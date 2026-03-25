Quem é o novo diretor-geral da BBC

Matt Brittin, ex-executivo do Google, foi confirmado como o novo diretor-geral da BBC.

O ex-presidente das operações do Google na Europa, Oriente Médio e África vai substituir Tim Davie, que renunciou ao cargo em novembro do ano passado após uma polêmica sobre como o programa Panorama editou um discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O presidente da BBC, Samir Shah, disse que Brittin, que deixou o Google em 2025, após 18 anos, "traz para a BBC uma profunda experiência em liderança em uma organização de grande visibilidade e altamente complexa em processos de transformação".

Brittin, de 57 anos, disse que "mal posso esperar para começar este trabalho", descrevendo como "um momento de risco real, mas também de grande oportunidade".

Ele afirmou que o Reino Unido precisa de "uma BBC próspera que funcione para todos em um mundo complexo, incerto e em rápida transformação".

Ao apresentar sua agenda, acrescentou: "A BBC precisa de ritmo e energia para estar tanto onde as histórias estão, quanto onde a audiência está. Para ampliar o alcance, a confiança e a força criativa de hoje, enfrentar desafios com coragem e prosperar como um serviço público adequado para o futuro."

'Reforma radical'

Shah chamou Brittin de "um líder excepcional", com "as habilidades necessárias para conduzir a organização em meio às muitas mudanças que estão ocorrendo no mercado de mídia e no comportamento da audiência".

O presidente também elogiou a "paixão de Brittin pela BBC, sua compreensão dos desafios enfrentados pela organização, seu compromisso com a independência e sua determinação em manter a posição da BBC como um dos maiores patrimônios nacionais do país".

O novo diretor-geral assume em "um momento crítico", enquanto o governo revisa a carta régia da BBC, continuou Shah.

"Está claro que há necessidade de uma reforma radical da BBC, do seu modelo de financiamento e do arcabouço em que opera. O que está em jogo para a BBC, e para o futuro do serviço público de broadcasting, nunca foi tão alto."

Mark Thompson, ex-diretor-geral e atual CEO e presidente da CNN, disse que recebeu a notícia da nomeação com satisfação.

"É claramente uma escolha ousada e interessante, uma aposta antecipada no futuro", disse Thompson.

"Matt Brittin não é um jornalista de formação, mas traz para o cargo habilidades e experiências que nenhum diretor-geral anterior teve. Ele é genuinamente altruísta e estratégico e é uma escolha interessante e promissora."

PA Media Brittin substituirá o ex-diretor-geral da BBC Tim Davie

O cargo mais alto da BBC é considerado um dos mais exigentes da mídia britânica.

Durante o mandato de Davie como o 17º diretor-geral da BBC, ele foi responsável por lidar com uma série de escândalos e crises na corporação.

As prioridades de Brittin incluirão lidar com um processo bilionário por difamação movido pelo presidente dos Estados Unidos contra a BBC.

Trump contesta a forma como o Panorama editou duas partes de um discurso que ele fez em 6 de janeiro de 2021, pelo qual a BBC pediu desculpas.

Na semana passada, a BBC pediu a um tribunal que rejeite a ação, afirmando que o episódio do Panorama nunca foi exibido nos Estados Unidos.

BBC em uma encruzilhada

O novo diretor-geral chega em um momento crucial para a BBC também por outros motivos.

Ele dará continuidade às negociações com o governo sobre a carta constitutiva da corporação e o futuro da taxa de licença e do financiamento da BBC.

A carta atual, que estabelece os termos e objetivos da existência da BBC, expirará em 2027.

A nomeação de Brittin também acontece em um momento em que a BBC compete com gigantes de tecnologia no mercado de mídia digital.

A empresa controladora do Google é dona do YouTube, com o qual a BBC anunciou recentemente um acordo histórico para criar conteúdo personalizado.

Experiência em tecnologia é um bônus?

A editora de mídia da BBC, Katie Razzall, escreveu recentemente que pessoas dentro do Google "têm apenas coisas boas a dizer sobre Brittin, como um líder inspirador e um excelente companheiro de equipe".

Algumas pessas questionaram a nomeação, pela BBC, de alguém com histórico em tecnologia, e não em serviço público ou nos setores tradicionais de redação e radiodifusão.

Mas Razzall escreveu: "Ele foi escolhido pelo Conselho da BBC por seu conhecimento privilegiado das grandes empresas de tecnologia. Há uma expectativa de que ele acelere a transição para o digital, por exemplo, nas notícias. Ele também provavelmente se concentrará na transformação e inovação do BBC iPlayer."

O ex-editor do BBC Newsnight, Peter Barron, que trabalhou com Brittin no Google, disse que ele é "altamente motivado por um senso de serviço público".

"Ele ama a BBC por seu jornalismo confiável e sua criatividade, mas também está muito consciente de sua história como pioneira tecnológica. Ele quer que a BBC prospere em um mundo em que muitos de seus maiores desafios estão ligados à tecnologia, seja o poder das plataformas de streaming, a desinformação online ou simplesmente a forma como as pessoas querem consumir conteúdo", afirmou.

"Dada sua experiência e conexões no setor de tecnologia, e os relacionamentos que ele construiu com radiodifusores, a indústria de notícias, reguladores e governos, acredito que ele está muito bem posicionado para enfrentar os desafios."

Quem é Matt Brittin?

Peter Spurrier/Intersport Images Brittin (segunda à esquerda) fazia parte da equipe de remo que ganhou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de 1989

Nascido em Walton-on-Thames, Surrey, Brittin se formou na Universidade de Cambridge, onde também competiu no remo, participando três vezes da tradicional regata Boat Race.

Ele também remou pela Grã-Bretanha e conquistou uma medalha de bronze no Campeonato Mundial de Remo de 1989.

Após deixar Cambridge, Brittin fez um mestrado na London Business School e, em seguida, tornou-se diretor comercial e diretor de estratégia e digital na Trinity Mirror.

Ele ingressou no Google em 2007, tornando-se diretor das operações no Reino Unido dois anos depois e sendo promovido a vice-presidente para o Norte e Centro da Europa em 2011.

Em 2014, tornou-se presidente do Google para Europa, Oriente Médio e África.

Brittin se encontrou com o príncipe William em 2017, quando o príncipe lançou um plano de ação nacional para combater o cyberbullying.

Getty Images Brittin conheceu o Príncipe William em 2017, quando o príncipe lançou um plano de ação nacional para combater o cyberbullying

Após deixar o Google no ano passado, ele tirou o que descreveu como "um mini ano sabático".

Ao falar sobre como tem passado esse tempo livre, ele disse no LinkedIn: "Já deixei a barba crescer, comprei um barco de remo individual e pretendo aprender mergulho com cilindro com meu filho quando ele se qualificar como instrutor."

Ele também se tornou diretor não executivo do Guardian Media Group no ano passado, mas já deixou essa função.

Em janeiro de 2026, recebeu o título de Comandante da Ordem do Império Britânico (CBE) nas Honras de Ano Novo do Rei por serviços prestados à tecnologia e às competências digitais.

Sobre sua relação com a televisão, ele disse à Royal Television Society no ano passado: "Minha experiência de assistir televisão e aprender com a televisão e seus valores me moldou mais do que muitas outras coisas na minha vida."

"Morecambe and Wise, o Nine O'Clock News, Not The Nine O'Clock News, Thunderbirds, Captain Scarlet, Doctor Who em particular. Muitas pessoas que trabalham com tecnologia foram moldadas pela forma como ciência e tecnologia foram retratadas nesse tipo de programa."

Questionado sobre os impostos do Google

Como parte de seu trabalho anterior, Brittin precisou comparecer a comissões parlamentares e enfrentou questionamentos rigorosos sobre o pagamento de impostos do Google no Reino Unido.

Ele defendeu a empresa em debates com parlamentares em 2012 e 2013 sobre se o Google pagava impostos suficientes.

A disputa levou à introdução do chamado "Google Tax" e, em 2016, a empresa concordou em pagar £130 milhões em impostos atrasados em um acordo considerado uma "vitória" pelo governo, mas ridicularizado pelos críticos.

Em outra audiência diante de parlamentares no mesmo ano, Brittin foi recebido com incredulidade ao afirmar que não sabia quanto ganhava.

Ele enfrentará mais questionamentos em comissões parlamentares em seu novo cargo na BBC, algo que Davie fez diversas vezes durante seu mandato.

Ele agora tem dois meses restantes de seu período sabático e começará o novo trabalho em 18 de maio.

Ele receberá £565.000 (cerca de R$ 4 milhões) por ano, o mesmo que seu antecessor, e uma de suas primeiras tarefas será nomear um vice.