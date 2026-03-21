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EUA - ISRAEL X IRÃ

Mísseis iranianos deixam mais de 100 feridos em cidade de Israel

Ataque foi uma "resposta" ao bombardeio do complexo subterrâneo de Natanz, no centro do país

Dezenas de pessoas ficaram feridas, especialmente por estilhaços de projéteis em Dimona - (crédito: AFP)
Dezenas de pessoas ficaram feridas, especialmente por estilhaços de projéteis em Dimona - (crédito: AFP)

O Irã atacou, neste sábado (21/3), a cidade israelense de Dimona, no deserto do Neguev, onde se encontra uma instalação nuclear apontada como centro do programa atômico israelense. O ataque é uma "resposta" ao bombardeio do complexo subterrâneo de Natanz, equipado para enriquecer urânio, e deixou, até o momento, ao menos 100 feridos. 

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O próprio governo iraniano confirmou a informação e informou que o alvo foi escolhido em resposta a ataques anteriores conduzidos por Estados Unidos e Israel contra sua infraestrutura nuclear. 

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A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse que acompanha a situação e, segundo o órgão, não há indícios de danos à instalação nem registro de vazamento de níveis de radiação.

O diretor-geral da entidade, Rafael Grossi, pediu cautela diante da escalada do conflito. “Deve-se observar a máxima contenção militar, em particular nas proximidades de instalações nucleares”, afirmou.

 

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Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 21/03/2026 22:25 / atualizado em 22/03/2026 00:06
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