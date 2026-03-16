Brasileiros ficam sem Oscar, e 'Uma Batalha após a Outra' é o grande consagrado da noite

Buckley é a primeira atriz irlandesa a ganhar Oscar de Melhor Atriz - (crédito: Getty Images)

Com seis estatuetas, Uma Batalha Após a Outra, dirigido por Paul Thomas Anderson, foi o filme mais premiado na 98ª edição do Oscar neste domingo (15/3).

O longa havia sido indicado em 13 categorias. A produção venceu nas categorias de Melhor Escalação de Elenco, Melhor Ator Coadjuvante (Sean Penn), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Montagem, Melhor Diretor e Melhor Filme.

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Os brasileiros, indicados em cinco categorias, voltaram pra casa sem nenhuma estatueta.

O filme O Agente Secreto, assim como Cidade de Deus em 2004, estava indicado ao Oscar em quatro categorias, mas não ganhou nenhum prêmio.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa concorria aos prêmios de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Escalação de Elenco.

Valor Sentimental, do cineasta norueguês Joachim Trier, conquistou o prêmio na categoria de melhor filme internacional.

Antes da cerimônia, no tapete vermelho Wagner Moura falou que via uma disputa dura com o fil norueguês. "Se perder, a gente chegou a um lugar muito bonito, muito legal", afirmou à GloboNews.

"A gente representou o cinema brasileiro por dez meses. Desde Cannes que a gente está falando com as pessoas, mostrando o filme sendo super bem recebido."

Outro brasileiro também indicado, mas em uma produção estrangeira, foi Adolpho Veloso. Ele assina a fotografia do filme Sonhos de Trem.

Mas o paulistano de 36 anos radicado em Lisboa perdeu para Autumn Durald Arkapaw, de Pecadores. Ela se tornou a primeira mulher a ganhar o Oscar de fotografia.

Em uma cerimônia morna, Javier Bardem foi o único a quebrar o protocolo e protagonizou um momento político ao "Não à guerra" e "Palestina Livre" antes de anunciar o vencedor de Melhor Filme Internacional.

Pecadores, que bateu o recorde na história da premiação com suas 14 indicações, foi o segundo filme mais premiados na noite. O filme de Ryan Coogler recebeu quatro estatuetas.

A 'dívida' paga

Favorito para levar a principal categoria da noite, Paul Thomas Anderson foi finalmente consagrado pela Academia, considerada em "dívida" com o diretor.

Ele, que trabalha no cinema desde os anos 1990 conseguiu finalmente sua primeira estatueta, depois de 14 indicações,.

Suas indicações anteriores foram nas categorias de roteiro e direção por um conjunto eclético de filmes: Boogie Nights, Magnólia, Sangue Negro, Vício Inerente, Trama Fantasma e Licorice Pizza.

Uma Batalha Após a Outra fez do diretor o maior vencedor desta noite. "Vocês fazem um cara trabalhar duro para conseguir um desses, eu realmente agradeço", ele disse.

Emocionado, Anderson afirmou que foi uma honra ser indicado entre seus colegas e acrescentou, em tom de brincadeira: "Sempre haverá alguma dúvida no coração se você merece, mas não há dúvidas sobre o prazer de tê-lo para mim".

Sua comédia de ação com roteiro fortemente político é estrelada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti. O filme teve a segunda maior quantidade de indicações este ano, com 13, enquanto Pecadores recebeu um recorde de 16 - e venceu quatro.

No longa, Leonardo DiCaprio interpreta um revolucionário que luta contra um regime autoritário nos Estados Unidos, cujo passado volta para assombrá-lo quando sua filha desaparece.

O gilme também ganhou o inédito prêmio de Melhor Escalação de Elenco. Desde que o Oscar foi criado, há 98 anos, esta é a primeira vez que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas premia a direção de elenco de um filme — até então, só atores, atrizes e coadjuvantes eram reconhecidos.

Os melhores atores

Consenso absoluto nas previsões dos prêmios, a atriz irlandesa Jessie Buckley levou a estatueta de Melhor Atriz por seu trabalho em Hamnet.

Esse é o primeiro prêmio dela no Oscar e o primeiro do filme de Chloé Zhao. Buckley também é a primeira atriz irlandesa a vencer essa categoria, e era cotada como favorita há bastante tempo.

No filme, baseado no romance de Maggie O'Farrell, ela entrega uma interpretação poderosa e comovente de Agnes, esposa de William Shakespeare.

Getty Images Buckley é a primeira atriz irlandesa a ganhar Oscar de Melhor Atriz

Buckley riu e chorou ao receber o prêmio. Agradecendo às "mulheres incríveis ao lado de quem estou", ela disse: "Sou inspirada pelo coração de vocês e quero trabalhar com cada uma".

Buckley também agradeceu à diretora Chloé Zhao e à escritora Maggie O'Farrell, dizendo que elas lhe permitiram "conhecer essa mulher incandescente e percorrer uma jornada para entender a capacidade do amor de uma mãe".

"Hoje é Dia das Mães no Reino Unido, então gostaria de dedicar este prêmio ao belo caos do coração de uma mãe", afirmou.

"Todos nós viemos de uma linhagem de mulheres que continuam a criar apesar de todas as dificuldades — obrigada por me reconhecerem neste papel."

Já o favoritismo inicial de Timothée Chalamet foi desbancado, e Micheal B. Jordan venceu o prêmio de Melhor Ator.

Essa vitória faz dele a segunda pessoa na história do prêmio a vencer interpretando gêmeos (o primeiro foi Lee Marvin, por seu papel no faroeste cômico Cat Ballou, de 1965). Jordan interpreta os irmãos gêmeos Smoke e Stack em Pecadores, sua terceira colaboração com o diretor Ryan Coogler.

Getty Images Micheal B. Jordan desbancou Wagner Moura e Timothée Chalamet na categoria de Melhor Ator

A estrela de Pantera Negra vinha recebendo muito reconhecimento durante a temporada de prêmios, especialmente no Actors Awards, onde ganhou o mesmo prêmio. Ainda assim, a vitória desta noite nunca foi garantida — o que torna esse triunfo ainda mais marcante

"Meu pai veio de Ghana para estar aqui… minha família está aqui", disse o ator, visivelmente emocionado após vencer o Oscar de melhor ator.

"Estou aqui por causa das pessoas que vieram antes de mim", afirmou, citando nomes como Sidney Poitier, Halle Berry e Will Smith, entre outros.

"Obrigado por continuarem apostando em mim — e eu vou continuar correspondendo. E a todos em casa que foram ver o filme… vocês fizeram deste filme o que ele é."

Sean Penn, que não compareceu à cerimônia, venceu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante, por Uma Batalha Após a Outra.

Ele, que também não esteve no Bafta, prêmio que ele também venceu, não tem comparecido a muitas cerimônias neste ano.

Esta é a terceira vitória de Penn no Oscar e a primeira na categoria de melhor ator coadjuvante — ele já havia vencido duas vezes como melhor ator (por Mystic River, em 2003, e Milk, em 2008).

Amy Madigan, de A Hora do Mal, fi eleita a melhor atriz coadjuvante. Foi o primeiro prêmio entregue da noite.

Ela interpreta a sinistra Tia Gladys, uma bruxa que retorna a uma cidade após 15 anos para sugar a juventude de moradores para sobreviver a uma doença terminal.

Madigan tem vivido um renascimento na carreira, e esta vitória chega exatamente 40 anos depois de sua primeira e única indicação anterior, por Duas Vezes na Vida.

As homenagens

Na sessão de homenagens dedicado a artistas que morreram durante o último ano, Udo Kier, ator alemão que faz parte do elenco de O Agente Secreto, foi lembrado pela Academia.

Kier morreu aos 81 anos, em novembro de 2025. No filme de Kleber Medonça Filho, ele interpretou um comerciante judeu no centro do Recife. O ator também estrelou Bacurau, também do diretor pernambucano.

Robert Redford, morto aos 89 anos em setembro do ano passado, foi outro homenageado.

"Ele era atencioso e ousado, eu o chamava de um cowboy intelectual que trilhou seu próprio caminho", disse Barbra Streisand, colega de elenco de Redford em Nosso Amor de Ontem.

O diretor de Hollywood Rob Reiner, famoso por filmes como This Is Spinal Tap, The Princess Bride, When Harry Met Sally e Stand By Me, e sua esposa Michele também foram lembrados.

Eles foram encontrados com múltiplas facadas em sua casa em dezembro. A polícia de Los Angeles acusou formalmente o filho do casal, Nick, de ter matado o pai e a mãe. Ele se declarou inocente da acusação.

A fotografia de Reiner e de sua esposa abriu o segmento In Memoriam, que também prestou homenagem a estrelas como Catherine O'Hara e Diane Keaton.