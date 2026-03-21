Os três irmãos que remaram incríveis 15 mil km do Peru à Austrália

O amor dos irmãos pelo mar começou quando eles eram pequenos. - (crédito: Irmãos Maclean)

Jamie, Ewan e Lachlan Maclean haviam remado mais de 7,4 mil quilômetros pelo vasto Oceano Pacífico quando sua boa sorte finalmente acabou.

"Fomos avisados ??de que um anticiclone (uma área de alta pressão atmosférica) estava se aproximando e que seria inevitável topar com isso", disse Jamie ao programa Outlook, da BBC World Service.

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"Essas foram as piores condições que qualquer um de nós três poderia ter enfrentado: estamos falando de ondas entre 7 e 9 metros de altura... não viramos completamente, mas tivemos dois momentos de tensão em que o barco inclinou em um ângulo de 90 graus."

Uma dessas ondas piorou ainda mais a situação: jogou Lachlan na água no meio da noite. "Estava tudo escuro", relembrou Lachlan, em entrevista ao Outlook, que conseguiu ser resgatado por seus irmãos.

Quando os três finalmente chegaram ao porto de Cairns, na Austrália, eles alcançaram seu objetivo de quebrar o recorde anterior de travessia do Oceano Pacífico sem assistência: percorreram 14.484 quilômetros do vasto Oceano Pacífico em 139 dias, 5 horas e 52 minutos.

O objetivo dos irmãos, além de quebrar o recorde anterior, era arrecadar mais de US$ 1 milhão para projetos de água potável em Madagascar.

E tudo começou no litoral congelante da Escócia, onde esses três irmãos se aventuraram pela primeira vez no mar em um barco improvisado para pescar quando tinham apenas 11, 10 e 5 anos de idade.

Rose Emily

Irmãos Maclean O amor dos irmãos pelo mar começou quando eles eram pequenos.

Embora os irmãos Maclean tenham crescido em Edimburgo, eles passaram muito tempo em Assynt, no noroeste da Escócia, onde sua família possui uma pequena casa à beira-mar. E foi lá que aprenderam a remar.

Seu primeiro "barco" foi uma embarcação improvisada que construíram quando crianças e, por meio dessas experiências, aprenderam a confiar uns nos outros incondicionalmente. "Sempre amamos o mar", disse Jamie à Outlook.

Ao longo dos anos, esse amor se transformou em um desafio e, em 2020, os três irmãos partiram para bater um recorde remando pelo Atlântico: saíram das Ilhas Canárias e chegaram a Barbuda, a 4,8 mil quilômetros de distância, em 35 dias.

Mas, tendo alcançado esse feito, surgiu imediatamente a necessidade de um desafio ainda maior, e o lugar óbvio para isso era o Pacífico.

Irmãos Maclean Os irmãos já haviam quebrado o recorde de travessia do Atlântico a remo sem auxílio em 2020

"Descobrimos que nenhuma equipe jamais havia cruzado o oceano sem escalas e sem apoio, da América do Sul à Austrália. Deixamos a ideia de lado por um tempo, porque o fato de nenhuma equipe ter feito isso sugeria que talvez não conseguíssemos levar comida suficiente ou que pudéssemos ter limitações físicas", explicou Lachlan.

"Mas a ideia persistiu, como uma pedra no sapato."

Foi somente quando conseguiram contatar a pessoa que construiria o barco para eles que começaram a planejar seriamente a travessia.

"A partir desse momento, começamos a conversar com nossos entes queridos, porque, é claro, é um assunto difícil de abordar", disse Jamie. Lachlan se lembra de uma conversa particularmente comovente com sua mãe: "Estávamos no apartamento dela, preparando o jantar. Eu estava picando uma cebola e perguntei a ela: 'Mãe, o que você acha de fazermos outra grande viagem de remo?'"

"Para ela, nossa travessia do Atlântico tinha sido incrivelmente difícil, então estávamos todos muito ansiosos com o estresse que isso poderia causar... mas, para ser honesto, ela não ficou tão surpresa. Acho que ela sabia o que estava por vir. Foi o mesmo caso com o nosso pai."

Como uma homenagem aos pais, os meninos batizaram o barco de Rose Emily, o nome do bebê que perderam antes do nascimento em 1996.

"Para a mãe, foi especialmente emocionante porque acho que, em um sentido espiritual, ela sentiu que Rose Emily estava cuidando de seus três irmãos do outro lado do Pacífico."

Naquele momento, começaram os dois anos de preparação para a mais longa viagem de remo ininterrupta e em equipe já realizada sem apoio externo.

Lua

Irmãos Maclean O Pacífico tem mudanças imprevisíveis de clima

É impossível antecipar todos os imprevistos que podem surgir durante uma jornada dessa magnitude, mas Jamie afirma que eles conseguiram se preparar para alguns pontos-chave.

"Um bom exemplo", disse Jamie à Outlook, "é o medo de cair no mar, principalmente à noite. Esse era um grande medo que nós três compartilhávamos."

"Então, fazíamos um treino — remávamos por 6, 8 ou 12 horas — e à noite, quando estávamos cansados, um de nós pulava na água para praticar natação e depois subíamos de volta para o barco no escuro."

"Estávamos tentando nos acostumar com esses processos, para que parecessem menos estranhos."

A jornada começou no Peru. Os irmãos tiveram que enviar todos os suprimentos necessários para lá — o barco e os mil pacotes de comida congelada.

"Mas quando finalmente chegamos ao Peru, o barco atrasou na alfândega, a comida também atrasou, e isso atrasou a viagem em quase duas semanas", explicou Lachlan. Dois anos — e duas semanas — depois de tomarem a firme decisão de atravessar o Pacífico, os irmãos Maclean finalmente zarparam de Lima em 12 de abril de 2025, ao som da banda da Academia Naval, que veio lhes desejar boa viagem.

Mas as dificuldades surgiram desde o início.

"Ewan e eu sofremos de enjoo durante os primeiros 10 ou 14 dias", contou Jamie. "Eu não conseguia reter a comida; me sentia péssimo."

Isso foi agravado por turnos de 16 a 18 horas remando sob o sol implacável, com a única proteção sendo duas pequenas cabines onde só era possível entrar sentado. Lachlan explica que, no meio do oceano, é fácil perder a noção do tempo e do espaço.

"Principalmente nos primeiros 6,5 mil km, porque não passamos por nenhuma ilha e as condições eram praticamente as mesmas."

Irmãos Maclean Apesar das dificuldades, os espetáculos da natureza nunca deixaram de maravilhar os irmãos

"Meu turno era sempre o da noite para o dia, e o nascer e o pôr do sol se tornaram a melhor parte de cada dia: o céu era incrível, com verdes, laranjas, azuis — cores maravilhosas", recordou Lachlan.

E à noite, a Lua era sempre uma companheira.

"Conseguimos ver quatro ou cinco ciclos lunares completos, da lua nova à lua cheia, e a diferença que isso faz no que se vê à noite é espetacular."

"Você consegue ver o oceano ao seu redor e as ondas, e isso transforma completamente a experiência do turno da noite. Também te mantém acordado."

"Eu realmente sentia que a lua era nossa amiga, como um rosto reconfortante quando estava conosco, principalmente quando as coisas ficavam difíceis."

Mudança de sorte

Irmãos Maclean Em alto mar, os irmãos enfrentaram ondas de até 7 metros de altura

O telefonema que os irmãos receberam, anunciando que estavam se dirigindo para o sistema de alta pressão e que não havia nada que pudessem fazer a respeito, os deixou em alerta máximo. Eles se prepararam para enfrentar condições que, na melhor das hipóteses, durariam dois dias.

Ao cair da noite, Lachlan trocou de turno com Ewan e foi para a popa do barco.

"Uma das principais preocupações era estar preso com segurança por um arnês de escalada em dois pontos diferentes do barco, caso um deles falhasse", disse Lachlan.

"Eu estava prestes a me soltar para entrar na cabine, esperando uma brecha nas ondas, mas o que veio foi uma onda enorme de 7,5 metros, uma parede de água que se chocou sobre mim, arrastando meus pés."

Na confusão, Lachlan pensou que o barco finalmente havia virado devido à ondulação. Mas quando finalmente conseguiu direcionar a luz para o casco, viu o nome de sua irmã emergir da escuridão.

"Quando vi 'Rose Emily' escrito com a letra da minha mãe, foi aí que percebi que tinha caído no mar."

Sem conseguir se soltar da corda que prendia o barco, Lachlan agarrou o cabo que o puxava pela água e começou a se impulsionar para cima, tentando voltar para o barco.

"Ewan reagiu rapidamente e eu vi uma mão surgir da escuridão, então a agarrei, mas outra onda me puxou para longe novamente. Foi então que usei o impulso de uma segunda onda para finalmente me puxar de volta para o barco."

Lachlan contou que o medo o dominou completamente quando chegou à cabine para descansar.

"Fui tomado por uma ansiedade enorme: 'E se eu tivesse perdido o barco nessas condições?', 'E se eu tivesse soltado e a onda tivesse me atingido?' Eu teria me perdido no mar. Foi aí que o medo me atingiu."

Essas condições climáticas adversas obrigaram os rapazes a mudar seus planos: a ameaça de um ciclone os impediu de chegar a Sydney, como haviam planejado inicialmente, e eles desviaram a rota para Brisbane.

Mas uma mudança nos ventos os obrigou, mais uma vez, a mudar de rumo para o norte, em direção ao porto de Cairns.

Terra à vista

Irmãos Maclean Após meses vendo apenas água, Jamie diz que a costa australiana surgiu no horizonte como um borrão

Os desvios e mudanças de itinerário ao longo do caminho começaram a cobrar seu preço dos irmãos, que já remavam pelo Pacífico havia 139 dias, cinco horas e 52 minutos. Foi então que algo começou a aparecer no horizonte.

"Você começa a ver um borrão no horizonte", explicou Jamie, "e a princípio o confunde com uma nuvem. Você segue com seu dia e, quando olha novamente, o borrão está muito mais nítido."

"É aí que você percebe que é a costa, neste caso, a da Austrália."

Finalmente, após quatro meses e meio no mar, os três irmãos puderam ver seu destino. E ainda tinham um dia inteiro pela frente.

"Na verdade, chegamos a Cairns à noite. E a primeira coisa que vimos foi o brilho dos postes de luz, que não víamos há meses. E então, quatro amigos meus que viajaram para nos encontrar estavam tocando gaita de foles, e dava para ouvir o som da gaita de foles viajando pelo ar."

Não só os amigos os esperavam, como centenas de pessoas saíram para os receber e os aguardavam na marina de Cairns. E, claro, a mãe aliviada.

Eles chegaram à Austrália em 30 de agosto de 2025.

Irmãos Maclean Para os irmãos, o momento inesquecível foi rever seus entes queridos

"Foi verdadeiramente inesquecível", recordou ele, "estar lá, abraçar nossa mãe pela primeira vez, nossos parceiros — talvez nunca haja um abraço como aquele."

O pai não conseguiu viajar para a Austrália e teve que esperá-los na Escócia, onde outra grande celebração os aguardava.

Jamie explicou que a viagem trouxe a eles um otimismo renovado em relação à humanidade: o sonho que três irmãos começaram na Escócia mobilizou milhares de pessoas ao redor do mundo para segui-los e apoiar a causa pela qual haviam zarpado.

"Pensar que isso tocou a vida de pessoas ao redor do mundo que nunca conheceremos foi realmente incrível, e nos enche de grande esperança."

Lachlan também enfatizou que o que eles vivenciaram durante aqueles quatro meses no mar mostra como os três se complementam e acabam funcionando como "algo que é mais do que a soma de suas partes", movidos por uma boa intenção.

Irmãos Maclean As gaitas de foles eram o centro das comemorações quando os irmãos chegaram à Austrália

"De repente, a questão deixa de ser o tipo de pessoa que você precisa ser para sobreviver no mar e passa a ter mais a ver com o tipo de equipamento necessário para realizar uma boa intenção. Também ajuda ter a Lua ao seu lado."

*Esta é uma adaptação de uma reportagem do programa Outlook, da BBC World Service. Para ouvir a versão original em inglês, clique aqui.