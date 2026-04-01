Lançamento da Artemis 2: contagem regressiva para primeira viagem à órbita da Lua em mais de 50 anos - (crédito: BBC Geral)

A NASA está nos ajustes finais para o lançamento da missão Artemis 2, que marcará o retorno de uma tripulação à órbita da Lua após mais de 50 anos.

A decolagem, que enviará quatro astronautas à Lua, está prevista para as 19h24 (horário de Brasília) a partir de Cabo Canaveral, na Flórida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante os testes preparatórios, a agência identificou dois problemas técnicos, ambos já solucionados — um envolvendo a bateria do Sistema de Lançamento e outro relacionado a um mecanismo de segurança da espaçonave.

Embora falhas desse tipo não sejam incomuns em missões espaciais, especialistas apontam que o surgimento de questões técnicas tão próximo da janela de lançamento pode gerar preocupação.

Enquanto isso, os quatro astronautas da missão já estão acomodados na espaçonave.

Esta reportagem está sendo atualizada.