Ataque de Israel mata jornalistas no sul do Líbano

Emissoras confirmaram a morte de duas jornalistas e um cinegrafista

Os jornalistas mortos são Al Shuaib e Fátima Fatuni, além do irmão desta, que era cinegrafista - (crédito: ibrahim AMRO / AFP)

Uma fonte militar no sul do Líbano confirmou à Agência France-Press que três jornalistas libaneses morreram neste sábado (28/3) após um ataque israelense que atingiu o veículo em que viajavam. Os canais Al Mayadeen e Al Manar confirmaram as mortes dos jornalistas.

Os jornalistas mortos são Al Shuaib, do canal Al Manar, afiliado ao Hezbollah, e Fátima Fatuni, do canal Al Mayadeen, considerado próximo ao movimento pró-iraniano, além do irmão desta, que era cinegrafista. 

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

postado em 28/03/2026 16:48 / atualizado em 28/03/2026 16:49
