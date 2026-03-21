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ESTADOS UNIDOS

Trump ameaça recorrer ao ICE para controle de segurança nos aeroportos

"Vou transferir nossos brilhantes e patrióticos agentes do ICE para os aeroportos", disse o presidente dos EUA

Trump ameaçou utilizar agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) nos aeroportos - (crédito: SAUL LOEB / AFP)
Trump ameaçou utilizar agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) nos aeroportos - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado (21/3) utilizar agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) nos aeroportos diante da falta de pagamento aos agentes de segurança por um bloqueio orçamentário parcial.

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Trump escreveu em sua rede Truth Social que, se os democratas não concordarem imediatamente em liberar os recursos para pagar os funcionários da Administração de Segurança no Transporte (TSA), ele recorrerá ao ICE.

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"Vou transferir nossos brilhantes e patrióticos agentes do ICE para os aeroportos, onde eles ficarão encarregados da segurança como ninguém jamais viu", declarou o republicano.

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 21/03/2026 14:21
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