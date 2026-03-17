Mulher que escreveu livro em homenagem a marido é condenada por envenená-lo

Após envenenar o marido, Kouri dedicou um livro a ele - (crédito: Reprodução/Facebook)

Uma mulher americana, que escreveu um livro infantil sobre luto após a morte do marido, foi condenada pelo assassinato dele nesta segunda-feira (16/3).

Segundo o júri de Park City, nos Estados Unidos, Kouri Richins matou o marido, Eric Richins, por envenamento em março de 2022. Ela teria usado uma bebida misturada com fentanil para envenená-lo.

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Durante o julgamento, a promotoria sustentou que Kouri estava afundada em uma dívida milionária da sua empresa e que fez seguros de vida em nome de Eric antes da morte dele.

Segundo a acusação, a escritora queria quitar as dívidas com o dinheiro das apólices e da herança que receberia do marido para começar uma vida nova com um homem com quem ela tinha um caso extraconjugal.

Cerca de um ano depois do assassinato, Kouri lançou o livro Are You with Me?, ou Você Está Comigo? (na tradução livre para o português). A obra foi dedicada ao marido, descrito como um "companheiro incrível e um pai maravilhoso".

"Muito do livro, sabe, são perguntas que na verdade vêm dos meus filhos. Sabe, algo como 'o papai está com a gente nas festas de aniversário?, no Natal?', ou 'o papai está com a gente?'. Porque eles estão passando pela tristeza de saber que ele não está mais aqui", disse a escritora em entrevista à rádio americana KPCW em fevereiro de 2023.

"Escrevemos este livro e esperamos sinceramente que ele traga algum conforto não só para a nossa família, obviamente, mas também para outras famílias que estejam passando pela mesma situação."

Um mês depois dessa entrevista, Kouri foi presa e acusada na Justiça do Estado americano do Utah por homicídio qualificado e posse de uma substância controlada.

Kouri, de 35 anos, sempre disse que era inocente. Quando depôs sobre a noite em que Eric morreu em 2022, ela contou que preparou um drinque com vodca que o marido bebeu. E que horas depois ele parecia não estar respirando e estava com o corpo frio.

A causa da morte foi determinada como overdose da droga fentanil. Eric tinha no corpo uma dosagem cinco vezes maior que o suficiente pra matar uma pessoa.

Reprodução/Facebook Após envenenar o marido, Kouri dedicou um livro a ele

O envenenamento

As autoridades disseram que, em um episódio anterior ao assassinato, Kouri já havia colocado veneno no sanduíche do marido. Isso também a levou a ser culpada de tentativa de homicídio.

"Ela queria deixar Eric Richins, mas não queria deixar o dinheiro dele", disse o promotor do condado de Summit, Brad Bloodworth.

De acordo com documentos judiciais, entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, Kouri enviou uma mensagem de texto a uma pessoa que já havia sido presa por acusações de tráfico de drogas, pedindo analgésicos vendidos apenas sob prescrição médica.

Ela recebeu pílulas de hidrocodona, mas como não atingiu o objetivo de matar o martido, pediu a um contato "o negócio do Michael Jackson", segundo a promotoria.

O cantor morreu devido a uma mistura do anestésico proponol com o remédio Lorazepam. Mas, segundo o promotor Brad Bloodworth, Kouri se referia ao fentanil.

"Ela sabia que precisava de algo mais forte e aprendeu a administrar a substância."

Três dias depois de ela supostamente ter obtido as drogas, ela e o marido jantaram no Dia dos Namorados, data após a qual ele adoeceu.

"Eric acreditava que havia sido envenenado", diziam os documentos do tribunal. "Eric disse a um amigo que achava que sua esposa estava tentando envenená-lo."

Duas semanas depois, Richins adquiriu mais fentanil.

Os promotores afirmaram que, em 4 de março de 2022, ela ligou para a polícia no meio da noite dizendo que havia encontrado o marido inconsciente.

Ela contou às autoridades que havia servido ao marido uma bebida com vodca na cama e depois ido dormir com um de seus filhos pequenos, que estava tendo um pesadelo. Mais tarde, ela voltou ao quarto do marido e o encontrou "frio ao toque".

Um legista constatou posteriormente que o homem havia morrido de overdose de fentanil.

O julgamento

O julgamento que levou à condenação da escritora durou cerca de três semanas.

A promotoria apresentou mais de 40 testemunhas, entre elas uma faxineira que trabalhava para a família Richins e confessou ter vendido as drogas que mataram Eric para Kouri em quatro ocasiões no início de 2022.

A equipe de defesa optou por não apresentar nenhuma testemunha e encerrou a apresentação de provas sem que Kouri depusesse em sua própria defesa

Seus advogados também alegaram que não existem provas suficientes para condená-la, já que não foram encontradas drogas no quarto onde Eric morreu, os utensílios usados ??para fazer o drinque de vodca nunca foram testados e a certidão de óbito listava a causa da morte como "desconhecida".

"Após quatro anos de investigação e as cinco semanas previstas de julgamento, sabe o que você nunca vai ouvir? Como o fentanyl entrou no corpo dele. Porque existe zero evidência disso", argumentou a defesa no tribunal.

Além da condenação por homicídio e tentativa de homicídio, Kouri Richins também foi considerada culpada de fraudar o seguro de vida após a morte do marido em sua casa nos arredores da cidade turística de Park City.

Os promotores afirmaram que ela acreditava que herdaria a fortuna do marido, avaliada em mais de US$ 4 milhões, ou R$ 21,3 milhões, após sua morte.

A sentença da escritora só vai ser anunciada em maio. Ela pode pegar uma pena entre 25 anos e prisão perpétua.