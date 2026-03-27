Senado dos EUA age para acabar com o caos nos aeroportos

Senadores dos Estados Unidos chegaram a um acordo nesta sexta-feira (27/3) para encerrar uma paralisação orçamentária parcial do governo, que está causando longos atrasos em aeroportos do país devido à falta de pessoal de segurança.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Uma interrupção parcial no financiamento governamental deixou os funcionários da Administração de Segurança dos Transportes (TSA), que inspecionam passageiros, bagagens e cargas, sem remuneração desde meados de fevereiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Aeroportos em diversas cidades alertaram os viajantes para que chegassem com horas de antecedência em relação ao horário habitual, devido às longas filas nos postos de segurança.
A disputa a respeito do orçamento centra-se nas exigências da oposição democrata para reformar a agência de imigração e fiscalização de fronteiras (ICE), criticada por suas táticas agressivas contra imigrantes sem documentos e pelas mortes de dois cidadãos americanos em operações no início deste ano.
Os senadores chegaram a um consenso e aprovaram um projeto de lei pouco depois das 2h00 da manhã (3h00 em Brasília) para financiar todo o Departamento de Segurança Interna (DHS), com exceção do ICE e da Patrulha de Fronteira, até o ano de 2026.
O projeto de lei destinará recursos financeiros para a TSA, a Guarda Costeira e a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), entre outras agências. O texto precisa ser aprovado pela Câmara dos Representantes.
Mais de 300 funcionários da TSA pediram demissão, e as ausências não programadas dispararam desde o início do impasse orçamentário, provocando atrasos generalizados nas viagens e criando dificuldades para os aeroportos na inspeção de passageiros.
O governo federal começou a deslocar agentes do ICE para auxiliar na segurança aeroportuária, gerando fortes críticas dos democratas, ativistas de direitos humanos e alguns republicanos. Eles alertam que o ICE não possui treinamento para esse tipo de trabalho e que esta iniciativa pode acirrar as tensões em ambientes estressantes por natureza.
O presidente Donald Trump afirmou na quinta-feira que assinaria um decreto para desbloquear pagamentos a funcionários de segurança dos aeroportos.