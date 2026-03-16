Wagner Moura foi esnobado no Oscar em ano difícil para filmes estrangeiros, diz jornal britânico - (crédito: BBC Geral)

Wagner Moura, que disputava a categoria de Melhor Ator no Oscar, foi esnobado ao perder a estatueta para Michael B. Jordan, de Pecadores, na avaliação do jornal The Guardian, um dos principais e mais respeitados do Reino Unido.

A avaliação é de Owen Myers, editor-adjunto da seção americana de artes do veículo, que já havia se posicionado a favor da vitória de O Agente Secreto, longa-metragem que levou Moura ao páreo na principal categoria da premiação, a de Melhor Filme.

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Em uma reportagem com as principais conclusões da cerimônia, Myers diz que a derrota de Moura pareceu "um tratamento leviano de sua poderosa atuação como um ex-professor desgastado que enfrenta a ditadura".

O editor avalia que, em geral, os "filmes internacionais não conseguiram se destacar" neste ano, em comparação com a cerimônia de 2024, quando o francês Anatomia de uma Queda ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original.

Ou com o alemão Nada de Novo no Front, que, em 2023, recebeu quatro prêmios (Melhor Filme Internacional, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Design de Produção).

Essa dificuldade também se estendeu ao norueguês Valor Sentimental, que concorria em nove categorias, mas levou apenas uma estatueta — a de Melhor Filme Internacional, na qual derrotou O Agente Secreto.

"Em outro ano, Moura — assim como Renate Reinsve, de Valor Sentimental — poderia ter dominado as categorias principais de atuação. Resta como consolo o fato de que mais cinéfilos do que nunca puderam conhecer o brilho de ambos", escreveu Myers.

O Agente Secreto deveria ter ganhado Melhor Filme, diz jornal

No início do mês, outro jornalista do The Guardian escreveu que O Agente Secreto é um "filme incrivelmente sofisticado, errante e verborrágico, sobre amor e paternidade, tirania e resistência e sobre acertar as contas com o passado".

"É digressivo e espirituoso e, ainda assim, em seu ato final escala de forma impressionante de um mistério lúgubre para uma tensão de suor frio e violência", acrescentou Peter Bradshaw, principal crítico de cinema do veículo.