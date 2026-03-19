'Batalha de Titãs': o momento em que urso polar ataca grupo de morsas

Há vinte anos, um programa da BBC apresentado pelo renomado naturalista e comunicador britânico Sir David Attenborough exibiu uma cena icônica que mudou nossa compreensão sobre como os ursos-polares se adaptam para sobreviver. Aqui, relembramos os acontecimentos dessa marcante série documental Planet Earth.

É uma cena extraordinária: um urso-polar macho solitário ataca centenas de morsas — circulando o grupo e tentando persistentemente atravessar a camada de gordura de cerca de 15 centímetros para garantir uma refeição há muito aguardada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Usando a paisagem enevoada como cobertura, ele se aproxima de uma colônia de morsas.

As morsas adultas trabalham em equipe, empurrando os filhotes para o centro e formando uma barreira de gordura e pele. O urso inicia a emboscada com cautela, saltando sobre o dorso de uma morsa em busca de uma brecha na "armadura" para alcançar os filhotes.

Ele escolhe uma fêmea como alvo, mordendo repetidamente seu pescoço. Ela protege ferozmente o filhote, e suas garras e dentes não conseguem perfurar a pele espessa. O grupo começa a fugir em direção ao mar, e o urso se torna cada vez mais desesperado, passando a atacar as morsas adultas.

Sua chance de conseguir a primeira refeição em meses está escapando. O urso chega a agarrar uma morsa adulta, mas o animal, se debatendo, usa sua força imensa e consegue se soltar.

No final da sequência, vemos o urso mancando, derrotado e gravemente ferido pelas presas das morsas.

Essa sequência dramática foi registrada pelo premiado cinegrafista subaquático Adam Ravetch em 2004. Ele passou dois anos no Ártico, filmando imagens para o episódio Ice Worlds, da série documental de história natural Planet Earth, apresentada por Sir David Attenborough.

Foi um momento de grande drama no mundo natural, que se tornaria característico da série Planet Earth. Mas isso foi mais do que um momento impactante de televisão. Essa batalha era um sintoma das formas como os ursos-polares estavam se adaptando para sobreviver em algumas das condições mais severas do planeta.

BBC / Planet Earth A cena destaca os desafios das mudanças climáticas para a vida na Terra

No seu segundo ano de filmagens, Ravetch e seu guia já estavam há duas semanas na terceira "vigília" em uma parte remota do Oceano Ártico quando ficou claro que os suprimentos de comida estavam acabando. Ravetch decidiu permanecer no local sozinho.

Logo depois, um urso-polar exausto apareceu após um longo nado, atraído pelos "odores pungentes que emanavam da ilha", como narra Sir David no episódio. O urso não comia há meses e foi forçado a ir para terra em busca de alimento.

Havia, no entanto, um pequeno obstáculo à frente. "Ele precisava passar por mim para chegar às morsas", diz Ravetch. O urso circulou a pequena cabana improvisada que ele havia construído — e sobre a qual estava posicionado (apelidada de "o caixão") — antes de lançar um ataque completo contra o grupo de morsas, com Ravetch logo atrás, câmera em mãos.

"Eu nunca me senti tão em perigo e tão vivo na minha vida", relembra. Ataques de ursos-polares a humanos são raros, mas, quando acontecem, frequentemente são fatais.

Mas Ravetch sabia que estava testemunhando algo extraordinário. Ursos-polares normalmente miram filhotes de morsa e raramente tentam enfrentar adultos. Nunca havia sido documentado um urso sendo ferido por um grupo de morsas.

"Eu achei que o urso pegaria um filhote de morsa em poucos minutos, mas isso era algo totalmente novo — ver as morsas reagirem e vencerem", diz Ravetch. A duração da sequência também permitiu que ele registrasse várias tentativas frustradas do urso-polar.

BBC / Planet Earth O documentário revela como os ursos polares estão sendo forçados a adotar estratégias de caça de maior risco devido à perda de gelo marinho

As morsas demoraram um pouco para escapar para o mar, o que permitiu a Ravetch filmar esse comportamento extraordinário por bastante tempo e em detalhes íntimos.

Foi "a primeira vez que vimos de forma tão próxima as morsas se unindo para proteger seus filhotes enquanto escapavam lentamente do urso, entrando no mar", diz ele, acrescentando que foi uma "demonstração extraordinária de proteção [e] instinto maternal".

Ursos-polares já haviam sido observados predando morsas anteriormente, mas isso era raro. "Aquele momento em que o urso fica frente a frente com a morsa é incrível — ver a morsa encarar o urso apenas com um olhar", afirma.

A cena icônica documenta como os ursos-polares adaptaram seu comportamento para lidar com a rápida redução do gelo marinho causada pelas mudanças climáticas — e como estão sendo forçados a nadar distâncias maiores, aumentando o risco de afogamento ou de morrerem de fome.

A equipe de Planet Earth queria filmar animais impactados por mudanças extremas nas estações. Eles escolheram o principal predador do Ártico para contar essa história, arriscando a vida ao enfrentar um grupo de morsas.

Vanessa Berlowitz, produtora e diretora premiada do episódio em que a luta aparece, Ice Worlds, diz que a cena representou de forma marcante a situação do urso-polar. "Você admira o urso por ter sido forçado a enfrentar um adversário tão grande, e então percebe que é uma verdadeira batalha de titãs", diz.

"Você sente pelas morsas quando são atacadas, você sente pelo urso-polar", afirma. "Na verdade, é uma cena muito equilibrada. Não há vencedores aqui. Todos estão lutando."

Tom Smith, professor de ciência da vida selvagem na Universidade Brigham Young, em Utah (EUA), concorda. "A maioria das pessoas se identifica tanto com a situação do urso-polar quanto com a da morsa protegendo seu filhote. Essas lutas de vida ou morte sempre rendem cenas envolventes, porque todos nós conseguimos nos conectar, de forma visceral, em algum nível."

Sir David narra: "Incapaz de se alimentar, este urso não sobreviverá. Se o clima global continuar a aquecer, e o gelo do Ártico derreter cada vez mais cedo a cada ano, é certo que mais ursos compartilharão esse destino." Pouco depois de a sequência ser filmada, Ravetch foi retirado do local por via aérea, e o destino final do urso é desconhecido.

Desde 1979, o Ártico vem aquecendo quase quatro vezes mais rápido do que qualquer outra região do planeta. Os ursos-polares dependem do gelo marinho para caçar focas, e a redução significativa desse habitat tem sido associada a mais períodos em terra firme e a sinais de estresse nutricional devido à perda do gelo. Ursos-polares têm um histórico de comportamento alimentar adaptativo, são oportunistas e passam a explorar novas presas em todo o Ártico.

Eles já foram observados se alimentando de belugas, renas, frutas silvestres e, em alguns casos, até de outros ursos. O canibalismo entre ursos-polares é conhecido há muito tempo por caçadores inuítes no Canadá e na Groenlândia, mas pesquisadores alertam que esse tipo de predação pode aumentar com a redução do gelo marinho, já que os ursos terão menos acesso às focas. Embora as mudanças climáticas não sejam a única causa da alimentação em terra, o derretimento mais precoce do gelo tem impulsionado o aumento da caça fora do ambiente marinho.

BBC / Planet Earth

Em algumas partes do Ártico, a estratégia de alto risco de caçar presas em terra está dando resultado. Por exemplo, pesquisas recentes em Svalbard mostram que os ursos-polares no Ártico norueguês estão ficando mais gordos e saudáveis, apesar da perda de gelo marinho.

Ao longo de 24 anos, os pesquisadores observaram inicialmente uma piora na condição corporal entre os 770 ursos estudados, antes de registrarem uma melhora após 2000, o que coincidiu com um período de rápida redução do gelo marinho.

O estudo sugere que os ursos-polares podem ter lidado com a redução no acesso às focas passando a se alimentar de outras presas terrestres, como morsas e renas, para sobreviver. Embora esses ursos tenham demonstrado um alto nível de resistência às mudanças climáticas em seu habitat, há evidências claras de que a diminuição do gelo marinho afetou negativamente outras subpopulações.

Smith alerta que o caso de sucesso de Svalbard não representa a população de ursos-polares no Ártico como um todo. As pessoas estão em busca de "pontos de luz" em uma história que, no geral, é sombria, diz ele. Embora pesquisas tenham mostrado ursos comendo ovos, saqueando colônias de aves marinhas e matando caribus, ele ressalta que essas fontes de alimento não são suficientes para sustentar uma população global de até 30 mil ursos: "Não é um dia feliz."

Em uma subpopulação de ursos, um estudo constatou que as taxas de sobrevivência diminuíram à medida que aumentaram os dias sem gelo. Ursas-polares grávidas dependem do gelo marinho e da caça de focas para acumular reservas de gordura antes de um período de jejum. Elas entram em suas tocas para dar à luz e amamentar seus filhotes — tudo isso sem se alimentar. A principal fonte de alimento do urso-polar no Ártico é a foca-anelada, e fontes alternativas de alimento em terra ou em água doce não fornecem a energia necessária, segundo um estudo.

Histórias como a sequência de predação de urso-polar e morsa em Planet Earth ajudam a revelar como esses animais são impactados por um mundo em aquecimento. "Isso chamou a atenção do público com imagens e narração impressionantes. Para os biólogos de ursos-polares, não era novidade. Para o público, foi uma espécie de revelação", diz Smith.

A cena destacou a resiliência de longo prazo dos ursos-polares em uma paisagem em constante mudança, apesar das ameaças existenciais que enfrentam. "É um legado geracional do nosso planeta neste momento, registrado para que futuras gerações possam ver", reflete Ravetch.

A sequência ainda é lembrada até hoje, diz Berlowitz. "Em conferências e palestras das quais participei desde então, com especialistas do Ártico ou pessoas que falam sobre mudanças climáticas, essa cena ainda é citada como uma forma muito poderosa de mostrar os desafios das mudanças climáticas para a vida na Terra", afirma.

Vinte anos depois da estreia de Planet Earth, os perigos enfrentados pelos ursos-polares devido a conflitos com humanos e às mudanças climáticas só se intensificaram. "À medida que o gelo vai, o urso também vai", disse o cientista Steven Amstrup, que passou 30 anos como líder do Projeto Urso-Polar do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Afinal, o nome científico do urso-polar, Ursus maritimus, significa "urso do mar".

Ainda assim, Ravetch permanece esperançoso de que os ursos-polares irão prevalecer. "Eles são verdadeiros mestres do seu ambiente."