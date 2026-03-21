Trump ameaça recorrer ao ICE para controle de segurança nos aeroportos

Trump ameaçou utilizar agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) nos aeroportos - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado (21/3) utilizar agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) nos aeroportos diante da falta de pagamento aos agentes de segurança por um bloqueio orçamentário parcial.

Trump escreveu em sua rede Truth Social que, se os democratas não concordarem imediatamente em liberar os recursos para pagar os funcionários da Administração de Segurança no Transporte (TSA), ele recorrerá ao ICE.

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"Vou transferir nossos brilhantes e patrióticos agentes do ICE para os aeroportos, onde eles ficarão encarregados da segurança como ninguém jamais viu", declarou o republicano.