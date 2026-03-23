Dono do OnlyFans e bilionário da Forbes: quem foi Leonid Radvinsky, morto aos 43 anos - (crédito: Getty Images)

O proprietário do OnlyFans, um site conhecido por seu conteúdo adulto e considerado revolucionário na indústria de pornografia online, morreu aos 43 anos.

Leonid Radvinsky, que nasceu na Ucrânia e cresceu em Chicago, comprou a empresa em 2018 de seus dois fundadores, que moravam no Reino Unido, informou o OnlyFans.

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A popularidade do site disparou durante a pandemia de covid-19, o que o levou a entrar na lista anual de bilionários da Forbes apenas três anos depois.

Ele "faleceu pacificamente após uma longa batalha contra o câncer", confirmou o OnlyFans em um comunicado, que pediu privacidade para sua família.

Fundado em 2016, o OnlyFans é uma plataforma de mídia social onde criadores podem postar vídeos e fotos e cobrar por isso, por meio de contribuições ou uma taxa mensal dos assinantes.

Os criadores compartilham uma variedade de conteúdo, desde culinária até vídeos de exercícios físicos, mas a plataforma é mais conhecida por conteúdo pornográfico e pela forma como incentiva criadores e fãs a se conectarem por meio de transmissões ao vivo, mensagens personalizadas e solicitações diretas de fotos e vídeos personalizados.

Em troca da hospedagem do material, o OnlyFans fica com 20% de todos os pagamentos.

A empresa gerou US$ 1,4 bilhão (R$ 7,3 bilhões) em receita com mais de £ 7 bilhões (R$ 49,5 bilhão) em transações e tinha mais de 377 milhões de assinantes em 2024, de acordo com seu registro mais recente na Companies House.

Cerca de 4,6 milhões de criadores estavam publicando conteúdo no site naquele ano, segundo a empresa.

O crescimento exponencial em tamanho e popularidade sob a gestão de Radvinsky também trouxe escrutínio por parte de legisladores e reguladores em relação ao seu conteúdo adulto.

Em 2024, os reguladores britânicos iniciaram uma investigação para apurar se crianças estavam acessando pornografia, um problema que a empresa, na época, atribuiu a uma questão técnica.

O Office of Communications (Ofcom), a autoridade reguladora e de concorrência das comunicações do Reino Unido, acabou por arquivar a investigação. No entanto, a empresa foi multada em cerca de £ 1 milhão (R$ 7 milhões) por não responder com precisão aos pedidos de informação do Ofcom sobre as medidas que tinha em vigor para verificar a idade dos seus utilizadores, que, em teoria, devem ter 18 anos ou mais.

Getty Images

Vários anos antes, a plataforma tinha sido acusada de falhar na mediação de conteúdo ilegal, incluindo material de abuso sexual infantil.

Em meio ao aumento da pressão e do escrutínio sobre o seu conteúdo, o OnlyFans delineou planos em agosto de 2021 para deixar de permitir material sexual na plataforma.

No entanto, voltou atrás drasticamente na proposta dias depois, após os planos terem sido recebidos com forte reação negativa por parte dos utilizadores e dos artistas adultos.

A empresa também esteve envolvida em batalhas judiciais com usuários, incluindo alguns que se sentiram enganados após descobrirem que os chats que pensavam estar tendo com criadores do OnlyFans eram, na verdade, gerenciados por terceiros mal remunerados. Esses casos não tiveram sucesso até o momento.

Radvinsky se formou em economia pela Northwestern University e, segundo seu site, morava na Flórida até recentemente. A Forbes estima seu patrimônio líquido em US$ 4,7 bilhões.

Ele estava considerando vender o OnlyFans no ano passado.

Além do OnlyFans, ele investiu em empresas de tecnologia por meio de uma companhia de capital de risco com sede na Flórida, a Leo.com.

Suas ações filantrópicas incluíram doações para o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, de acordo com seu site.

Com reportagem de Liv McMahon