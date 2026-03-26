Série de 'Harry Potter' para TV tem trailer divulgado: o que já se sabe sobre ela

Atenção, trouxas: o primeiro trailer da futura série de TV de Harry Potter foi divulgado.

Veja o que sabemos até agora sobre o reboot da HBO, que é um spin-off dos livros originais e da subsequente franquia de filmes.

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O que aparece no trailer?

Aidan Monaghan/HBO Alastair Stout, Dominic McLaughlin e Arabella Stanton interpretarão o trio principal na nova série

O vídeo de dois minutos divulgado na quarta-feira (25/3) nos leva desde a casa dos Dursley (que também são trouxas, que é como são chamados aqueles sem magia) — incluindo uma cena de Harry em seu famoso armário sob a escada — até Hogwarts (a escola de magia).

O trailer traz os primeiros vislumbres do tio Válter e também da tia Petúnia, que pode ser ouvida dizendo ao sobrinho que "não há nada de especial" nele, pouco antes da chegada da carta de Hogwarts.

Em seguida, vemos Hagrid conduzindo Harry por Londres até a estação de King's Cross para embarcar no icônico trem Expresso de Hogwarts.

E, embora não haja uma visão completa da plataforma nove e três quartos (ou nove e meia, segundo a tradução brasileira dos livros da franquia Harry Potter) aparecem elementos marcantes do universo: a cicatriz em forma de raio, os óculos redondos e um relance de cabelo ruivo quando Harry observa os Weasley pela janela do trem.

Após a chegada a Hogwarts, surgem as primeiras imagens de vários personagens centrais — do professor Snape a Dumbledore e Minerva McGonagall, Draco Malfoy e, claro, Ron Weasley e Hermione Granger.

A produção não economizou nos detalhes divulgados no trailer: até o Chapéu Seletor e o fabricante de varinhas Garrick Olivaras aparecem.

"Sr. Potter, acho que podemos esperar grandes coisas de você", diz Olivaras a Harry.

Os fãs mais atentos vão observar de perto os uniformes escolares, um relance do que parece ser uma sala comunal e os jogadores de quadribol caminhando em direção a um campo coberto de neve, já uniformizados e com as vassouras à mão.

Parece diferente dos filmes?

Aidan Monaghan/HBO Uma nova imagem mostra Dominic McLaughlin como Harry, vestindo a capa de quadribol da Grifinória

A maior parte dos elementos centrais do universo Harry Potter mostrados no trailer são fiéis ao que já vimos antes — desde a cicatriz e os óculos de Harry até a caligrafia verde em sua carta de Hogwarts e até as carruagens do Expresso de Hogwarts.

Parece que alguns momentos queridos pelos fãs também estão lá, como o primeiro encontro de Harry, Hermione e Ron no trem, este com o nariz sujo, e locais familiares, como a sala comunal da Grifinória e uma estufa de Herbologia, ainda bastante reconhecíveis.

Em termos de figurino, apenas os Dursley parecem ter passado por mudanças mais significativas — já as vestes de Hagrid, os óculos de meia-lua de Dumbledore e os uniformes de Hogwarts seguem, em geral, o padrão que os fãs já conhecem.

Mas há diferenças.

Primeiro, a série se chamará Harry Potter e a Pedra Filosofal (como o livro e o filme foram batizados no Brasil também), e não Harry Potter e A Pedra do Feiticeiro, como o primeiro livro e filme foram rebatizados nos Estados Unidos.

Parece que veremos Harry em uma escola trouxa antes de ir para Hogwarts, onde ele aparenta enfrentar o primo Duda, algo que não foi mostrado antes.

A cena de Hagrid levando Harry pelo metrô de Londres também será uma novidade para o público.

Também dá a impressão de que o quadribol terá uma aparência diferente desta vez, com uniformes e vassouras atualizados.

Lara Cornell/HBO Draco Malfoy será interpretado por Lox Pratt, que recentemente atuou em O Senhor das Moscas

Quando a série será lançada?

A primeira temporada será lançada no Natal de 2026 na HBO Max, segundo o trailer.

Mas a produção completa deverá levar cerca de 10 anos para ser finalizada, já que o plano é produzir uma temporada para cada um dos sete livros de J.K. Rowling, que serviram de base para os filmes.

Com isso em vista, o estúdio Warner Bros em Leavesden, perto de Watford, no Reino Unido, onde a série está sendo produzida, recebeu no verão passado autorização para construir uma escola temporária para que os atores mirins estudem de verdade quando não estiverem em Hogwarts.

Lara Cornell/HBO John Lithgow e Paapa Essiedu interpretarão os professores Dumbledore e Snape

Quem está no elenco?

Aidan Monaghan/HBO Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout interpretam Hermione, Harry e Ron

Mais de 30 mil crianças participaram de testes após uma seleção aberta. Os escolhidos são todos relativamente novos na área.

O ator escocês Dominic McLaughlin interpretará o protagonista Harry Potter, ao lado de Arabella Stanton como Hermione e Alastair Stout como Rony.

Aidan Monaghan/HBO Nick Frost interpreta Hagrid

O elenco jovem também inclui Lox Pratt como Draco Malfoy, Alessia Leoni como Parvati Patil e Leo Earley como Seamus Finnigan. Rory Wilmot interpretará Neville Longbottom, e Amos Kitson dará vida a Dudley Dursley.

Eles se juntam a atores adultos, como John Lithgow no papel de Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape e Nick Frost como Hagrid.

Aidan Monaghan/HBO Warwick Davis retomará seu papel como o professor Filius Flitwick

No início desta semana, o chefe da HBO, Casey Bloys, confirmou à revista Variety que ainda não havia sido escolhido um ator para interpretar o arqui-inimigo de Harry, Voldemort — papel que, nos cinemas, foi interpretado por Ralph Fiennes.

Questionado sobre os rumores envolvendo Tilda Swinton, respondeu: "Como regra geral, eu diria para não acreditarem em nenhum rumor. Nem eu sei quem vamos escalar para o papel".

Também houve especulações de que Cillian Murphy assumiria o papel de Voldemort, mas o ator da aclamada série Peaky Blinders negou os rumores. Em entrevista ao jornal The Times, em fevereiro, afirmou: "Categoricamente, não. Pode colocar isso como manchete?".

Qual é o envolvimento de J.K. Rowling?

Getty Images

A autora J.K. Rowling é produtora executiva da série, que a HBO afirma ser uma "adaptação fiel" de seus livros.

Alguns membros do elenco disseram ter enfrentado críticas — por terem aceitado participar do projeto — de pessoas contrárias às posições de Rowling sobre direitos de pessoas trans.

Lithgow afirmou recentemente ao jornal americano The New York Times que quase desistiu de interpretar Dumbledore devido à repercussão negativa.

"Em todas as entrevistas que eu fizer pelo resto da minha vida, esse assunto vai surgir", disse.

Em entrevista ao site Deadline no ano passado, o ator Nick Frost, que interpreta Hagrid, disse não concordar "de forma alguma" com as opiniões de Rowling sobre o tema.

"Ela tem direito à opinião dela, e eu tenho a minha, mas elas não coincidem de maneira nenhuma."

No ano passado, Essiedu esteve entre mais de 400 atores que assinaram uma petição pedindo que a indústria do entretenimento do Reino Unido protegesse a comunidade trans.

Rowling respondeu dizendo que não iria, nem poderia, demitir atores que discordassem dela. "Não acredito em tirar o emprego ou o sustento de alguém por ter crenças legalmente protegidas que diferem das minhas."

Enquanto isso, Essiedu disse ao jornal Sunday Times ter recebido ameaças de morte de trolls da internet que afirmam que um ator negro não deveria interpretar Snape.

Bloys disse à revista Variety que os produtores "reforçaram a segurança" no set como resultado dessas ameaças.

"Com qualquer elenco em grandes produções baseadas em propriedades intelectuais — e esta é claramente uma delas, com fãs apaixonados e muitas opiniões — a situação pode se tornar preocupante em alguns momentos", afirmou.

Daniel Radcliffe já esteve no set de filmagem?

Não que se saiba… a menos que ele tenha usado as suas habilidades de bruxo para entrar sem ser notado.

Mas ele já escreveu para o novo Harry Potter.

O ator original da franquia de filmes dos anos 2000, que durou uma década, hoje com 36 anos, revelou em novembro que enviou uma carta a McLaughlin, que respondeu com uma "mensagem muito gentil".

Getty Images Emma Watson, Daniel Radcliffe e Rupert Grint interpretaram Hermione, Harry e Ron nos filmes originais

Radcliffe disse ao programa Good Morning America que escreveu diretamente a McLaughlin depois que o jovem ator foi escolhido para o papel principal.

O antecessor de McLaughlin no papel — que também tinha 11 anos quando começou a trabalhar no primeiro filme de Harry Potter — desejou ao garoto e a seus colegas de elenco tudo de melhor na produção, afirmando: "Eu só quero abraçá-los".

Ele acrescentou: "Não quero ser um fantasma na vida dessas crianças, mas quis escrever para ele para dizer: 'Espero que você tenha a melhor experiência possível, ainda melhor do que a minha — eu tive uma ótima experiência, mas espero que a sua seja ainda melhor'."

"E é isso, eu vejo essas imagens dele e das outras crianças e eu só quero abraçá-los."

Ele completou: "Eles parecem tão jovens. Eu olho para eles e penso: 'É louco que eu estava fazendo isso nessa idade'. Mas também é incrivelmente bonito, e espero que estejam se divertindo muito."

Rupert Grint, que interpretou Rony nos filmes originais, também entrou em contato com seu sucessor, Stout, antes do início das gravações. O ator, hoje com 37 anos, disse à BBC em novembro: "Escrevi uma carta para ele, antes de começarem, como se estivesse passando o bastão".

"Basicamente, eu só queria desejar tudo de bom para ele. Eu me diverti muito nesse universo, e espero que ele tenha a mesma experiência."

Grint acrescentou que percebeu "uma certa semelhança" entre ele e Stout.