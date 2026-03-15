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Os looks do tapete vermelho do Oscar: o que atrizes, atores e diretores estão vestindo, em fotos

As maiores estrelas de Hollywood capricham no estilo enquanto caminham pelo tapete vermelho para o Oscar.

Wagner Moura e sua esposa, Sandra Delgado - (crédito: Frederic J. Brown / AFP via Getty Images)
Wagner Moura e sua esposa, Sandra Delgado - (crédito: Frederic J. Brown / AFP via Getty Images)

Se o Oscar entregasse um prêmio para o mais bem vestido, provavelmente seria o prêmio mais disputado da noite.

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As maiores estrelas de Hollywood estão caprichando no estilo enquanto caminham pelo tapete vermelho para a cerimônia em Los Angeles, neste domingo (15/3).

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A equipe de O Agente Secreto, filme brasileiro indicado em quatro categorias, chegaram nos primeiros momentos do tapete vermelho.

O diretor Kleber Mendonça Filho e sua esposa, Emilie Lesclaux, produtora do longa, desfilaram de preto - mesma cor escolhida pela atriz Maria Fernanda Cândido e pelo protagonista do filme, Wagner Moura.

Moura chegou acompanhado da esposa, Sandra Delgado, também de preto.

Wagner Moura e sua esposa, Sandra Delgado
Frederic J. Brown / AFP via Getty Images
Wagner Moura e sua esposa, Sandra Delgado
Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux
Reuters
Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux
Maria Fernanda Cândido
Reuters
Maria Fernanda Cândido

Também chegou cedo Chase Infiniti, de Uma Batalha Após a Outra, que neste ano se afirmou tanto como uma grande atriz quanto como um ícone de moda; ela usou um vestido lavanda sob medida da Louis Vuitton.

Chase Infiniti
Getty Images
Chase Infiniti

Rose Byrne, que concorre a melhor atriz por Se Eu Tivesse Pernas Te Chutaria, vestiu um vestido preto da Dior, com detalhes em floral.

Rose Byrne
Getty Images
Rose Byrne

A atriz norueguesa Renate Reinsve, indicada por Valor Sentimental, tem preferido Louis Vuitton durante toda a sua campanha nesta temporada de premiações.

Para o Oscar, ela usou um vestido vermelho simples, mas marcante, feito sob medida pela Louis Vuitton, desenhado por Nicolas Ghesquière

Renate Reinsve
Getty Images
Renate Reinsve

A estrela de Succession, Kieran Culkin, não é estranho à temporada de premiações, tendo dominado a categoria de ator coadjuvante no ano passado por sua atuação em A Verdadeira Dor.

Ele retorna ao Oscar neste ano como um dos apresentadores da categoria

Kieran Culkin
Getty Images
Kieran Culkin

Bella Thorne decidiu optar por um visual mais suave, com punhos de penas pretas e um vestido tipo slip transparente.

Bella Thorne
Getty Images

A autora de Hamnet, Maggie O'Farrell, que concorre por ter coescrito o roteiro adaptado do filme, escolheu um modelo rosa, com luvas pretas.

Maggie O'Farrell
Getty Images
Maggie O'Farrell

A estrela do balé Misty Copeland usou um look monocromático que incluía um tutu divertido. Ela vai dançar no palco da cerimônia durante a apresentação da música indicada de Pecadores

Misty Copeland
Getty Images

A atriz britânica Felicity Jones, que está no indicado a melhor filme Sonhos de Trem, escolheu um vestido amarelo-pálido da Prada

Felicity Jones
Getty Images

Hudson Williams pode não ter sido indicado ao Oscar, mas tem sido um dos atores revelação mais notáveis do último ano, graças ao seu papel na série de TV Rivalidade Ardente— o sucesso viral sobre dois jogadores de hóquei no gelo que se apaixonam

Hudson Williams
Getty Images
Hudson Williams

A compositora Diane Warren, indicada a melhor canção original e esperando que a 17ª tentativa seja finalmente a sorte no Oscar, usou um elegante terno de cetim, completado com um laço preto no pescoço.

Diane Warren
Getty Images

Amelia Dimoldenberg, que voltou ao Academy Awards como repórter do tapete vermelho e embaixadora de redes sociais pelo terceiro ano consecutivo, usou um vestido preto estruturado estilo coluna da Ralph Lauren, sapatos Jimmy Choo e joias da Bvlgari.

Amelia Dimoldenberg
Reuters

Por Ian Youngs, Steven McIntosh, Scarlett Harris e Lucy Talavera.

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postado em 15/03/2026 18:56
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