Lançamento da Artemis 2: contagem regressiva para primeira viagem à órbita da Lua em mais de 50 anos

A NASA está nos ajustes finais para o lançamento da missão Artemis 2, que marcará o retorno de uma tripulação à órbita da Lua após mais de 50 anos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A decolagem, que enviará quatro astronautas à Lua, está prevista para as 19h24 (horário de Brasília) a partir de Cabo Canaveral, na Flórida.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante os testes preparatórios, a agência identificou dois problemas técnicos, ambos já solucionados — um envolvendo a bateria do Sistema de Lançamento e outro relacionado a um mecanismo de segurança da espaçonave.
Embora falhas desse tipo não sejam incomuns em missões espaciais, especialistas apontam que o surgimento de questões técnicas tão próximo da janela de lançamento pode gerar preocupação.
Enquanto isso, os quatro astronautas da missão já estão acomodados na espaçonave.
Esta reportagem está sendo atualizada.