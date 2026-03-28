Ataque de Israel mata jornalistas no sul do Líbano

Uma fonte militar no sul do Líbano confirmou à Agência France-Press que três jornalistas libaneses morreram neste sábado (28/3) após um ataque israelense que atingiu o veículo em que viajavam. Os canais Al Mayadeen e Al Manar confirmaram as mortes dos jornalistas.
Os jornalistas mortos são Al Shuaib, do canal Al Manar, afiliado ao Hezbollah, e Fátima Fatuni, do canal Al Mayadeen, considerado próximo ao movimento pró-iraniano, além do irmão desta, que era cinegrafista.
Saiba Mais
Por Ronayre Nunes
postado em 28/03/2026 16:48 / atualizado em 28/03/2026 16:49