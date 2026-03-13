16 curiosidades sobre o Oscar 2026 — de Wagner Moura em clube exclusivo a mix de refrigerantes

O maior sucesso de bilheteria entre os indicados deste ano é Zootopia 2 ou seria Zootropolis 2? - (crédito: Disney)

Quando o diretor de Pecadores, Ryan Coogler, ia ao cinema quando criança, costumava entrar com alguns lanches escondidos, e ficava especialmente criativo com a máquina de bebidas da sala de cinema.

"Não sou muito fã de refrigerante, mas quando começaram a deixar misturar diferentes bebidas, eu me empolguei com isso", disse Coogler recentemente no podcast Good Hang (Bom Encontro, em tradução livre), apresentado por Amy Poehler.

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Décadas depois, o gosto de Coogler por combinar uma grande variedade de sabores pode ser visto em seu filme Pecadores, candidato ao Oscar de melhor filme, que desafia gêneros ao misturar música blues com horror de vampiros, tendo como pano de fundo o Mississippi Delta nos anos 1930.

Pecadores pode levar várias estatuetas na 98ª edição do Oscar, que ocorre domingo (15/3, a partir das 21h, no horário de Brasília), mas enfrenta forte concorrência de Uma Batalha Após A Outra, que divide a liderança entre os favoritos, em um ano realmente competitivo na corrida pelos prêmios, com várias categorias difíceis de prever.

O filme brasileiro O Agente Secreto recebeu quatro indicações: melhor filme; melhor filme internacional; melhor ator (Wagner Moura); melhor escalação de elenco.

Outro brasileiro também indicado, mas em uma produção estrangeira, foi Adolpho Veloso, pelo filme Sonhos de Trem, na categoria de melhor fotografia.

A seguir, 17 curiosidades para você cravar suas presas de vampiro antes do Oscar neste domingo.

Disney O maior sucesso de bilheteria entre os indicados deste ano é Zootopia 2 ou seria Zootropolis 2?

1. Zootopia 2 é o filme indicado com maior bilheteria neste ano, tendo arrecadado impressionantes US$ 1,86 bilhão (cerca de R$ 9,3 bilhões) em todo o mundo.

Mas a franquia de animação tem um título diferente na Europa: Zootropolis. Isso ocorre por causa do Givskud Zoo, na Dinamarca, que registrou a marca "Zootopia" na União Europeia em 2009, sete anos antes do lançamento do primeiro filme.

Outros sucessos de bilheteria indicados neste ano incluem o terceiro filme da franquia Avatar: Fogo e Cinzas, que arrecadou US$ 1,48 bilhão (cerca de R$ 7,4 bilhões). Já o filme de maior bilheteria entre os indicados a melhor filme é o thriller de corridas automobilísticas F1, que faturou US$ 632 milhões (cerca de R$ 3,2 bilhões).

2. Emma Stone bateu dois recordes neste ano.

Aos 37 anos, a estrela de Bugonia se tornou a mulher mais jovem a alcançar sete indicações ao Oscar, superando Meryl Streep, que tinha 38 anos quando alcançou esse feito.

Stone também se tornou a única atriz cujas cinco primeiras indicações ao Oscar foram por filmes que também concorreram na categoria de melhor filme.

Em 11 anos, ela foi reconhecida por seus papéis em Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), A Favorita, Bugonia, La La Land e Pobres Criaturas, vencendo o prêmio pelos dois últimos.

Getty Images Emma Stone foi indicada pelo drama sobre teoria da conspiração Bugonia

3. Frankenstein levou dois séculos para chegar às telas.

Há um intervalo de 207 anos entre o romance de Mary Shelley, publicado em 1818, e a adaptação cinematográfica de 2025 dirigida por Guillermo del Toro para a Netflix.

Esse é um dos maiores intervalos entre a obra original e sua adaptação para o cinema na história da categoria de melhor filme. Entre os casos com intervalos ainda maiores estão:

Tom Jones, de 1963, baseado no romance original de 1749, um intervalo de 214 anos

Hamlet, de 1996, baseado na peça de 1601, um intervalo de 395 anos

E Aí, Meu Irmão, Cadê Você?, de 2000, inspirado no poema grego A Odisseia, escrito por volta de 700 a.C., um intervalo de cerca de 2.700 anos

4. Chase Infiniti tem o cinema no sangue.

A atriz revelação de Uma Batalha Após a Outra parecia destinada a uma carreira no cinema desde o dia em que nasceu.

Aos 25 anos, ela recebeu o nome inspirado na personagem de Nicole Kidman no filme Batman Eternamente, Chase Meridian, e no famoso bordão de Buzz Lightyear em Toy Story: "Ao infinito e além".

Getty Images Chase Infiniti (à direita, com colegas de elenco de Uma Batalha Após A Outra) recebeu seu nome inspirado em dois filmes

5. Miriam Margolyes está finalmente recebendo reconhecimento no Oscar.

A atriz britânica interpreta a personagem-título em Um Amigo de Dorothy, indicado a melhor curta-metragem em live-action (com atores reais). No entanto, Margolyes nunca foi indicada ao Oscar como atriz, algo que, segundo ela mesma, sempre a irritou.

"Eu deveria ter sido indicada, mas não fui", disse ela ao apresentador Graham Norton, em entrevista, com sua franqueza característica. "Eu fiquei muito irritada com isso."

Margolyes afirmou que deveria ter sido reconhecida por seu papel em A Época da Inocência, drama de época de Martin Scorsese de 1993.

"Eu estava maravilhosa nele", comentou. "E o motivo de eu não ter sido indicada foi Winona Ryder."

"O que aconteceu foi que [Winona Ryder] foi indicada como atriz coadjuvante em vez de atriz principal. E, se ela tivesse ficado no lugar dela e sido indicada como atriz principal, eles teriam me indicado como coadjuvante. Eu fiquei furiosa."

Getty Images Miriam Margolyes atua em um curta indicado ao Oscar

6. Vários indicados deste ano têm uma relação de longa data com seus diretores.

Quatro dos indicados nas categorias de melhor ator/atriz foram reconhecidos por filmes dirigidos por colaboradores frequentes.

As quatro duplas inseparáveis são:

Ethan Hawke e Richard Linklater (que já fizeram nove filmes juntos)

Michael B. Jordan e Ryan Coogler (cinco)

Emma Stone e Yorgos Lanthimos (cinco)

Renate Reinsve e Joachim Trier (três)

7. Jessie Buckley pode se tornar a primeira irlandesa a vencer o Oscar de melhor atriz.

Entre as indicadas anteriores da Irlanda estão Saoirse Ronan e Ruth Negga, enquanto Brenda Fricker venceu o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1989. Mas nenhuma atriz irlandesa venceu ainda na categoria de melhor atriz.

Depois de conquistar o prêmio de melhor atriz no Critics Choice, Golden Globe, Bafta e Actor Awards, Buckley pode se tornar a primeira atriz a vencer essa categoria nas cinco premiações desde Renée Zellweger por Judy, em 2020.

Getty Images Jessie Buckley, fotografada com a diretora de Hamnet, Chloé Zhao, pode se tornar a primeira irlandesa a vencer o Oscar de melhor atriz

8. Brad Pitt quebrou uma tendência de 35 anos.

O thriller de corridas F1, estrelado pelo ator americano Brad Pitt, aparece em várias categorias técnicas, mas também recebeu uma surpreendente indicação a melhor filme.

O longa entrou na principal categoria mesmo sem indicações nas categorias de direção, roteiro ou atuação.

O último filme a conseguir isso foi A Bela e a Fera, em 1991.

9. Guerreiras do K-pop disputa dois prêmios importantes.

O grande sucesso da Netflix é o favorito para vencer em duas categorias — melhor animação e melhor canção original, com a música Golden, interpretada pelo grupo fictício Huntr/x no filme.

Apenas dois filmes conseguiram esse feito anteriormente: Toy Story 3, de 2010, com a canção We Belong Together, e Frozen, de 2013, com a famosa música Let It Go.

Netflix Espera-se que Guerreiras do K-pop vença nas categorias de melhor animação e melhor canção original, com a música Golden

10. Rose Byrne, Kate Hudson e Amy Madigan estão concorrendo sozinhas por seus filmes.

As três atrizes receberam a única indicação ao Oscar para seus respectivos filmes — Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, Song Sung Blue: Um Sonho A Dois e A Hora do Mal.

Madigan tem boas chances na categoria de melhor atriz coadjuvante. Ainda assim, a disputa é difícil, apenas cinco atores neste século venceram o Oscar sendo o único indicado de seu filme.

São eles: Julianne Moore por Para Sempre Alice, Charlize Theron por Monster - Desejo Assassino, Forest Whitaker por O Último Rei da Escócia, Christopher Plummer por Toda Forma de Amor e Penélope Cruz por Vicky Cristina Barcelona.

11. Timothée Chalamet é o ator mais jovem desde Marlon Brando a receber três indicações ao Oscar de atuação.

Brando tinha 30 anos, a mesma idade de Chalamet, quando recebeu sua terceira indicação, em 1954.

É possível que Chalamet vença neste ano por Marty Supreme, mas ele perdeu força nas últimas semanas. (Brando, por exemplo, só venceu em sua quarta indicação, por Sindicato de Ladrões.)

Chalamet já perdeu a chance de se tornar o vencedor mais jovem da história. Esse recorde pertence a Adrien Brody, que venceu aos 29 anos por O Pianista, em 2001.

Getty Images Timothée Chalamet, estrela de Marty Supreme, concorre ao Oscar de melhor ator, mas perdeu força nas últimas semanas

12. Apenas três atores noruegueses foram indicados ao Oscar — e dois deles estão entre os indicados deste ano.

Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas foram indicadas por suas atuações no drama familiar Valor Sentimental.

A única outra atriz norueguesa reconhecida pela Academia é Liv Ullmann, indicada por Os Emigrantes, de 1972, e Face a Face, de 1976.

13. Uma Batalha Após A Outra é o 12º filme de Leonardo DiCaprio indicado a melhor filme, igualando o número de Robert De Niro.

O Poderoso Chefão: Parte II, de 1974, foi a primeira aparição de De Niro na categoria principal, antes de ele continuar sua sequência com filmes como Touro Indomável, Os Bons Companheiros, Coringa e O Irlandês.

Já a primeira indicação de DiCaprio foi com Titanic, de 1997, seguida por filmes como Os Infiltrados, A Origem e Django Livre.

Os dois atores voltaram a aparecer juntos em um filme indicado em 2023, Assassinos da Lua das Flores.

Enquanto isso, o diretor de Uma Batalha Após A Outra, Paul Thomas Anderson, pode alcançar um raro "triplo" no Oscar, vencendo pessoalmente três estatuetas — por roteiro, direção e produção — um feito conquistado por apenas dez cineastas até hoje.

Getty Images Estrelas de Valor Sentimental, da esquerda para a direita: Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning, Stellan Skarsgård e Renate Reinsve

14. Wagner Moura entrou para um grupo seleto.

O ator de O Agente Secreto passa a integrar o grupo restrito de indicados a melhor ator por filmes falados inteiramente em idiomas diferentes do inglês.

Os outros são Javier Bardem, Marcello Mastroianni, Giancarlo Giannini, Max von Sydow, Gérard Depardieu, Massimo Troisi, Antonio Banderas e Roberto Benigni, o único a vencer, por A Vida é Bela, de 1997.

15. Alguns indicados passaram longos períodos longe do Oscar.

A estrela de Song Sung Blue: Um Sonho A Dois, Kate Hudson, foi indicada pela primeira vez em 25 anos, enquanto a indicação de Benicio del Toro, por Uma Batalha Após A Outra, veio 22 anos após a sua indicação anterior.

Já Amy Madigan, de A Hora do Mal, recebeu a sua segunda indicação impressionantes 40 anos depois da primeira, por Duas Vezes na Vida.

Ela quase alcança o recorde de Judd Hirsch, que teve um intervalo de 42 anos entre suas indicações por Gente como a Gente, de 1981, e Os Fabelmans, de 2023.

Getty Images Delroy Lindo e Wunmi Mosaku, estrelas de Pecadores, foram indicados nas categorias de ator e atriz coadjuvantes

16. Delroy Lindo foi indicado a melhor ator coadjuvante mesmo sem ter sido indicado anteriormente no Bafta, Golden Globe ou Actor Awards.

Isso acontece ocasionalmente: a última atriz a surgir no Oscar sem reconhecimento em grandes premiações anteriores foi Andrea Riseborough, por To Leslie, em 2022. Ainda assim, é raro que alguém com apenas uma indicação ao Oscar acabe vencendo.

Se Lindo, nascido em Lewisham (Reino Unido), vencer, será o primeiro ator a ganhar o Oscar sem uma indicação prévia desde Marcia Gay Harden, por Pollock, em 2001.

Seu colega de elenco Michael B. Jordan também pode quebrar um recorde caso repita no Oscar a vitória recente no Actor Awards (antigo SAG Awards).

Nenhum ator protagonista venceu ao mesmo tempo o Actor Award e o Oscar sem também ganhar antes no Golden Globe, Bafta ou Critics Choice Awards.

17. Hamnet segue os passos de EastEnders.

Apesar de ter uma trilha sonora majoritariamente original, a diretora Chloe Zhao escolheu uma composição de 20 anos para a cena final emocional do filme.

Ela não é a primeira a usar a música On the Nature of Daylight (Sobre a Natureza da Luz do dia, em tradução livre), do compositor Max Richter, a peça já foi utilizada por diversos diretores nas últimas duas décadas em tentativas de emocionar o público.

Ela também aparece em produções como A Chegada, Ilha do Medo, The Last of Us, Mais Estranho que a Ficção, O Conto da Aia, Os Inocentes e, talvez mais memoravelmente, em um episódio da aclamada série britânica EastEnders.

Onde assistir à cerimônia do Oscar?

O Oscar acontece neste domingo (15/3), a partir das 21h, horário de Brasília.

No Brasil, a transmissão oficial do Oscar 2026 é feita pelo canal fechado TNT e pelas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay.

A HBO Max e TNT, que são parceiras na transmissão do evento, terão Vladimir Brichta, Fabiula Nascimento e Aline Diniz nos estúdios, além de Carol Ribeiro no tapete vermelho em Los Angeles.

Na TV aberta, a Globo faz cobertura da cerimônia. A transmissão no canal, com apresentação de Maria Beltrão e comentários de Waldemar Dalenogare e Dira Paes, começa somente após o Fantástico.