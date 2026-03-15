Por que idade média das mulheres vencedoras do Oscar está aumentando

Frances McDormand venceu o Oscar de Melhor Atriz de 2021 por Nomadland, aos 63 anos de idade - (crédito: Alamy)

Quando Michelle Yeoh recebeu o Oscar de Melhor Atriz de 2023 aos 60 anos, pelo filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, ela declarou: "Senhoras, não deixem ninguém dizer a vocês que já passaram do auge. Nunca desistam."

Yeoh julgou ser necessário fazer esta afirmação pública porque ela é uma dentre apenas sete mulheres que já receberam a estatueta de melhor atriz com mais de 60 anos de idade.

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Até hoje, apenas uma mulher venceu a premiação com mais de 80 anos: Jessica Tandy (1909-1994), em 1990, por Conduzindo Miss Daisy. E só uma outra ganhou o prêmio na casa dos 70, que foi Katharine Hepburn (1907-2003), em 1982, por Num Lago Dourado.

Os eleitores da Academia tradicionalmente favorecem as mulheres na casa de 20 e 30 anos de idade, gerando uma clara discrepância de idade entre os vencedores do Oscar de Melhor Ator e de Melhor Atriz.

Adrien Brody é, até hoje, o único vencedor na categoria de Melhor Ator com menos de 30 anos, por O Pianista, em 2003. Paralelamente, 32 atrizes já ganharam o Oscar na casa dos 20 anos de idade.

Alamy Frances McDormand venceu o Oscar de Melhor Atriz de 2021 por Nomadland, aos 63 anos de idade

Mas os tempos certamente mudam, mesmo que com lentidão.

Uma pesquisa da BBC demonstra que a idade média das indicadas ao Oscar de Melhor Atriz vem aumentando ao longo das décadas.

Nos anos 1940, a média de idade era de 33 anos. Ela aumentou para 36 nos anos 1970, atingiu 40 na década de 2000 e, entre 2020 e 2026, chegou a 44 anos de idade.

Ao lado de Yeoh, vencedoras recentes incluem Renée Zellweger (aos 50 anos), Frances McDormand (63) e Jessica Chastain (45). E recentes indicadas incluem Annette Bening (65), Demi Moore (62) e Fernanda Torres (59) — ainda que, no ano passado, a vencedora tenha sido Mikey Madison (25) por Anora, mesmo com o favoritismo de Moore.

A idade média de 27 anos na década de 1940 reflete uma indústria que priorizava as mulheres mais jovens.

No seu livro The Star Machine ("A máquina de estrelas", em tradução livre), de 2007, a escritora e professora de história do cinema Jeanine Basinger comenta que "era difícil uma mulher durar".

"As mulheres glamourosas eram um produto frágil... A câmera era um observador cruel e observava a idade..."

"Se uma estrela conseguisse durar uma década, ela realmente se pagava. Se ela durasse duas décadas, era um sucesso fenomenal. Se durasse mais do que isso, era um milagre e, hoje, podemos chamá-la de lenda."

As estrelas daquela época incluem vencedoras do Oscar como Bette Davis (1908-1989), Ingrid Bergman (1915-1982) e Vivien Leigh (1913-1967). As três ganharam a estatueta de Melhor Atriz na casa dos 20 anos de idade.

O "milagre" mencionado por Basinger pode ser Katharine Hepburn, que detém o recorde de maior número de troféus de Melhor Atriz — quatro, três deles conquistados com mais de 60 anos.

Os fatores que levaram à mudança

Stacy L. Smith é a fundadora da Iniciativa de Inclusão Annenberg da Universidade do Sul da Califórnia, nos EUA, um grupo de estudos que examina questões de desigualdade no setor do entretenimento.

Ela declarou à BBC que, agora, em relação aos filmes de "prestígio" (os que atraem o interesse das premiações), as mulheres têm um período de carreira mais longo.

"Quando começamos este trabalho em 2007, eu sempre brincava que a mulher precisava se chamar Judi [Dench], Maggie [Smith, 1934-2024] ou Meryl [Streep] para trabalhar com mais idade em Hollywood", ela conta. "E acho que este não é mais o caso."

"Você tem um número maior de papéis disponíveis em filmes deste tipo e menos viés ou foco em mulheres mais jovens para conduzir a história."

Stacy Smith destaca que, "atualmente, a Academia reconhece filmes que tipicamente ganham menos dinheiro. Eles têm conteúdo mais artístico, são filmes de arte."

"E, neles, o trabalho do ator é realmente apreciado."

Atrizes veteranas com décadas de experiência "agora têm filmes feitos para elas", algo raro até recentemente, segundo Elizabeth Kaiden, uma das fundadoras da organização The Writers Lab, que apoia roteiristas mulheres com mais de 40 anos de idade.

"Já se comprovou que as atrizes podem ter carreiras longas", destaca ela.

"São as Meryl Streeps, as Helen Mirrens, as Nicole Kidmans. Elas conseguem atrair roteiristas, diretores e produtores que observam seu valor ao escalar uma estrela madura."

"Estamos vendo cada vez mais filmes sobre mulheres complexas com certa experiência de vida, que elevam a idade [das vencedoras de prêmios de melhor atriz] acima de onde costumava ficar."

AFP via Getty Images Jessica Tandy é, até hoje, a única atriz a ganhar o Oscar com mais de 80 anos de idade, pelo filme Conduzindo Miss Daisy

Também há quase uma década, as campanhas #OscarsSoWhite e #MeToo reivindicaram maior igualdade e diversidade na Academia. E alguns desses esforços trouxeram frutos.

De 2021 para cá, seis mulheres foram indicadas para o Oscar de Melhor Direção e duas delas venceram: Chloé Zhao (em 2021, por Nomadland) e Jane Campion (2022, por Ataque dos Cães).

Mas, antes delas, só uma havia vencido: Kathryn Bigelow, em 2010, por Guerra ao Terror.

Muitas dessas diretoras e roteiristas mulheres escolhem protagonistas femininas.

Em 2025, Coralie Fargeat, de 47 anos, foi indicada ao Oscar de Melhor Direção por A Substância, com Demi Moore no papel principal.

E, em 2024, a diretora francesa Justine Triet (45 anos) ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original por Anatomia de uma Queda, que também lhe valeu a indicação para o prêmio de Melhor Direção.

Seu filme é estrelado pela atriz alemã Sandra Hüller, que também foi indicada para o prêmio de Melhor Atriz de 2024, aos 45 anos de idade.

"Acho que mais mulheres estão atingindo uma posição em que elas podem escolher o material que querem fazer", afirma Kaiden.

"Jessie Buckley foi indicada ao Oscar este ano por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, que teve o livro e o roteiro escritos por mulheres, além de Chloé Zhao como diretora."

"O filme anterior de Zhao, Nomadland, teve Frances McDormand como protagonista. Ela estava na casa dos 60 anos", prossegue Kaiden. "Aquele filme provavelmente nunca teria sido feito 50 anos atrás, nem Chloé Zhao teria tido a oportunidade de fazê-lo."

"O cargo da mulher diretora realmente é fundamental para esta mudança", confirma Smith.

"Mesmo em 2010, nós observávamos o que acontecia em uma produção quando havia uma mulher diretora atrás da câmera. Concluímos que, neste caso, você tinha mais mulheres e meninas como personagens principais ou importantes — e mais mulheres com mais de 40 anos de idade na tela."

Getty Images Bette Davis ganhou seu primeiro Oscar na casa dos 20 anos de idade em 1935, pelo filme Perigosa

Outro fator para o reconhecimento cada vez maior das atrizes com mais idade no Oscar pode ser o fato de que a Academia ampliou seus quadros, incluindo mais eleitores internacionais.

Esta decisão também aumentou a quantidade de indicações de títulos do cinema mundial.

Tudo isso pode ter alterado as coisas, segundo Smith. Para ela, nos Estados Unidos, "ainda existe um grande viés pró-juventude" que é menos proeminente em outras partes do mundo.

"As preocupações culturais em torno do envelhecimento variam de país para país", afirma ela.

O filme brasileiro Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, tem Fernanda Torres como protagonista aos 59 anos. E Emilia Pérez, de Jacques Audiard, traz a atriz trans Karla Sofia Gascón, de 52. Ambas foram indicadas na categoria de Melhor Atriz em 2025.

Em 2017, a atriz francesa Isabelle Huppert foi indicada aos 63 anos de idade pelo seu papel como sobrevivente de estupro no drama em língua francesa Elle, de Paul Verhoeven.

Ainda há mudanças pela frente

Na verdade, o aumento da média de idade das indicadas ao Oscar de melhor atriz não reflete o que acontece no restante de Hollywood.

A Iniciativa de Inclusão Annenberg da Universidade do Sul da Califórnia pesquisou os 100 filmes de maior bilheteria de Hollywood, todos os anos, desde 2007.

Dados ainda não publicados fornecidos à BBC indicam que a idade média das protagonistas ou coprotagonistas mulheres nesses filmes em 2025 era de 34 anos. Já a idade dos seus equivalentes homens, no mesmo ano, era de 42.

Além disso, a média de idade naquela categoria para as mulheres nunca ultrapassou os 36 anos, desde o início do estudo.

Os resultados relembram o duplo padrão divulgado em 2015 por outra indicada ao Oscar, Maggie Gyllenhaal. Ela contou que foi considerada "velha demais" para representar, aos 37 anos, ao contrário de um ator homem de 55 anos de idade.

O estudo mais recente da Iniciativa Annenberg também concluiu que, nos 100 principais filmes de Hollywood do ano passado, apenas quatro mulheres com mais de 45 anos atuaram como protagonistas ou coprotagonistas.

Apenas uma delas ofereceu sua voz em uma animação: Ginnifer Goodwin, de 47 anos, em Zootopia 2. E todas eram brancas.

Por outro lado, 31 homens na mesma faixa de idade se qualificaram como protagonistas ou coprotagonistas nesses filmes, incluindo atores como Anthony Mackie, Benedict Cumberbatch, Benicio Del Toro, Brad Pitt, Dwayne "The Rock" Johnson, Leonardo DiCaprio, Pedro Pascal e Tom Cruise.

"É impossível dizer que, acima desta idade, não há atrizes qualificadas, capazes de fazer papéis de protagonistas na tela", afirma Smith à BBC. "Na verdade, isso é discriminação."

"E garanto a você que também existe um grupo limitado de mulheres que conseguem essas oportunidades para interpretar papéis no cinema", destaca ela, sobre o número de atrizes com mais idade que podem ser consideradas para um filme comercial, de grande orçamento, em relação a um projeto de arte, "de prestígio".

As mulheres roteiristas com mais idade, segundo Kaiden e Nitza Wilon (outra fundadora de The Writers Lab), também são subrepresentadas na cinematografia popular.

Os dados do seu estudo fornecidos à BBC indicam que, de 511 filmes de longa metragem lançados em 2025, apenas 12% foram escritos por mulheres com mais de 40 anos (e apenas 20% foram escritos por mulheres de qualquer idade).

"A distância entre o Oscar e a realidade é muito grande", segundo Wilon. "Não acho que podemos usar os Oscars como fonte confiável do que realmente acontece no mundo."

"O Oscar é um espetáculo. É considerado entretenimento, não jornalismo."

"Estou feliz por Demi Moore ser indicada aos 62 anos por A Substância, mas ela é uma mulher que não aparenta sua idade", destaca ela. "Hollywood é uma bolha. Não é normal."

Sony Pictures Classics Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de melhor atriz por Ainda Estou Aqui aos 59 anos de idade

O relatório It's a Man's (Celluloid) World ("É um mundo (de celuloide) dos homens", em tradução livre), foi publicado no mês passado pelo Centro de Estudos das Mulheres na Televisão e no Cinema.

Ele traz notícias ainda mais sombrias para as atrizes com mais de 60 anos: apenas 2% das principais personagens femininas nos filmes de maior bilheteria de Hollywood estavam acima dessa idade em 2025.

Elas incluíram Jamie Lee Curtis em Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda! e Amy Madigan em A Hora do Mal. Madigan também foi indicada para o Oscar deste ano, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

A autora do relatório, Martha Lauzen, destaca que a quantidade de personagens homens também diminui muito quando eles chegam à casa dos 50 anos, mas os atores com mais de 60 anos de idade ainda representam 8% dos papéis principais — quatro vezes mais do que as mulheres.

É claro que Luzen destaca que o etarismo feminino segue presente no cinema, apesar da esperança oferecida pelo Oscar.

"Quando o público observa Frances McDormand ou Demi Moore indicadas para o Oscar de Melhor Atriz, muitos acreditam que o etarismo no setor faz parte do passado", afirma ela.

"Mas, para as mulheres na tela, seus números começam a cair drasticamente com quase 40 anos e um pouco mais e continuam a diminuir na casa dos 50."

"Quando chegam aos 60 anos de idade, elas se tornam invisíveis", prossegue Luzen.

"Acho que este é um dos motivos por que os filmes com protagonistas mais velhas costumam chamar nossa atenção. Elas são raras."

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Culture.