Por que rejeição do Irã a diálogo indica desconfiança profunda do país

Donald Trump tem deixado todos na expectativa sobre qual será seu próximo passo em relação ao Irã - (crédito: Reuters)

Quando Donald Trump disse esta semana que os EUA e o Irã tiveram "conversas muito boas e produtivas" sobre o fim da guerra, a resposta de Teerã foi rápida e direta.

Autoridades iranianas negaram que qualquer conversa tivesse ocorrido. Um porta-voz militar chegou a zombar da afirmação, dizendo que os americanos estavam "negociando entre si".

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A discrepância é clara. Washington fala em progresso; Teerã rejeita categoricamente. Mas isso não é apenas uma discordância; reflete uma profunda desconfiança.

Essa desconfiança vem de eventos recentes.

Ao longo do último ano, as negociações entre os dois lados reacenderam, por duas vezes, as esperanças de alívio das tensões, sendo que a última rodada, segundo Omã, o país anfitrião das conversas, abordou as principais preocupações dos EUA sobre o programa nuclear iraniano.

Em ambas as ocasiões, as negociações foram seguidas por ataques militares israelenses e americanos contra o Irã.

Do ponto de vista iraniano, as negociações não reduziram a possibilidade de guerra; elas a precederam. É por isso que as afirmações de Trump estão sendo recebidas com suspeita.

Mas a negação do Irã não significa necessariamente que seja contra as negociações. Há mais coisas acontecendo.

Até mesmo autoridades que apoiam a diplomacia estão sob pressão. Tentar negociar novamente seria arriscado. Não há nenhum sinal claro de que desta vez seria diferente.

Isso ajuda a explicar o tom duro do Ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, e de outras autoridades.

Mesmo antes da publicação de Trump no Truth Social na segunda-feira (23/03), Araghchi já havia dito que o Irã não buscava negociações ou um cessar-fogo e estava pronto para continuar a luta.

O chefe do Conselho de Informação do Governo do Irã rejeitou a proposta de 15 pontos, dizendo: "As palavras de Trump são mentiras e não devem ser levadas em consideração".

Mas isso não significa que essa porta esteja completamente fechada.

Mais tarde, na quarta-feira (25/03), Araghchi não confirmou nem rejeitou a proposta de forma categórica.

Ele disse à TV estatal que "diferentes ideias" foram transmitidas aos principais líderes do país e que "se uma posição precisar ser tomada, certamente será definida".

Ele também disse que a política do Irã, por enquanto, é continuar "se defendendo" e que Teerã "não tem intenção de negociar por enquanto".

A situação atual no Irã, com greves em curso e danos à infraestrutura essencial, não é sustentável. O discurso incisivo pode ter mais a ver com a imposição de condições do que com a rejeição total da diplomacia.

A política interna do Irã complica ainda mais as coisas.

O presidente Masoud Pezeshkian, apoiado por grupos mais moderados, tem adotado uma abordagem cautelosa. Os linha-dura se opõem muito mais às negociações.

Ao mesmo tempo, mesmo as vozes moderadas têm dificuldade em defender as negociações na conjuntura atual.

Há também pressão externa ao governo.

Alguns grupos de oposição rejeitam qualquer acordo com a República Islâmica e têm apoiado greves na esperança de que a guerra leve ao seu colapso e à mudança de regime.

Enquanto isso, a sociedade civil e ativistas de direitos humanos temem que um acordo possa dar às autoridades mais espaço para reprimir o conflito internamente, especialmente porque as restrições já se intensificaram durante a guerra.

A posição do Irã não se resume à ideologia; trata-se também de estratégia.

Desde a escalada do conflito, Teerã demonstrou sua capacidade de interromper o fluxo global de energia pelo Estreito de Ormuz. O fechamento ou a limitação dessa rota afetaram não apenas os mercados de petróleo e gás, mas também cadeias de suprimentos mais amplas.

Isso dá poder de barganha ao Irã. Uma postura pública firme ajuda a manter essa pressão.

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Relatos sobre a proposta de Trump, repassada ao Irã pelo Paquistão, sugerem que os termos seriam difíceis de aceitar para o Irã.

Eles incluem limites rigorosos às capacidades nucleares do Irã, aos programas de mísseis e ao apoio a aliados regionais, em troca do alívio das sanções e da ajuda com energia nuclear civil.

Mesmo para aqueles abertos a um acordo, a questão mais importante é a confiança. Acordos anteriores não duraram.

O acordo nuclear de 2015 entre o Irã e as potências mundiais, alcançado após anos de negociações, acabou ruindo quando os EUA, sob a presidência de Trump, abandonaram o acordo unilateralmente. Muitos em Teerã duvidam que qualquer novo acordo se mantenha.

Portanto, a distância entre os dois lados continua aumentando.

Para Washington, falar sobre progresso pode servir a objetivos políticos e diplomáticos.

Para Teerã, negar as negociações ajuda a proteger sua posição e também reflete dúvidas reais.

Por enquanto, a distância entre o otimismo dos EUA e a rejeição iraniana provavelmente permanecerá.

Para superá-la, serão necessárias mais do que palavras. Será necessário garantir de forma concreta que as negociações não levem a mais conflitos — algo que Trump também poderá precisar demonstrar internamente, após prometer acabar com, e não iniciar, guerras no Oriente Médio.