STF limita 'penduricalhos': como ficam os salários de juízes e do MP após decisão da Corte - (crédito: BBC Geral)

O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou nesta quarta-feira (25/3) uma série de regras que limitam os penduricalhos — remunerações extras que turbinam o contracheque de uma elite do funcionalismo — para os juízes e os integrantes do Ministério Público.

O texto estabelece que o pagamento de verbas indenizatórias, como diárias, ajuda de custo para remoção e férias não tiradas, fica restrito a até 35% do teto constitucional — atualmente em R$ 46.366,19, valor do salário dos ministros do STF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Também foi aprovado um adicional por tempo de carreira (5% a cada cinco anos), sujeito ao mesmo limite, de 35%.

Na prática, em alguns casos, os magistrados poderão receber até 70% a mais que o teto constitucional, considerando a soma do adicional com as verbas indenizatórias. Assim, os salários podem chegar a R$ 78.822,32.

As mudanças entram em vigor já na folha de pagamento de abril, que é paga em maio, e valerão durante um período de transição, até que uma regra geral para o pagamento das verbas indenizatórias seja editada pelo Congresso Nacional.

Enquanto isso, só estão autorizados os penduricalhos previstos expressamente pela proposta aprovada pelo STF. Fica proibida também a criação de auxílios e verbas indenizatórias sem lei federal específica aprovada pelo Congresso.

A decisão foi tomada no âmbito de ações analisadas pelos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, que chegaram a suspender os pagamentos por meio de liminares.

O julgamento teve início no mês passado, foi suspenso e acabou sendo retomado nesta quarta-feira.

Durante a sessão, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes apresentaram um voto conjunto e aprovaram uma tese de repercussão geral, um conjunto de regras que define o que pode e o que não pode ser pago.

A tese se aplica às carreiras da magistratura e às funções essenciais à Justiça previstas na Constituição, não se aplicando automaticamente a outras categorias do serviço público, que seguem suas leis específicas até que o Congresso edite uma lei nacional sobre o tema.

Segundo o STF, as novas regras devem gerar uma economia de R$ 7,3 bilhões por ano.

Confira a seguir os principais pontos da decisão:

O que está permitido

Diárias;

Ajuda de custo em caso de remoção, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal;

Pro labore pela atividade de magistério;

Gratificação pelo exercício em comarca de difícil provimento;

Indenização de férias não gozadas, no máximo de 30 (trinta) dias;

Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição;

Eventuais valores retroativos reconhecidos por decisão judicial ou administrativa anteriores a fevereiro de 2026;

O limite máximo das somatórias não pode ultrapassar 35% do teto. Além disso, está permitido um adicional de até 35% do valor do teto por tempo de serviço.

O que está proibido

Segundo o texto aprovado, estão terminantemente proibidos e devem ser interrompidos pagamentos como:

Auxílios natalinos;

Auxílio-combustível;

Licença compensatória por acúmulo de acervo;

Indenização por acervo;

Gratificação por exercício de localidade;

Auxílio-moradia;

Auxílio-alimentação;

Licença compensatória por funções administrativas e processuais relevantes;

Licenças compensatória de 1 dia de folga por 3 trabalhados;

Assistência pré-escolar;

Licença remuneratória para curso no exterior;

Gratificação por encargo de curso ou concurso;

Indenização por serviços de telecomunicação;

Auxílio-natalidade e auxílio-creche.

Exceções

Ficam de fora dos limites os pagamentos de:

13º salário;

Terço constitucional de férias;

Auxílio saúde (desde que comprovado o valor pago);

Abono de permanência de caráter previdenciário;

Gratificação mensal paga pelo acúmulo de funções eleitorais.

A aprovação das regras pelo STF ocorre após uma sequência de eventos que tornam o momento atual decisivo para o futuro dos "supersalários" do funcionalismo público — realidade de uma minoria dos servidores, mas com peso relevante para os cofres públicos. Relembre: