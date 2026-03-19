Como uniforme escolar ajudou organização a identificar vítima de abusos sexuais postados na internet - (crédito: BBC Geral)

Uma menina que apareceu em centenas de imagens e vídeos de abuso sexual infantil foi localizada após anos de buscas por especialistas em segurança na internet.

A vítima, agora uma jovem adulta, foi finalmente identificada e contatada depois que pesquisadores viram uma foto dela com uniforme escolar.

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Investigadores da Internet Watch Foundation (IWF) viram a menina pela primeira vez em material de abuso sexual infantil em 2020, mas na época não tinham como encontrá-la.

A analista que identificou a menina disse que foi "um grande alívio" ter conseguido encontrar a jovem — o que é raro para pesquisadores de segurança que trabalham nessa área.

A criança, que tinha cerca de 13 anos, foi aliciada por meio de videochamadas e mensagens de texto para criar conteúdo de si mesma — alguns deles na categoria mais extrema desse tipo de abuso.

A IWF usa denúncias do público e suas próprias buscas para encontrar e remover material de abuso sexual infantil da internet.

Embora os analistas não sejam encarregados de encontrar vítimas, ocasionalmente eles emitem relatórios para a polícia se houver pistas suficientemente fortes no material que encontram. Mas identificar com sucesso crianças abusadas a partir desse tipo de conteúdo é raro.

A analista da IWF, que prefere ser identificada como Mabel, disse que, neste caso, o rosto da menina apareceu tantas vezes ao longo dos anos que ela "simplesmente ficou gravada na minha cabeça".

Em janeiro, um novo lote de imagens suspeitas de serem ilegais foi enviado para Mabel analisar.

Descobriu-se que elas não eram ilegais, o que normalmente significaria que os analistas passariam para o próximo caso.

Mas Mabel reconheceu imediatamente a estudante e começou a procurar pistas sobre quem ela poderia ser.

"Comecei a clicar em todas as imagens. E nesta pasta, todas eram fotografias dela na escola, no ginásio, no refeitório, sempre de uniforme escolar ou a roupa de ginástica ou o blazer", disse Mabel.

Ela deu zoom no blazer escolar e passou a tentar localizar a escola por meio de seu emblema.

Assim que conseguiu, ela foi à polícia, que contatou a escola.

Alguns dos arquivos também incluíam o nome de uma menina, o que ajudou a restringir ainda mais a busca.

A polícia conseguiu encontrar a vítima — agora uma jovem adulta — que nunca havia denunciado o aliciamento ou o abuso.

"Foi maravilhoso saber que ela agora está recebendo ajuda", disse Mabel.

A polícia disse a Mabel que a jovem também expressou gratidão e alívio ao saber que estava em andamento um trabalho para encontrar e remover imagens e vídeos dela.

"É um desfecho realmente positivo para algo que vínhamos vendo há anos e anos e anos", disse Mabel.

Identificar vítimas dessa forma é extremamente difícil e se torna ainda mais difícil com a introdução de conteúdo gerado por IA de crianças que não existem.

Na terça-feira, a Sociedade Nacional para a Prevenção da Crueldade contra Crianças (NSPCC) revelou que quase 37 mil crimes de abuso sexual infantil com imagens foram registrados pelas forças policiais em todo o Reino Unido em 2025.

A organização está pedindo às empresas de tecnologia que aumentem as medidas de segurança que impedem que imagens de nudez sejam tiradas por e compartilhadas em dispositivos de crianças.