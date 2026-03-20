Júri dos EUA conclui que Elon Musk enganou acionistas do Twitter

Musk, que publica diariamente várias mensagens no X, antigo Twitter, não reagiu de imediato à decisão do júri. - (crédito: Divulgação)

Um júri federal determinou nesta sexta-feira (20/3), nos Estados Unidos, que Elon Musk enganou os acionistas do Twitter ao criticar a rede social quando estava prestes a comprá-la em um acordo de 44 bilhões de dólares (R$ 235 bilhões, na cotação da época), segundo a decisão, consultada pela AFP.

O júri, no entanto, rejeitou a acusação de manobra fraudulenta deliberada para fazer o preço da ação cair.

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Minutos após o anúncio do veredito, os advogados de Musk informaram à AFP que seu cliente pretendia recorrer da decisão, que classificaram como um "revés".

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Após três semanas de julgamento civil, o júri de um tribunal federal de São Francisco, na Califórnia, considerou que dois tuítes publicados por Musk em maio de 2022 continham declarações falsas que fizeram o preço do Twitter cair.

As indenizações, que ainda devem ser determinadas, podem chegar a bilhões de dólares, segundo advogados dos autores da ação citados pela CNBC.

O veredito representa uma rara derrota judicial para Musk, frequentemente apelidado de "Teflon Elon", por sua capacidade de sair ileso de processos que muitos acreditavam que ele perderia. Seus advogados lembraram esse fato à AFP e destacaram que um tribunal do Texas também o absolveu nesta sexta-feira em um processo por difamação.

Em 2023, um júri do mesmo tribunal federal de São Francisco absolveu Musk de acusações semelhantes às dos acionistas do Twitter, apresentadas por acionistas da Tesla, depois que o bilionário tuitou, em 2018, que tinha recursos para comprar a fabricante de automóveis.

Empurrados a vender

Musk, que publica diariamente várias mensagens no X, antigo Twitter, não reagiu de imediato à decisão do júri.

O julgamento girou, em grande medida, em torno das afirmações do magnata sobre a quantidade de contas falsas no Twitter. Ele alegou que a plataforma tinha muito mais contas de spam e robôs do que os 5% declarados em seus documentos regulatórios. Dessa forma, usou o que apresentava como um engano por parte do Twitter para justificar sua tentativa de abandonar o acordo de compra.

Após a primeira mensagem publicada por Musk na plataforma sobre esse tema, em maio de 2022, o preço da ação caiu 17% em dois dias, o que levou acionistas a vender o papel.

Os autores da ação argumentaram que essas declarações faziam parte de um plano destinado a pressionar o conselho administrativo para obter um preço inferior à oferta inicial, num momento em que o preço da ação da Tesla caía e encarecia o financiamento da operação.

Depois que Musk tentou se desvincular do acordo de compra, o Twitter o processou no estado de Delaware, para obrigá?lo a cumprir o trato. Pouco antes do início desse julgamento, Musk voltou atrás e aceitou pagar o preço original, antes de rebatizar a plataforma como X.

Alguns acionistas venderam, assim, seus papéis com um desconto de mais de 30% em relação ao preço que acabou sendo pago por Musk.

Primeiro homem a superar, no ano passado, a marca de 500 bilhões de dólares de fortuna pessoal estimada, Elon Musk possuía um patrimônio avaliado no começo de março em 839 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes. Ele é composto essencialmente pela soma do valor atual de suas ações na Tesla e na SpaceX.