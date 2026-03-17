Israel diz que Ali Larijani, chefe de segurança do Irã, foi morto em ataque - (crédito: BBC Geral)

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, anunciou nesta terça-feira (17/3) a morte de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional (CSSN) do Irã. Em um comunicado, Katz afirmou ter sido informado da morte de Larijani ocorrida após ataques israelenses durante a noite.

O governo do Irã não confirmou a morte. Pelo menos dois veículos de comunicação iranianos — as agências de notícias Tasnim e Mehr — afirmam que Larijani publicará uma mensagem em breve.

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A imprensa israelense noticiou que Ali Larijani foi atacado junto com seu filho em um esconderijo.

Katz afirma que as forças israelenses também mataram o principal oficial de segurança e comandante do grupo paramilitar iraniano Basij, Gholamreza Soleimani.

"O primeiro-ministro e eu instruímos as Forças de Defesa de Israel a continuarem a caçada aos líderes do regime de terror e opressão no Irã", disse Katz.

"O presidente dos EUA, [Donald] Trump, falou sobre a alta rotatividade da liderança iraniana... nós vamos atualizá-lo de que essa alta rotatividade continua e está até aumentando após o assassinato de dois dos líderes mais importantes que ainda estavam no poder."

Katz elogiou os pilotos da Força Aérea Israelense e os oficiais de inteligência envolvidos na operação.

Ali Larijani é o influente secretário do CSSN do Irã.

Ele foi nomeado em agosto de 2025 pelo presidente Masoud Pezeshkian como secretário do CSSN e como representante do falecido Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, junto ao conselho.

Larijani atuou como presidente do Parlamento iraniano por 12 anos, de maio de 2008 a maio de 2020. Embora tenha liderado a facção conservadora Principialistas no Parlamento de 2008 a 2012, ele tem sido descrito como um "conservador moderado" nos últimos anos.

Antes de se tornar presidente do Parlamento, Larijani atuou como principal negociador sobre o programa nuclear do Irã entre 2005 e 2007.

Seu irmão, Sadegh Larijani, é outra figura influente na república islâmica. Ele preside o Conselho de Discernimento, um órgão de arbitragem de alto nível que atua como árbitro final entre o parlamento e o órgão de fiscalização constitucional, o Conselho dos Guardiães.

A última vez que Ali Larijani foi visto em público foi na marcha do Dia de Quds em Teerã, em 13 de março, segundo sua conta no X, que o mostrava na rua acenando e conversando com apoiadores.

Um dia antes, ele provocou o presidente americano nas redes sociais, publicando no X que "Trump diz que busca uma vitória rápida. Embora começar uma guerra seja fácil, ela não pode ser vencida com alguns tuítes".

"Não vamos desistir até que você se arrependa desse grave erro de cálculo."

Em outra publicação, em 10 de março, Larijani disse que o Irã não temia as "ameaças" de Trump, acrescentando que "nem mesmo aqueles maiores que você conseguiram eliminar a nação iraniana".

"Cuidado para que você não seja eliminado", escreveu.