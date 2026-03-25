Meta e Google são consideradas culpadas em julgamento histórico sobre vício em redes sociais

A filha de Lori Schott (foto), Annalee Schott, cometeu suicídio aos 18 anos - (crédito: BBC)

Um júri de Los Angeles concedeu uma vitória sem precedentes a uma jovem que processou a Meta e o Google por seu vício em redes sociais durante a infância.

Em veredito proferido pela juíza Carolyn Kuhl nesta quarta-feira (25/3), o júri considerou que a Meta — dona do Facebook, Instagram e WhatsApp — e o Google criaram intencionalmente redes sociais viciantes que prejudicaram a saúde mental de uma jovem de 20 anos, chamada apenas de Kaley no processo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A decisão do júri provavelmente influenciará centenas de casos semelhantes que estão tramitando nos tribunais dos Estados Unidos.

Os advogados da Meta argumentaram que, embora Kaley tenha sofrido em sua vida, seu uso do Instagram não causou nem contribuiu significativamente para esses problemas.

Após um julgamento que durou cerca de cinco semanas, os jurados consideraram a Meta 70% responsável pelos problemas sofridos pela autora da ação, e o YouTube, responsável pelos 30% restantes.

Em um comunicado, a Meta afirmou: "Discordamos respeitosamente do veredito e estamos avaliando nossas opções legais."

Durante sua primeira aparição perante o júri em fevereiro, o diretor-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, se baseou na política de longa data da empresa de não permitir usuários menores de 13 anos em nenhuma de suas plataformas.

Quando confrontado com pesquisas e documentos internos que mostravam que a Meta sabia que crianças pequenas estavam, mesmo assim, usando suas plataformas, Zuckerberg disse que "sempre desejou" um progresso mais rápido na identificação de usuários menores de 13 anos.

Ele insistiu que a empresa havia chegado ao "ponto certo ao longo do tempo".

Embora o Google, como proprietário do YouTube, também fosse réu no caso, a maior parte do julgamento se concentrou no Instagram e na Meta.

O Snap e o TikTok também foram inicialmente réus, mas ambas as empresas chegaram a acordos confidenciais com Kaley antes do julgamento.

O que aconteceu no julgamento

Ao longo do julgamento, a Meta afirmou repetidamente que a empresa tomou medidas para proteger os usuários mais jovens.

Mas Mark Lanier, advogado da autora da ação, apresentou diversos e-mails internos, mensagens e pesquisas mostrando Zuckerberg e outros funcionários da Meta discutindo o uso do Instagram e do Facebook por adolescentes e crianças.

Um e-mail de 2019, enviado a Zuckerberg e três altos executivos da Meta, questionava as restrições de idade "não aplicadas" pela empresa.

Isso tornava "difícil afirmar que estamos fazendo tudo o que podemos", segundo o e-mail de Nick Clegg, que trabalhou como chefe de assuntos globais da Meta por vários anos, após ter sido parlamentar do Partido Liberal Democrata britânico e vice-primeiro-ministro do Reino Unido.

Lanier questionou Zuckerberg sobre um relatório de pesquisa de 2019, realizado por uma empresa externa a pedido do Instagram, que constatou que adolescentes que usavam a plataforma se sentiam "viciados, apesar dos sentimentos que ela lhes causava", acrescentando que os usuários adolescentes tinham "uma narrativa de vício sobre o uso do Instagram".

"Pode fazê-los se sentir bem, pode fazê-los se sentir mal, eles desejam poder se preocupar menos com isso", dizia o relatório.

Zuckerberg observou que a pesquisa não foi conduzida internamente pela Meta.

Quando Paul Schmidt, advogado da Meta, questionou Zuckerberg sobre o mesmo relatório, ele disse que o documento também mencionava aspectos "positivos" do uso do Instagram, que surgiram da pesquisa.

Schmidt apresentou o relatório como parte dos esforços contínuos da Meta para realizar pesquisas sobre como suas plataformas são usadas e aprimorá-las constantemente.

Outra apresentação de 2018 mostrou a empresa discutindo a retenção bem-sucedida de pré-adolescentes na plataforma, apesar das alegações da empresa de que tais usuários não eram permitidos.

Zuckerberg observou que os usuários adolescentes representam "menos de 1%" da receita publicitária da empresa e acusou Lanier de tirar o documento sobre pré-adolescentes do contexto.

O CEO da Meta disse que sua empresa teve "diversas discussões" sobre a criação de versões de seus produtos que pudessem ser usadas por crianças menores de 13 anos "de forma regulamentada".

Ele mencionou o serviço Messenger Kids da Meta, que, segundo ele, "não era muito popular", mas que ele usa "com meus próprios filhos".

Zuckerberg e sua esposa, Priscilla Chan, têm três filhos.

BBC A filha de Lori Schott (foto), Annalee Schott, cometeu suicídio aos 18 anos

Metas para usuários adolescentes

Lanier também confrontou Zuckerberg sobre os esforços para incentivar adolescentes a usar a plataforma.

Ele apresentou e-mails de Zuckerberg, bem como outras mensagens internas, nas quais os funcionários discutiam em termos claros o "uso por adolescentes" e como aumentá-lo.

Em um e-mail de 2015, Zuckerberg disse a um grupo de executivos que suas metas para o ano incluíam um "aumento de 12% no tempo gasto" e a "reversão da tendência de uso por adolescentes".

Um e-mail separado, de 2017, de um executivo, afirmava que "Mark decidiu que a principal prioridade da empresa são os adolescentes".

Zuckerberg disse que, "em um momento anterior da empresa", ele estabeleceu metas para os executivos aumentarem o tempo gasto, mas insistiu que essa não era mais a forma como a empresa operava.

Sob questionamento de Schmidt, Zuckerberg explicou que, se a Meta tivesse se concentrado apenas em métricas como o tempo gasto em suas plataformas, ela não teria durado tantos anos.

Zuckerberg observou que trabalhou por anos para lidar com o "uso problemático" de plataformas como o Instagram "porque é a coisa certa a fazer".

Pais enlutados estiveram entre os presentes no tribunal ao longo do julgamento.

Lori Schott era uma dessas mães. Ela usou um grande broche com a foto de sua filha, Annalee Schott, que se suicidou aos 18 anos.

"Essas plataformas podem mudar", disse Schott do lado de fora do tribunal.

"Não levaria muito tempo para alterar o conteúdo algorítmico para que as crianças não se suicidem. É tão difícil assim, sr. Zuckerberg?", questionou ela.