)
Melhor Diretor
- Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
- Ryan Coogler (Pecadores)
- Chloé Zhao (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)
- Joachim Trier (Valor Sentimental)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
Melhor Roteiro Adaptado
- Uma Batalha Após a Outra
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Sonhos de Trem
- Bugonia
- Frankenstein
Melhor Roteiro Original
- Pecadores
- Valor Sentimental
- Marty Supreme
- Foi Apenas um Acidente
- Blue Moon
Melhor Canção Original
- Guerreiras do K-Pop, Golden, EJAE and Mark Sonnenblick
- Diane Warren: Relentless, Dear Me, Diane Warren
- Pecadores, I Lied to You, Ludwig Göransson e Raphael Saadiq
- Viva Verdi!, Sweet Dreams of Joy, Nicholas Pike
- Train Dreams, Train Dreams, Nick Cave e Bryce Dressner
Melhor Trilha Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
Melhor Animação
- Guerreiras do K-Pop
- Arco
- Zootopia 2
- A Pequena Amélie
- Elio
Melhor Documentário
- Alabama: Presos do Sistema
- Embaixo da Luz Neon
- Cutting Through Rocks
- Mr Nobody Against Putin
- A Vizinha Perfeita
O Brasil tinha dois pré-selecionados na categoria de melhor documentário: Apocalipse nos Trópicos e Yanuni. Mas eles não foram indicados.
Melhor Figurino
- Frankenstein
- Pecadores
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Avatar: Fogo e Cinzas
Melhor Design de Produção
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após A Outra
- Pecadores
Melhor Maquiagem e Cabelo
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- Coração de Lutador
- A Meia-Irmã Feia
Melhor Som
- Frankenstein
- F1
- Uma Batalha Após A Outra
- Pecadores
- Sirât
Melhor Montagem
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- F1: O Filme
- Marty Supreme
- Valor Sentimental
Melhor Fotografia
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sonhos de Trem
- Frankenstein
- Marty Supreme
A lista de indicados a melhor fotografia tem um brasileiro: Adolpho Veloso, do filme Sonhos de Trem.
Melhor Efeito Visual
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- Pecadores
- The Lost Bus
Melhor Curta-Metragem
- The Singers
- Jane Austen's Period Drama
- Two People Exchanging Saliva
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
O filme Amarela, de André Hayato Saito, estava na pré-lista de melhor curta-metragem no Oscar, mas acabou não sendo indicado.
Melhor Curta de Animação
- Butterfly
- Forevergreen
- Retirement Plan
- The Girl Who Cried Pearls
- The Three Sisters
Melhor Curta Documentário
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
- Kleber Mendonça Filho: 'O brasileiro vê no cinema o que vê na Seleção numa boa fase'
- O baiano tem o molho? Como 'hit do verão' virou música que embala campanha de 'O Agente Secreto' e Wagner Moura ao Oscar
- O que a aparição da lenda da 'Perna Cabeluda' em 'O Agente Secreto' diz sobre a ditadura