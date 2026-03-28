As imagens dos protestos contra Donald Trump que reúnem milhares nos EUA

Manifestantes marcham pela ponte de Arlington, na Virgínia, em direção a Washington DC - (crédito: Getty Images)

Grandes protestos contra o governo Trump ocorrem neste sábado (28/3) em cidades de todo os Estados Unidos, marcando a terceira edição dos atos No Kings, que anteriormente reuniram multidões na casa dos milhões.

Os organizadores afirmam que protestam contra políticas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, incluindo a guerra no Irã, a aplicação federal de leis de imigração e o aumento do custo de vida.

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"Trump quer nos governar como um tirano. Mas esta é a América, e o poder pertence ao povo — não a aspirantes a rei ou seus comparsas bilionários", disseram os organizadores.

Um porta-voz da Casa Branca chamou os protestos de "sessões de terapia da 'Síndrome de Desarranjo por Trump'" e disse que as únicas pessoas que se importam "são os repórteres que são pagos para cobri-los".

Getty Images Manifestantes marcham pela ponte de Arlington, na Virgínia, em direção a Washington DC

REUTERS/John Rudoff Manifestantes também saíram às ruas em Portland, Oregon

Ao longo do dia, manifestações ocorrem em quase todas as grandes cidades dos EUA, incluindo Nova York, Washington DC e Los Angeles.

Os atos já começaram em Washington DC e em outras cidades, com multidões marchando para a capital do país a partir da vizinha Arlington, na Virgínia. Manifestantes têm se alinhado nas escadarias do Memorial Lincoln e lotado o National Mall.

Assim como nas edições anteriores do No Kings, manifestantes exibem esculturas dos rostos de Trump, do vice-presidente JD Vance e de outros integrantes do governo, pedindo sua destituição e prisão.

Getty Images Efígies de integrantes do governo Trump no protesto No Kings em 2026

Milhares lotaram a Times Square, em Nova York, enquanto uma marcha do No Kings percorreu o bairro de Midtown, em Manhattan.

A polícia teve de fechar as ruas normalmente movimentadas para dar passagem às multidões. Em outubro, o Departamento de Polícia de Nova York disse que mais de 100 mil pessoas se reuniram em todos os cinco distritos da cidade.

Getty Images Milhares de pessoas marcharam pela Times Square, em Nova York

Getty Images Muitos cartazes contra a guerra foram expostos em Nova York

A última manifestação No Kings, em outubro, reuniu quase sete milhões de pessoas em todo o país.

Vários estados mobilizaram a Guarda Nacional, mas os organizadores insistem que os eventos são pacíficos.

Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Trump ampliou o alcance do poder presidencial, usando ordens executivas para desmantelar partes do governo federal e mobilizando tropas da Guarda Nacional para cidades dos EUA, apesar das objeções de governadores estaduais.

No início deste ano, agentes federais de imigração em Minneapolis atiraram e mataram dois cidadãos americanos, Alex Pretti e Renee Good, provocando indignação e protestos em todo o país.

REUTERS/Tim Evans Em Minnesota, manifestante homenageram Alex Pretti, morto por um agente do ICE

O presidente também pediu às principais autoridades de aplicação da lei do governo que processem seus supostos inimigos políticos.

O presidente diz que suas ações são necessárias para reconstruir um país em crise e rejeitou acusações de que estaria se comportando como um ditador, classificando-as como histéricas. "Eles estão se referindo a mim como um rei. Eu não sou um rei", disse em entrevista à Fox News em outubro.

Mas críticos alertam que algumas das medidas de seu governo são inconstitucionais e uma ameaça à democracia americana.

Getty Images Manifestantes estão alinhados nas ruas de Shelbyville, Kentucky

Multidões se reuniram tanto em grandes cidades quanto em pequenas cidades. Manifestações No Kings estão começando em Boston, Massachusetts, Nashville, Tennessee, e Houston, Texas. Outros grandes protestos em cidades são esperados ao longo do dia.

As ruas também estão tomadas por pessoas em cidades como Shelbyville, Kentucky, e Howell, Michigan, que tem uma população de cerca de apenas 10 mil habitantes.

Pessoas estão segurando cartazes protestando contra a guerra no Irã e contra o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) nos bairros.

Getty Images Manifestantes seguram cartazes em Houston, Texas

Americanos que vivem no exterior também estão se reunindo para protestar. Multidões se formaram em Paris, Londres e Lisboa, onde muitos seguram cartazes chamando o presidente de "fascista" e de "criminoso de guerra", além de pedir seu impeachment e afastamento do cargo.