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Lançamento da Artemis 2: contagem regressiva para primeira viagem à órbita da Lua em mais de 50 anos

Quatro astronautas já estão acomodados na espaçonave.

Lançamento da Artemis 2: contagem regressiva para primeira viagem à órbita da Lua em mais de 50 anos - (crédito: BBC Geral)
Lançamento da Artemis 2: contagem regressiva para primeira viagem à órbita da Lua em mais de 50 anos - (crédito: BBC Geral)

A NASA está nos ajustes finais para o lançamento da missão Artemis 2, que marcará o retorno de uma tripulação à órbita da Lua após mais de 50 anos.

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A decolagem, que enviará quatro astronautas à Lua, está prevista para as 19h24 (horário de Brasília) a partir de Cabo Canaveral, na Flórida.

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Durante os testes preparatórios, a agência identificou dois problemas técnicos, ambos já solucionados — um envolvendo a bateria do Sistema de Lançamento e outro relacionado a um mecanismo de segurança da espaçonave.

Embora falhas desse tipo não sejam incomuns em missões espaciais, especialistas apontam que o surgimento de questões técnicas tão próximo da janela de lançamento pode gerar preocupação.

Enquanto isso, os quatro astronautas da missão já estão acomodados na espaçonave.

Esta reportagem está sendo atualizada.

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BBC
BBC Geral
postado em 01/04/2026 19:23 / atualizado em 01/04/2026 21:33
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