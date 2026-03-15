Robert Redford homenageado no Oscar: o astro de Hollywood que achava que beleza prejudicava sua carreira

O Oscar 2026 homenageou o ator Robert Redford, morto aos 89 anos em setembro do ano passado.

"Ele era atencioso e ousado, eu o chamava de um cowboy intelectual que trilhou seu próprio caminho", disse Barbra Streisand, colega de elenco de Redford em Nosso Amor de Ontem.

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"Sinto mais falta dele agora do que nunca, embora ele adorasse me provocar. Ele me chamava de Babs e eu respondia: 'Eu pareço uma Babs?!'"

Ela acrescenta: "Na última carta que escrevi para Bob, terminei com: 'Eu também te amo. Babs.'"

E então ela começou a cantar o clássico Nosso Amor de Ontem, em um dos momentos mais emocionantes da cerimônia deste domingo (15/3).

Redford é conhecido por filmes como Butch Cassidy, Golpe de Mestre e Todos os Homens do Presidente.

A agente de Robert Redford, Cindi Berger, disse que o ator morreu nesta terça-feira (16/9) em sua casa "em Sundance, nas montanhas de Utah — o lugar que ele amava, cercado por aqueles que amava".

"Sentiremos muita falta dele", disse Berger, acrescentando que a família pede privacidade.

Nascido em Los Angeles, começou a atuar nos palcos no final da década de 1950, antes de iniciar sua carreira na televisão em 1960 e estrear no cinema.

Ele recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator em 1973 por sua atuação em Golpe de Mestre.

Em 1980, ele estreou como diretor, com o filme Gente como a Gente, que ganhou quatro Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor.

Em 2002, Redford Ganhou um Oscar honorário pelo conjunto da obra.

Redford também era conhecido por ter fundado o Festival de Cinema de Sundance em Utah, promovendo filmes independentes desde o final dos anos 1970.

Em 2014, ele marcou sua presença no Universo Marvel com o papel de Alexander Pierce no filme Capitão América 2 : O Soldado Invernal.

Em 2018, anunciou que o filme O Velho e a Arma seria seu último papel nas telas.

Beleza e carma

Getty Images Robert Redford buscava escolher filmes alinhados com suas visões políticas

Robert Redford será lembrado por ter atuado em mais de 50 filmes de Hollywood, por ter ganhado um Oscar como diretor e por ter sido um defensor de cineastas independentes, fundando o Festival de Cinema de Sundance.

O sucesso na carreira permitiu que Redford escolhesse livremente seus projetos, muitos deles alinhados com suas visões politicamente progressistas. Ele também fez campanha por questões ambientais e pelos direitos dos nativos americanos.

Sua beleza tipicamente americana não podia ser ignorada. Redford já foi descrito como "um pedaço do Monte Rushmore colocado em jeans desbotados".

Outro crítico disse que ele tinha "uma graça física fluida e um brilho interior que às vezes o faz parecer iluminado por dentro".

Mas, no geral, Redford achava que sua beleza era mais um obstáculo do que uma ajuda para sua carreira — e disse que o carma havia trazido tragédias à sua vida familiar para puni-lo por sua boa fortuna física.

Getty Images Um produtor de cinema desprezou Redford, dizendo que ele era 'apenas mais um loiro de Hollywood'

Charles Robert Redford Jr. nasceu em Santa Monica, no Estado da Califórnia, em 18 de agosto de 1936, filho de um leiteiro que mais tarde trabalhou como contador na Standard Oil.

Na escola, ele se juntou a uma gangue de rua e foi preso por "pegar emprestado um carro que continha joias roubadas no porta-malas".

Ele ganhou uma bolsa de estudos para a Universidade do Colorado graças à sua habilidade com beisebol, mas foi expulso após 18 meses por embriaguez. Na mesma época, sua mãe faleceu, com apenas 40 anos.

Atormentado pela dor, ele seguiu uma vida sem rumo por um tempo, encontrando trabalho nos campos de petróleo da Califórnia, antes de viajar para Paris e Florença, onde estudou arte.

Sua estadia na Europa o encorajou a adotar uma nova abordagem em relação aos EUA: "Comecei a olhar para o meu país de outro ponto de vista", disse ele mais tarde.

De volta ao seu país, matriculou-se na Academia Americana de Arte Dramática com a ambição de se tornar cenógrafo, mas rapidamente migrou para a atuação.

Como muitos atores no final da década de 1950 em Nova York, ele conseguiu uma série de pequenos papéis no palco e na televisão, incluindo em séries populares como Os Intocáveis, Perry Mason e Dr. Kildare.

Getty Images O filme de 1965 À Procura do Destino, ao lado de Natalie Wood, foi um marco para Redford

Sua estreia no cinema ocorreu em 1960, com um papel secundário em Até os Fortes Vacilam, onde atuou ao lado de Jane Fonda.

Não foi um começo promissor para sua carreira cinematográfica. O filme fracassou, com a revista Time opinando que "nada pode salvar este filme".

No entanto, marcou o início de uma amizade para toda a vida com Fonda, que mais tarde admitiu ter se apaixonado por ele sempre que trabalhavam juntos.

Getty Images Com Jane Fonda em Descalços no Parque. Fonda dizia que Redford tinha uma espécie de aura ao seu redor

"Sempre havia um mistério porque ele não revelava nada. Ele tinha uma aura", disse ela.

Seu primeiro grande sucesso nos palcos foi como o pomposo advogado Paul Bratter na comédia romântica de Neil Simon Descalços no Parque. Papel que ele repetiria na versão cinematográfica de 1967, ao lado de Fonda.

Em 1965, ele ganhou um Globo de Ouro de estreante mais promissor por seu papel no filme À Procura do Destino, com Natalie Wood.

Mas ele foi rejeitado para o papel de Benjamin Braddock em A Primeira Noite de um Homem porque o diretor Mike Nichols o considerou bonito demais — o que deixou Redford com medo de ser estereotipado por sua aparência.

Estrelato mundial

Getty Images Robert Redford e Paul Newman formaram uma das parcerias mais famosas do cinema

A fama mundial veio em 1969 com Butch Cassidy.

A interpretação do ator de 33 anos como o relaxado Sundance Kid, em contraste com o falante Butch, de Paul Newman, provou ser uma das grandes parcerias de Hollywood.

Ironicamente, Redford quase perdeu o papel depois que um executivo do estúdio disse: "Ele é só mais um loiro de Hollywood. Atire um pedaço de pau pela janela em Malibu e você vai acertar outros seis como ele."

O estúdio fez de tudo para evitar a contratação de Redford, até que Newman — na época já um astro consagrado — interveio e insistiu.

Os dois atores descobriram que compartilhavam o amor pelo teatro e permaneceram amigos até a morte de Newman em 2008.

Getty Images Dustin Hoffman e Robert Redford em Todos os Homens do Presidente, a história da reportagem do Washington Post sobre o escândalo de Watergate

"Pregávamos peças um no outro", disse Redford sobre seu relacionamento com Newman. "Quanto mais sofisticada a piada, melhor."

Em 1973, a química natural entre eles na tela os fez se unirem novamente em Golpe de Mestre.

Redford foi indicado ao Oscar por seu papel como Johnny Hooker, um vigarista que se une ao personagem de Newman para enganar um chefão do crime.

O filme, com sua trilha sonora de ragtime, acabou ganhando sete Oscars, incluindo o de Melhor Filme — embora Redford tenha sido superado na categoria de Melhor Ator por Jack Lemmon.

Foi a única vez que Redford foi indicado na categoria de Melhor Ator no Oscar, embora ele viesse a ganhar o prêmio como diretor — e receber um Oscar honorário em 2002 pelo conjunto da obra.

Getty Images Com Barbra Streisand na comédia dramática Nosso Amor de Ontem

Os papéis de Redford como ator foram prolíficos ao longo dos anos 70, embora sua interpretação como o enigmático personagem principal em O Grande Gatsby tenha recebido críticas favoráveis e desfavoráveis, e ele tenha sido ofuscado por Barbra Streisand em Nosso Amor de Ontem.

Mas em 1974, Redford comprou os direitos de filmagem de Todos os Homens do Presidente, um relato do escândalo de Watergate por Bob Woodward e Carl Bernstein — os dois repórteres do Washington Post que revelaram a história.

"O Washington Post estava muito nervoso conosco — que aquilo era Hollywood e poderia prejudicá-los", lembrou ele.

Lançado em 1976, com Redford interpretando Woodward ao lado de Dustin Hoffman como Bernstein, o filme foi um sucesso de crítica, ganhando quatro Oscars — incluindo o para melhor roteiro adaptado e melhor ator coadjuvante para Jason Robards.

Quatro anos depois, Redford estreou na direção com Gente como a Gente, de 1980, um estudo sobre o colapso de uma família de classe média após a morte de um dos filhos. Isso lhe rendeu seu primeiro e único Oscar — como diretor.

Getty Images Redford como o misterioso Gatsby na adaptação cinematográfica de 1974 do romance de F. Scott Fitzgerald

Cinema independente

Com o reconhecimento, veio a riqueza.

Redford usou grande parte de seus ganhos para comprar um resort de esqui em Utah, Estado natal de sua esposa, Lola, que ele rebatizou de Sundance, em homenagem a um de seus papéis mais famosos, no filme Butch Cassidy.

Na mesma época, ele fundou o Instituto Sundance para fornecer apoio criativo e financeiro a cineastas independentes. Ele se tornou presidente do Festival de Cinema de Utah/EUA, mais tarde renomeado para Festival de Cinema de Sundance.

Com o tempo, o festival se tornou um evento importante no calendário cinematográfico, exibindo o trabalho de muitos diretores que se tornaram nomes conhecidos, incluindo Quentin Tarantino e Steven Soderbergh.

Em termos de atuação, houve sucessos e fracassos nas últimas duas décadas do século 20. O drama prisional Brubaker foi um sucesso comercial e de crítica, e houve uma recepção positiva para os dramas O Encantador de Cavalos e Proposta Indecente.

Entre Dois Amores ganhou alguns prêmios, mas Havana foi mal recebido e deu prejuízo nas bilheterias.

Ao mesmo tempo, Redford continuou dirigindo filmes, incluindo Nada é para Sempre — que deu um impulso à carreira do novato Brad Pitt — e Lendas da Vida, o último filme com Jack Lemmon.

Getty Images Robert Redford e sua segunda esposa, Sibylle Szaggars, em 2015

A recepção de Leões e Cordeiros foi discreta, com o reencontro com Meryl Streep, de Entre Dois Amores. No entanto, houve muitos elogios ao seu papel no inovador Até o Fim – sobre um velejador idoso sozinho em seu barco danificado no Oceano Índico.

"Não há diálogos, nenhum. E eu sou o único ator em tela durante todo o filme", ??disse Redford. Muitos críticos descreveram sua atuação como a melhor de sua carreira.

Ele também estrelou como o agente da S.H.I.E.L.D. Alexander Pierce em Capitão América 2: O Soldado Invernal, um filme bem diferente de sua carreira normal.

"Gosto da ideia de entrar em novos territórios", disse ele ao jornal LA Times em 2013. "Este é o tipo de filme que eu adoraria ter visto quando criança."

Fora do estúdio, Redford tornou-se um proeminente defensor do meio ambiente. "O nosso planeta está doente por causa do nosso comportamento com ele", disse o ator em uma entrevista em 2014.

Getty Images Robert Redford fundou o Festival de Sundance, que apoia cineastas independentes

Redford casou-se com Lola Van Wagenen em 1958, e o casal teve quatro filhos.

O filho mais novo, Scott, morreu de síndrome da morte súbita infantil aos dois meses de idade.

Em entrevistas, Redford disse acreditar que o carma o havia punido por possuir magnetismo sexual e levar a vida hedonista de um ator.

"Parecia uma retribuição", diz ele. "Sempre tive essa coisa de que a morte estava nos meus ombros, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Meus cachorros, quando criança. Minha mãe. Meu primogênito."

O casal se divorciou em 1985, e Redford teve longos romances com a atriz brasileira Sonia Braga e a assistente de figurino Kathy O'Rear. Ele se casou com Sibylle Szaggars, uma artista nascida na Alemanha, em 2009.

Em 2020, seu filho, David, morreu aos 50 anos devido a complicações de um câncer. Ele sofria com doenças desde o nascimento e havia passado por dois transplantes de fígado. Em 2019, Redford anunciou sua aposentadoria da atuação logo após sua participação especial em Vingadores: Ultimato. Mas ele achou difícil deixar os holofotes.

Aproximando-se dos 90 anos, ele voltou atrás alguns anos depois, aparecendo em vários episódios de Dark Winds, a história de dois policiais navajos que tentam solucionar um duplo assassinato.

Getty Images Robert Redford aos 84 anos

Redford frequentemente evitava os holofotes de Hollywood, preferindo trilhar seu próprio caminho.

Apesar de nunca ter ganhado um Oscar de atuação, a Academia homenageou sua obra com um prêmio pelo conjunto da obra em 2002.

No fim das contas, Redford preferia personagens um pouco excêntricos — em sintonia com sua paixão pelo cinema independente.

Mas ele sempre insistiu que sua boa aparência o atrapalhava, em vez de ajudá-lo, como ator.

"A noção de que você não é exatamente um ator, mas sim alguém com boa aparência. Isso sempre foi difícil para mim", disse ele.

"Sempre me orgulhei de qualquer papel que interpretasse; eu seria aquele personagem."