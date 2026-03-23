Avião da Força Aérea Colombiana cai na fronteira com o Peru com pelo menos 125 pessoas a bordo - (crédito: BBC Geral)

Um avião da Força Aérea Colombiana com pelo menos 125 pessoas a bordo caiu na decolagem, na segunda-feira, em Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, no sul da Colômbia, próximo à fronteira com o Peru.

Segundo informou no X o general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante da Força Aérea, a aeronave C-130 Hercules transportava 114 passageiros e 11 tripulantes.

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O comandante confirmou que pelo menos 48 pessoas ficaram feridas e foram resgatadas.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, elevou o número de feridos hospitalizados para 77. Ele também informou uma morte.

"Força às famílias dos jovens soldados da Pátria", escreveu Petro em sua conta no X.

O Ministro da Defesa, Pedro Sánchez, disse, também no X, que "todos os protocolos para assistência às vítimas e seus familiares foram acionados, assim como a investigação correspondente".

Ele pediu que sejam evitadas as especulações até que "informações oficiais" estejam disponíveis.

Acidente em zona de conflito

Segundo o comandante Silva Rueda, a aeronave voava entre Puerto Leguízamo e Puerto Asís, em Putumayo.

Este departamento, que faz fronteira com o Equador e o Peru, na Amazônia, é uma área importante para a produção de cocaína e disputas territoriais entre diversos grupos armados.

Até o momento, não há informações que liguem a queda do avião à situação de segurança na região, embora as investigações estejam em andamento.

"As causas da queda do avião Hércules ainda são desconhecidas", disse Petro no X.

As aeronaves C-130 Hércules são fabricadas pela multinacional americana Lockheed Martin.

Petro criticou as "dificuldades burocráticas na administração militar" que supostamente atrasaram sua decisão de modernizar "o armamento das Forças Armadas colombianas".

La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años.

Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí.

Si los funcionarios administrativos… https://t.co/w4lXrnvqz8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

"Se os funcionários administrativos civis ou militares não estiverem à altura deste desafio, devem ser afastados (...) Espero que não haja mortes neste terrível acidente que nunca deveria ter acontecido", acrescentou o presidente.

Segundo a Reuters, as aeronaves C-130 Hercules foram introduzidas na década de 1950, e a Colômbia adquiriu os primeiros modelos no final da década de 1960. Desde então, o país modernizou algumas dessas aeronaves.

No final de fevereiro, outro C-130 Hercules da Força Aérea Boliviana caiu na cidade de El Alto. Mais de 20 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas.