A imagem de lince brincando com 'roedor voador' que venceu concurso internacional de fotos de natureza

Um jovem lince-ibérico flagrado "brincando" com uma presa ganhou o prêmio Escolha do Público do concurso Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano de 2026.

A imagem, intitulada Flying Rodent, ou Roedor Voador, foi feita pelo fotógrafo austríaco Josef Stefan durante uma estadia de duas semanas em Torre de Juan Abad, na província de Ciudad Real, na Espanha.

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Ele havia passado vários dias escondido quando o jovem lince apareceu de repente com sua presa e começou a jogá-la para o ar repetidamente e pegá-la novamente.

Por quase 20 minutos, o lince permaneceu absorto no comportamento, às vezes em pé sobre as "patas traseiras com o olhar fixo no roedor", disse ele. "Para mim, parecia que o roedor podia voar."

O momento terminou quando o animal perdeu o interesse, carregando sua presa para trás de um arbusto para comê-la.

O lince-ibérico é um dos felinos selvagens mais raros do mundo e esteve à beira da extinção no início dos anos 2000, com menos de cem indivíduos restantes.

Graças aos esforços de conservação e reintrodução a longo prazo, a população se recuperou para mais de 2 mil indivíduos, embora ainda permaneça em risco como espécie vulnerável, de acordo com a classificação da União Internacional para a Conservação da Natureza.

As outras 24 imagens indicadas para o Prêmio Escolha do Público do Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano deste ano, que você pode ver abaixo, receberam um número recorde de 85.917 votos de fãs de fotografia de vida selvagem e natureza do mundo todo.

Além da imagem vencedora, outras quatro finalistas receberam menção honrosa.

Todas as cinco imagens serão exibidas online e no Museu de História Natural de Londres até o encerramento da exposição, em 12 de julho de 2026.

Finalista: Family Rest, de Christopher Paetkau (Canadá)

Christopher Paetkau/Wildlife Photographer of the Year Family Rest, de Christopher Paetkau (Canadá)

Na fotografia Descanso em Família, uma ursa polar e seus três filhotes fazem uma pausa após uma longa jornada ao longo da costa da Baía de Hudson, no Canadá.

O derretimento do gelo marinho está dificultando a vida dos ursos polares, principalmente na caça. Mas em Svalbard, arquipélago que pertence à Noruega, cientistas começaram a notar alguns ursos mostrando sinais de adaptação.

Finalista: Beauty Against the Beast, de Alexandre Brisson (Suíça)

Alexandre Brisson/Wildlife Photographer of the Year Beauty Against the Beast, de Alexandre Brisson (Suíça)

Em A Bela contra a Fera, em um santuário em Walvis Bay, na Namíbia, um grupo de flamingos-anões reúne-se sob uma linha de transmissão de energia ao pôr do sol.

Quando duas aves finalmente levantaram voo, o seu movimento cruzou a paisagem industrial.

Finalista: Dancing in the Headlights, de Will Nicholls (Reino Unido)

Will Nicholls/Wildlife Photographer of the Year Dancing in the Headlights, de Will Nicholls (Reino Unido)

Em Dançando sob os Faróis, no Parque Nacional de Jasper, no Canadá, dois filhotes de urso foram vistos brincando de lutar no meio de uma estrada.

Filhotes não são vistos com frequência, pois as mães geralmente os mantêm fora da vista.

Finalista: Never-ending Struggle, de Kohei Nagira (Japão)

Kohei Nagira/Wildlife Photographer of the Year Never-ending Struggle, de Kohei Nagira (Japão)

Em Luta sem Fim, na península de Notsuke, no Japão, um cervo-sika foi visto carregando a cabeça de um rival após uma briga.

Um pescador relatou que o animal arrastou o corpo por dias antes que a cabeça se soltasse.

O cervo continuou a sobreviver sozinho durante os meses de inverno.

Outras imagens incríveis que estavam na disputa

Hold Me Tightly, de Dvir Barkay (Estados Unidos)

Dvir Barkay/Wildlife Photographer of the Year Hold Me Tightly, de Dvir Barkay (Estados Unidos)

Em Me Abrace Forte, uma mãe preguiça protege seu filhote da chuva torrencial na Estação Biológica La Selva, na Costa Rica. Um estudo de 2025 descobriu que a vida lenta e nas copas das árvores pode ser fundamental para a sobrevivência das preguiças.

The Final Portrait, de Nima Sarikhani (Reino Unido)

Nima Sarikhani/Wildlife Photographer of the Year The Final Portrait, de Nima Sarikhani (Reino Unido)

Em O Retrato Final, um filhote de urso polar percorre a costa gelada de Svalbard com sua mãe. Pouco depois, pessoas os expulsaram de cabanas próximas; a mãe foi encontrada morta posteriormente e o filhote foi abatido após demonstrar agressividade, o que significa que esta provavelmente é a última imagem deles.

Ready to Pounce, de Joseph Ferraro (Estados Unidos)

Joseph Ferraro/Wildlife Photographer of the Year Ready to Pounce, de Joseph Ferraro (Estados Unidos)

Em Pronto para Atacar, escondida à vista de todos, uma ninfa de percevejo-emboscador aguarda imóvel dentro de uma flor em Michigan. Ela pode permanecer imóvel por horas, atacando apenas quando a presa se aproxima demais. Num instante, o veneno faz o resto.

Along for the Ride, de Chris Gug (Estados Unidos)

Chris Gug/Wildlife Photographer of the Year Along for the Ride, de Chris Gug (Estados Unidos)

Em Acompanhando a Viagem, no estreito de Lembeh, na Indonésia, à noite, um minúsculo caranguejo se agarra a uma água-viva à deriva. Ninguém sabe se ele estava viajando, se escondendo ou caçando em sua jangada viva.

A Fragile Future, de Lance van de Vyver (África do Sul)

Lance van de Vyver/Wildlife Photographer of the Year A Fragile Future, de Lance van de Vyver (África do Sul)

Em Um Futuro Frágil, em um centro de resgate na África do Sul, um filhote de pangolim descansa enrolado em um cobertor. Os pangolins estão entre os animais mais traficados do mundo. Sua mãe sobreviveu à caça furtiva tempo suficiente para dar à luz, mas morreu logo depois.

Dark Knight, de Prasenjeet Yadav (Índia)

Prasenjeet Yadav/Wildlife Photographer of the Year Dark Knight, de Prasenjeet Yadav (Índia)

Em Cavaleiro das Trevas, na Reserva de Tigres de Similipal, um tigre com listras escuras raras e excepcionalmente largas, conhecido como T12, move-se pela floresta como uma sombra. T12 possui pseudomelanismo e já foi o único macho da reserva. Agora, ele gerou novas gerações.

Into the Furnace, de Mogens Trolle (Dinamarca)

Mogens Trolle/Wildlife Photographer of the Year Into the Furnace, de Mogens Trolle (Dinamarca)

Em Para Dentro da Fornalha, um urso-malaio se abriga da chuva no Parque Nacional de Kaeng Krachan, na Tailândia, enquanto uma borboleta pousa brevemente em seu focinho. Esses ursos aparecem cada vez mais perto de acampamentos em busca de refeições fáceis.

Portrait of Extinction, de Adam Oswell (Austrália)

Adam Oswell/Wildlife Photographer of the Year Portrait of Extinction, de Adam Oswell (Austrália)

Em Retrato da Extinção, guardas florestais protegem uma montanha de armadilhas confiscadas no Parque Nacional das Cataratas de Murchison, em Uganda. A pilha representa apenas um ano de armadilhas retiradas da mata.

Uniqueness, de Daniela Anger (Alemanha)

Em Singularidade, no Pantanal do Brasil, uma rara lontra-gigante de pelagem branca se alimenta de um bagre. Sua pelagem branca é causada por leucismo, o que pode torná-la mais vulnerável, mas ela retorna repetidamente ao mesmo galho, aparentemente indiferente aos observadores.

Above and Below, de Charles Davis (Austrália)

Charles Davis/Wildlife Photographer of the Year Above and Below, de Charles Davis (Austrália)

Em Acima e Abaixo, uma armadilha fotográfica na Tasmânia capturou uma mãe gambá e seu filhote passando todas as noites em busca de alimento. Certa noite, o filhote ficou brincalhão, imitando todos os movimentos da mãe.

Swirling Superpod, de Cecile Gabillon (França)

Cecile Gabillon/Wildlife Photographer of the Year Swirling Superpod, de Cecile Gabillon (França)

Em Supercápsula Giratória, durante um mergulho livre na costa da Costa Rica, Gabillon se viu em meio a um enorme grupo de golfinhos-rotadores cercando peixes-lanterna. Essas grandes concentrações estão se tornando cada vez mais raras devido ao aumento da pesca excessiva e da poluição.

Beak-to-Beak, de Ponlawat Thaipinnarong (Tailândia)

Ponlawat Thaipinnarong/Wildlife Photographer of the Year Beak-to-Beak, de Ponlawat Thaipinnarong (Tailândia)

Em Bico a Bico, nos arrozais de Buri Ram, na Tailândia, um grou-sarus limpa delicadamente seu filhote de uma semana de idade antes de se demorar em um momento tranquilo.

Marvellous Spatuletail, de Dustin Chen (Reino Unido)

Dustin Chen/Wildlife Photographer of the Year Marvellous Spatuletail, de Dustin Chen (Reino Unido)

Em Cauda de Espátula Maravilhosa, no Huembo Lodge, no Peru, um beija-flor-de-cauda-espátula macho exibe sua cauda extraordinária enquanto se alimenta de flores. A ave usa essa cauda ornamentada para atrair parceiros, mas seu habitat florestal foi devastado pelo crescimento populacional, pela agricultura e pela exploração madeireira, deixando-a confinada a uma pequena área dos Andes do norte.

A Fleeting Moment, de Lior Berman (Costa Rica)

Lior Berman/Wildlife Photographer of the Year A Fleeting Moment, de Lior Berman (Costa Rica)

Na Costa Rica, um cuco-terrestre-de-ventre-ruivo captura uma cigarra que foge de um enxame de formigas-correição. Este predador esquivo e iridescente depende de uma precisão milimétrica e raramente é visto, muito menos fotografado.

A Leap into Adulthood, de Peter Lindel (Alemanha)

Peter Lindel/Wildlife Photographer of the Year

Em Um Salto para a Vida Adulta, da sala de estar de sua casa em Dortmund, Lindel observava os jovens peneireiros hesitarem antes de saltarem do ninho para uma viga a apenas 80 cm de distância. Levaram quase uma semana para saltar e mais uma semana explorando o local antes de partirem.

Solar Waves, de Francesco Russo (Reino Unido/Itália)

Francesco Russo/Wildlife Photographer of the Year Solar Waves, de Francesco Russo (Reino Unido/Itália)

Fileiras de painéis solares cuidadosamente dispostas ao longo dos limites das pastagens ondulam pelos campos perto de Cambridge, na Inglaterra.

Mais fazendas solares devem surgir em todo o Reino Unido, em uma iniciativa que impulsiona as metas de energia limpa do país, mas que pode gerar revolta entre os opositores locais.

Precious Cargo, de Thomas Hunt (Reino Unido)

Thomas Hunt/Wildlife Photographer of the Year Precious Cargo, de Thomas Hunt (Reino Unido)

Em Carga Preciosa, no quarto da irmã, em Southampton, Thomas encontrou uma aranha-de-porão carregando um bolo de ovos nas mandíbulas. Ele a levou para a garagem, onde ela guardou os ovos por semanas até que eclodiram, dando origem a pequenas aranhas.

Couple's Camouflage, de Artur Tomaszek (Polônia)

Artur Tomaszek/Wildlife Photographer of the Year Couple's Camouflage, de Artur Tomaszek (Polônia)

Em Camuflagem de Casal, em um tronco de árvore em Khao Phra Thaeo, na Tailândia, um minúsculo macho de aranha-da-casca-de-cabeça-larga cavalga no abdômen de uma fêmea camuflada, esperando que ela troque de pele para que ele possa acasalar. As fêmeas são várias vezes maiores, e Artur teve que encontrar suas teias à noite e vasculhar a casca da árvore durante o dia para conseguir vê-las.

Bond in Motion, de Lalith Ekanayake (Sri Lanka)

Lalith Ekanayake/Wildlife Photographer of the Year Bond in Motion, de Lalith Ekanayake (Sri Lanka)

Nos Ghats Ocidentais da Índia, um macaco-leão corre por uma trilha, com seu filhote agarrado a ele e ambos os olhos fixos à frente. Entre os macacos mais ameaçados do mundo, esses primatas da floresta agora sobrevivem em pequenas populações fragmentadas, à medida que a atividade humana invade seu habitat.