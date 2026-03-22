Irã diz que atacará usinas de energia após ameaças de Trump

Um carro passa por um enorme outdoor com um retrato do líder supremo assassinado do Irã, o aiatolá Ali Khamenei (C), na Praça Valiasr, em Teerã, em 22 de março de 2026 - (crédito: AFP)

O Exército iraniano advertiu neste domingo (21) que atacará a infraestrutura da região do Golfo, após o presidente dos Estados Unidos ameaçar aniquilar as usinas de energia da república islâmica caso não abra rapidamente o Estreito de Ormuz.

"Se a infraestrutura iraniana de combustível e energia for violada pelo inimigo, toda a infraestrutura de energia, tecnologia da informação e dessalinização dos Estados Unidos e do regime na região será atacada", declarou o porta-voz do comando operacional do exército, Khatam Al Anbiya, em um comunicado divulgado pela agência Fars.

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O comunicado foi emitido após Donald Trump dar ao Irã um prazo de 48 horas para abrir o Estreito de Ormuz, que foi bloqueado no início da guerra no Oriente Médio.