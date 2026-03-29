Conflito EUA e Irã: 'Trump está travando uma guerra usando apenas seu instinto — e não está funcionando'

Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio consideraram a ação dos EUA na Venezuela um sucesso - (crédito: Anadolu via Getty Images)

Algumas velhas verdades sobre a guerra têm batido à porta do Salão Oval no mês desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enviaram aviões de guerra americanos e israelenses para bombardear o Irã.

A incapacidade de aprender com o passado significa que Donald Trump agora enfrenta uma escolha difícil. Se ele não conseguir um acordo com o Irã, pode tentar declarar uma vitória que não enganará ninguém ou intensificar a guerra.

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A mais antiga das velhas verdades vem do estrategista militar prussiano Helmuth von Moltke, o Velho: "Nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo". Ele escreveu isso em 1871, o ano em que a Alemanha foi unificada como um império, um momento tão consequente para a segurança da Europa quanto esta guerra pode ser para a segurança do Oriente Médio.

Talvez Trump prefira a versão moderna do boxeador Mike Tyson: "Todo mundo tem um plano até ser atingido". Ainda mais relevantes para Trump são as palavras de um de seus antecessores, Dwight D. Eisenhower, o general americano que comandou o desembarque do Dia D em 1944 e que posteriormente serviu dois mandatos como presidente republicano dos Estados Unidos na década de 1950.

A versão de Eisenhower era: "planos não valem nada, mas o planejamento é tudo". Ele queria dizer que a disciplina e o processo de elaboração de planos para travar uma guerra tornam possível mudar de rumo quando o inesperado acontece.

Para Trump, o elemento inesperado tem sido a resiliência do regime no Irã. Parece que ele esperava uma repetição do sequestro relâmpago, em janeiro, do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cilia Flores, pelas forças armadas americanas. Eles estão agora presos em Nova York, aguardando julgamento. A vice de Maduro, Delcy Rodríguez, o substituiu na presidência e está recebendo ordens de Washington.

Esperar uma repetição da vitória sobre Maduro demonstra uma enorme falta de compreensão das diferenças entre a Venezuela e o Irã.

Anadolu via Getty Images Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio consideraram a ação dos EUA na Venezuela um sucesso

O ditado de Eisenhower sobre pensar no futuro foi usado em um discurso de 1957. Ele havia sido o responsável pelo planejamento e comando da maior operação militar anfíbia da história, a invasão da Europa Ocidental no Dia D, então ele sabia do que estava falando.

Ele prosseguiu explicando que, quando surge uma emergência inesperada, "a primeira coisa a fazer é pegar todos os planos da prateleira de cima, jogá-los pela janela e começar tudo de novo. Mas se você não planejou, não pode começar a trabalhar, pelo menos não de forma inteligente".

"Essa é a razão pela qual é tão importante planejar, para se manter imerso na natureza do problema que você pode um dia ser chamado a resolver – ou a ajudar a resolver."

Longe de capitular ou entrar em colapso depois que Israel e os EUA mataram o Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, no primeiro ataque aéreo da guerra, o regime em Teerã está funcionando e revidando. Está jogando bem com as cartas que tem.

Em contraste, Donald Trump dá a impressão de estar improvisando. Ele segue seus instintos, não as páginas de inteligência e conselhos estratégicos que outros presidentes analisaram minuciosamente.

Ponto final de Trump

Treze dias após o início da guerra, Trump foi questionado pela Fox News Radio sobre quando a guerra terminaria. Ele respondeu que não achava que a guerra "seria longa". Quanto ao seu término, seria "quando eu sentir, sentir na pele".

Ele se apoia em um círculo íntimo de assessores que estão em seus cargos para apoiar suas decisões e fazê-las acontecer. Dizer a verdade ao poder não parece estar em suas atribuições. Confiar nos instintos do presidente em vez de um conjunto de planos bem elaborados – mesmo que precisem ser adaptados ou descartados – torna mais difícil travar uma guerra. A falta de uma direção política clara enfraquece o poder de fogo devastador e a eficácia das forças armadas dos EUA.

Anadolu via Getty Images Prédios em toda Teerã foram reduzidos a escombros.

Quatro semanas atrás, Trump e Netanyahu depositaram sua confiança em uma feroz campanha de bombardeios que matou não apenas o líder supremo, mas também seus conselheiros mais próximos e, até o momento, matou 1.464 civis iranianos, de acordo com a HRANA, um grupo com sede nos EUA que monitora violações de direitos humanos no Irã.

Os dois líderes esperavam uma vitória rápida. Ambos desafiaram os iranianos a darem seguimento aos bombardeios com um levante popular para derrubar o regime.

A obstinação do Irã

Mas o regime em Teerã ainda se mantém de pé, ainda luta, e Trump está descobrindo por que seus antecessores nunca estiveram preparados para se juntar a Netanyahu em uma guerra de escolha para destruir a República Islâmica. Os oponentes do regime não se levantaram. Eles sabem muito bem que, em janeiro, as forças do governo mataram milhares de manifestantes. Avisos oficiais foram transmitidos, dizendo a qualquer pessoa que pensasse em repetir os protestos que seria tratada como inimiga do Estado.

O regime iraniano é um adversário obstinado, implacável e bem organizado. Fundado após a revolução de 1979 que derrubou o xá, foi então forjado na miséria mortal da guerra de oito anos com o Iraque.

O regime é construído sobre instituições, não indivíduos, e reforçado por crenças religiosas inabaláveis ??e uma ideologia de martírio. Isso significa que matar líderes, embora sem dúvida chocante e perturbador, não se torna também uma sentença de morte para o regime.

Após os assassinatos de janeiro, o governo considerará a morte de muitos outros iranianos, seja pelas mãos das próprias forças do regime ou por bombas americanas e israelenses, como um preço aceitável para a sobrevivência.

Anadolu via Getty Images O aiatolá Ali Khamenei foi morto na primeira onda de ataques aéreos.

O regime iraniano não tinha esperança de igualar o poder de fogo dos EUA e de Israel, mas, tal como Moltke, Tyson e Eisenhower, tem feito planos. Ampliou a guerra, atacando os seus vizinhos árabes do Golfo, bem como as bases americanas nos seus territórios e Israel, espalhando o sofrimento o mais amplamente possível.

O encerramento efetivo do Estreito de Ormuz pelo Irã, a estreita entrada para o Golfo, cortou cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo e abalou os mercados financeiros globais.

BBC

O Irã gastou anos e bilhões de dólares construindo a rede de aliados e representantes que o Irã chamou de "Eixo da Resistência", que inclui o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza e na Cisjordânia, para ameaçar e dissuadir Israel.

Os israelenses o atacaram com muita força e eficácia desde o início da guerra em Gaza, com os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Mas o Irã agora está demonstrando que uma característica geográfica, o estreito de Ormuz, pode ser um fator de dissuasão e ameaça ainda mais eficaz do que seu sistema ruinosamente caro de alianças militares. O Irã pode impor seu controle sobre o estreito com drones baratos que podem ser lançados a centenas de quilômetros de distância no interior montanhoso do Irã.

Aliados são mortos. A geografia permanece a mesma. A menos que capturem e ocupem os penhascos em ambos os lados do estreito e uma grande extensão de terra iraniana além deles, os EUA e Israel – e o resto do mundo – estão descobrindo que o regime iraniano exigirá grande influência na reabertura do estreito de Ormuz.

Como observou o ex-vice-comandante da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), General Sir Richard Shirreff, no programa Today da BBC Radio 4, qualquer simulação de guerra que analisasse as consequências de um ataque ao Irã teria demonstrado que a Guarda Revolucionária Islâmica fecharia o estreito de Ormuz.

Isso nos leva de volta à importância de planejar como iniciar uma guerra, como terminá-la e como lidar com o dia seguinte. Donald Trump e seu círculo íntimo, entusiasmados com a perspectiva de uma vitória rápida e fácil, parecem ter ignorado essas etapas.

O "eixo da resistência" também inclui os houthis no Iêmen. Na sexta-feira, eles dispararam uma saraivada de mísseis contra Israel pela primeira vez desde o início desta guerra, com os ataques aéreos ao Irã em 28 de fevereiro.

Se os houthis retomarem seus ataques à navegação no Mar Vermelho, a Arábia Saudita perderá sua rota marítima ocidental para exportação de petróleo para a Ásia.

O Mar Vermelho tem seu próprio ponto de estrangulamento, o estreito de Bab el-Mandeb, tão importante para o comércio mundial quanto o estreito de Ormuz. Se os houthis decidirem intensificar o conflito atacando navios em Bab al-Mandab e mais ao sul, como fizeram durante a guerra em Gaza, eles cortariam a rota da Ásia para a Europa através do Canal de Suez.

Isso criaria uma crise econômica global ainda pior.

A clareza de Netanyahu

Netanyahu, ao contrário de Trump, vem pensando detalhadamente sobre esta guerra desde o início de sua carreira política, que o tornou o primeiro-ministro que mais tempo serviu em Israel.

No primeiro dia completo da guerra contra o Irã, Netanyahu gravou uma declaração em vídeo no telhado do prédio em Tel Aviv conhecido como Kirya, que abriga o quartel-general militar de Israel. Ele falou com uma clareza sobre os objetivos de guerra de Israel que escapou a Trump.

Isso não deveria ser uma surpresa. Entrar em guerra com o Irã é uma proposta mais direta para Israel do que para os EUA. As preocupações de uma potência regional são diferentes dos desafios globais muito mais amplos enfrentados pelos EUA.

AFP via Getty Images A República Islâmica já está em seu terceiro Líder Supremo

Netanyahu está convencido de que pode garantir a segurança futura de Israel causando o máximo de danos possível à República Islâmica. A guerra, disse ele no vídeo, era "para garantir nossa existência e nosso futuro".

Netanyahu sempre considerou o Irã o inimigo mais perigoso de Israel. Seus críticos dizem que essa preocupação foi um dos motivos pelos quais Israel não conseguiu detectar e impedir os ataques do Hamas vindos de Gaza em 7 de outubro de 2023.

Ele agradeceu aos militares dos EUA e a Trump por sua "assistência" e passou ao ponto que, para ele, é o cerne da questão.

"Esta coalizão de forças nos permite fazer o que eu anseio fazer há 40 anos: aniquilar o regime terrorista. Isso é o que eu prometi – e é isso que faremos."

Netanyahu e o establishment militar de Israel, em diferentes momentos ao longo de seus muitos anos no cargo, analisaram maneiras de entrar em guerra com o Irã, destruindo suas instalações nucleares e mísseis balísticos, e tudo o mais que o tornava uma ameaça para eles.

A conclusão em Israel sempre foi que, embora pudessem causar sérios danos ao Irã, isso representaria apenas um revés para o regime. Tornou-se consenso que a única maneira de destruir a capacidade militar do Irã por uma geração ou mais seria por meio de uma aliança com os EUA.

Getty Images Benjamin Netanyahu há muito deseja decapitar o regime iraniano

Mas isso exigia um presidente na Casa Branca que estivesse preparado para ir à guerra ao lado de Israel, algo que nunca havia acontecido, apesar da estreita relação entre os dois países e da dependência de Israel do apoio militar e diplomático dos EUA. Netanyahu nunca conseguiu persuadir um presidente americano de que era do interesse dos Estados Unidos entrar em guerra com o Irã – até o segundo mandato de Donald J. Trump.

Apesar da relação amarga e tóxica entre os Estados Unidos e o Irã desde que o xá, um aliado fiel dos EUA, foi deposto em 1979, os sucessivos presidentes americanos acreditavam que a melhor maneira de lidar com a República Islâmica do Irã era contê-la.

Durante a ocupação americana do Iraque, os EUA não entraram em guerra com o Irã, mesmo quando Teerã estava equipando e treinando milícias iraquianas que matavam tropas americanas. A única justificativa, calcularam eles, seria uma ameaça iminente, especialmente informações de que o Irã estava perto de criar uma arma nuclear.

Trump incluiu uma ameaça nuclear em sua lista crescente de razões para ir à guerra. Mas não há evidências críveis de que o Irã estivesse prestes a obter uma arma ou os meios para lançá-la. Até mesmo a Casa Branca ainda mantém em seu site uma declaração datada de 25 de junho de 2025 com a manchete "As instalações nucleares do Irã foram destruídas – e qualquer sugestão em contrário é notícia falsa".

Trump agora está descobrindo por que seus antecessores decidiram que os riscos de optar pela guerra seriam simplesmente grandes demais.

Guerra assimétrica

A guerra parece estar se tornando um exemplo clássico de como uma potência menor e mais fraca pode lutar contra um inimigo maior e mais forte, o tipo de conflito que os estrategistas chamam de guerra assimétrica.

É cedo, após apenas um mês, para compará-la a outras guerras que, no papel, os EUA estavam vencendo em termos de inimigos mortos e bombardeios concluídos no Vietnã, Iraque e Afeganistão. Mas é importante lembrar que, após anos de derramamento de sangue e mortes, todas terminaram de maneiras que representaram uma derrota para os Estados Unidos.

O próximo conjunto de decisões de Trump e Netanyahu pode determinar se a guerra no Irã se tornará outro grande erro dos EUA. Trump já adiou duas vezes sua ameaça de destruir a rede elétrica do Irã – o que, segundo ele, poderia ser considerado um crime de guerra.

Ele afirma que isso ocorre porque o Irã está desesperado para fechar um acordo para encerrar a guerra, já que o regime foi duramente atingido pelos danos e mortes que os EUA já infligiram e teme que isso possa causar ainda mais.

Contatos entre os dois lados, por meio da mediação do Paquistão e outros, estão ocorrendo. Os iranianos negam a afirmação de Trump de que se trata de uma negociação completa.

O texto oficial do plano de paz de 15 pontos do presidente não foi publicado, mas versões vazadas mostram um documento que é uma compilação de todas as exigências que os EUA e Israel fizeram ao Irã ao longo de muitos anos. Ele se assemelha mais a termos de rendição do que a uma base para negociação.

O Irã respondeu com suas próprias exigências, igualmente inaceitáveis ??para o outro lado, incluindo o reconhecimento de seu controle sobre o Estreito de Ormuz, reparações por danos de guerra e a remoção das bases americanas do Oriente Médio.

SSPL/Getty Images O xá Mohammad Reza Pahlavi foi apoiado pelos EUA

A menos que ambos os lados consigam dar um salto gigantesco para um terreno intermediário de compromisso inexplorado, é difícil imaginar que um acordo seja alcançado. Não é impossível. O regime iraniano tem um histórico de negociação.

Fontes diplomáticas árabes corroboraram outros relatos, dizendo-me que o Irã estava oferecendo um caminho para um acordo sobre seu programa nuclear quando os EUA abandonaram abruptamente a diplomacia ao entrar em guerra em 28 de fevereiro. Uma fonte me disse: "Você sabe que os iranianos estavam oferecendo tudo." Isso soa como uma simplificação excessiva, e os americanos negam que estivesse havendo progresso, mas os sinais indicam que havia espaço para mais diplomacia quando os EUA e Israel enviaram bombardeiros.

A guerra está em um ponto crítico. Se não houver acordo entre os americanos e os iranianos, Trump terá poucas opções. Ele poderia declarar vitória, dizendo que os Estados Unidos destruíram as forças armadas do Irã, portanto a missão está cumprida, e que abrir o Estreito de Ormuz não é sua responsabilidade.

Isso poderia desestabilizar os mercados financeiros mundiais e horrorizar seus aliados já descontentes na Europa, Ásia e no Golfo. Um regime iraniano ferido e furioso teria ampla margem para pressionar ainda mais a economia mundial.

Mais provavelmente, Trump decidiria intensificar a guerra. Os americanos têm mais de 4.000 fuzileiros navais em navios a caminho do Golfo, paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada em prontidão e estão discutindo reforços adicionais.

Ninguém está falando de uma invasão em grande escala do Irã, mas é possível que os americanos tentem capturar ilhas no Golfo, incluindo a ilha de Kharg, o principal terminal de petróleo do Irã. Isso envolveria uma série de desembarques anfíbios desafiadores e perigosos. Isso poderia até ser conveniente para o Irã, que quer arrastar os americanos para uma guerra de atrito mais longa. O Irã calcula que a capacidade de sofrimento do regime é maior do que a de Trump.

Anadolu via Getty Images O Irã lançou um contra-ataque mortal com mísseis e drones

Trump descobriu no Irã que está se deparando com os limites de seu poder. O regime iraniano tem uma definição diferente de vitória e derrota da dele. Para eles, a mera sobrevivência já é uma vitória.

Mas agora eles esperam mais, acreditando que o controle do estreito de Ormuz lhes dá uma nova vantagem para fazer exigências, talvez até mesmo para obter ganhos estratégicos.

Os iranianos exigiram, entre outras coisas, uma promessa de não serem atacados no futuro e o reconhecimento de seu controle sobre o estreito de Ormuz como preço para abri-lo a toda a navegação.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse na quarta-feira (25/02) que "o presidente Trump não blefa e está preparado para desencadear o inferno. O Irã não deve errar nos cálculos novamente".

"Se o Irã não aceitar a realidade do momento atual, se não entender que foi derrotado militarmente e continuará sendo, o presidente Trump garantirá que seja atingido com mais força do que jamais foi atingido antes."

Ser derrotado em uma guerra não é uma escolha. Se o Irã tivesse sido tão duramente derrotado quanto Trump e seus aliados afirmam, o regime em Teerã já teria entrado em colapso. Ele não precisaria ameaçá-los para que aceitassem seu destino.

Os Estados Unidos e Israel podem causar muito mais danos e matar muito mais pessoas no Irã. No Líbano, Israel está prosseguindo com sua ofensiva contra o Hezbollah, principal aliado do Irã.

AFP via Getty Images Quase 1.500 civis iranianos foram mortos.

Na ausência de um cessar-fogo, eles calculam que podem aumentar o nível de força até que os iranianos não tenham outra escolha senão ceder.

Isso está longe de ser certo.

Quanto mais a guerra se prolongar, maiores serão as consequências para a região e para o mundo em geral. Um importante analista do Irã, Ali Vaez, do International Crisis Group, disse-me que elas poderiam ser "catastróficas".

Em 1956, o Reino Unido e a França entraram em guerra ao lado de Israel depois que o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser nacionalizou o Canal de Suez, uma via navegável global que era um ponto de estrangulamento tão importante para a economia mundial quanto o estreito de Ormuz é hoje. Eles alcançaram todos os seus objetivos militares, mas foram forçados a se retirar pelo presidente Eisenhower, dos Estados Unidos.

Para os britânicos, foi o começo do fim de seu domínio imperial no Oriente Médio.

Os Estados Unidos enfrentam a ascensão da China. Quando a história da competição entre eles para se tornarem a maior potência mundial for escrita, a guerra mal planejada de Trump contra o Irã poderá ser vista como um ponto de virada, uma etapa de declínio, assim como Suez foi para o Reino Unido.

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