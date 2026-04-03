Agente funerário escondeu mais de 30 corpos, enganou famílias e embolsou dinheiro de enterros

Vítimas cujos corpos e cinzas foram recuperados das dependências da Legacy em 2024 - (crédito: Humberside Police)

Um agente funerário no Reino Unido aguarda sentença após esconder mais de 30 corpos, entregar cinzas erradas a famílias enlutadas e embolsar dinheiro de funerais que nunca aconteceram.

Robert Bush, de 48 anos, administrava a funerária Legacy Independent Funeral Directors, na cidade portuária de Hull, no nordeste da Inglaterra.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os crimes envolvem impedir sepultamentos legais e dignos, além de fraude.

Quatro dessas acusações envolviam a entrega de cinzas falsas a mulheres que perderam seus filhos durante a gestação.

A investigação começou após a descoberta de restos humanos na funerária. Em março de 2024, policiais encontraram 35 corpos e mais de 100 conjuntos de cinzas no local. Um dos corpos estava ali havia cerca de um ano.

Bush admitiu nesta quinta-feira (2/4), em audiência com presença de familiares das vítimas, ser culpado em 30 acusações. Antes, ele já havia admitido ter apresentado cinzas de desconhecidos às famílias e vendido planos funerários fraudulentos.

Além disso, também já se declarou culpado por furto envolvendo 12 instituições de caridade no Reino Unido.

Ele, que responde em liberdade após pagamento de fiança, será sentenciado em 27 de julho.

Humberside Police Vítimas cujos corpos e cinzas foram recuperados das dependências da Legacy em 2024

'É como um filme de terror'

O corpo de Danny Middleton, que tinha pouco mais de 70 anos quando morreu em novembro de 2023, estava entre os 35 encontrados nas dependências da Legacy.

A enteada dele, Michaela Baldwin, disse à BBC que acredita que o agente funerário foi motivado por dinheiro. A família recebeu suas cinzas diretamente de Bush.

Michaela afirma que prestou atenção ao comportamento do agente funerário ao longo das audiências. "Ele não olhou nos olhos de nenhum de nós [familiares afetados]. O juiz deveria puni?lo com rigor."

"Ele é um monstro puro e verdadeiro. É como estar em um filme de terror."

Humberside Police O corpo de Danny Middleton foi um dos 35 encontrados nas dependências da Legacy em março de 2024

Karen Dry, que confiou a Bush os funerais de seus pais em 2016 e 2018, organizou vigílias mensais para as famílias das vítimas desde o início da investigação.

Falando em nome de algumas famílias do lado de fora do tribunal, ela disse que ficaram aliviadas com as declarações de culpa de Bush e que sua admissão "nos aproxima um passo da justiça enquanto aguardamos a sentença".

"Quando esse pesadelo começou, fomos pegos de surpresa", disse ela.

"Não fazíamos ideia do nível de descobertas repulsivas e chocantes dentro daquele prédio de diretor de funerária.

"Há um sentimento duradouro de profunda traição, estresse emocional e danos causados por esse indivíduo a muitas famílias em toda esta cidade."

BBC Karen Dry organizou vigílias mensais para as famílias das vítimas desde o início da investigação

Ela pede que o governo tome medidas para regulamentar o setor funerário, que opera sem um regime específico de regulação para diretores de funerária na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte.

A Sociedade Nacional de Diretores Funerários Aliados e Independentes (SAIF, na sigla em inglês) disse que está trabalhando com o governo para "garantir que isso nunca mais aconteça e restaurar a confiança do público".

"Juntos, introduziremos uma forma de regulamentação robusta, porém proporcional, que exija que todos os profissionais que prestam cuidados aos enlutados e aos falecidos atendam a um rigoroso conjunto de padrões", afirmou o diretor?executivo Terry Tennens.

Andrew Judd, diretor?executivo da Associação Nacional de Diretores Funerários (NAFD, na sigla em inglês), disse que a grande maioria dos diretores de funerária pertencentes a associações profissionais "age com profissionalismo e cuidado".

Ele disse que deseja reformas amplas, incluindo um regime independente de inspeção, regras claras para o cuidado e transporte dos falecidos e a criação de um Comissário para os Falecidos para garantir a devida responsabilização em todo o setor.

'Lembranças da minha avó foram manchadas'

Bush, de 48 anos, era especializado em funerais de baixo custo e afirmava nas redes sociais da empresa oferecer "cuidados pessoais dignos".

Ele era descrito como um homem de aparência respeitável. Seus vizinhos dizia que ele parecia um homem de família disposto a fazer favores e ajudar em reparos domésticos.

Clientes contaram à BBC que ele oferecia pagamento parcelado quando estavam com dificuldade para cobrir os custos do funeral de um parente.

Uma mulher disse que Bush comprou pessoalmente as flores do funeral quando o dinheiro dela acabou. "Eu fiquei tão grata", disse. "Eu não fiz perguntas."

As vítimas e suas famílias aguardam por justiça desde que a investigação começou há dois anos.

Tristan Essex diz que as lembranças de sua avó, Jessie Stockdale, agora estão "manchadas" depois que Robert Bush manteve seu corpo por cinco meses após a família ter sido informada de que o funeral havia acontecido.

Segundo Tristan, já havia sinais de alerta. "Havia um cheiro horrível na funerária", lembrou. "Minha avó era colocada em caixões diferentes toda vez que íamos vê-la."

Segundo ele, ela era colocada em caixões maiores, mais largos, mais longos, de cores diferentes, com acabamentos diferentes. Ela esteve em pelo menos três ou quatro caixões diferentes, afirma a família.

Tristan Essex Tristan Essex diz que as lembranças que tem de sua avó, Jessie Stockdale, foram "manchadas" depois que Robert Bush manteve o corpo dela por cinco meses após o suposto funeral

"Reclamamos porque o friso do caixão estava salpicado de sangue. Havia também mofo preto e espesso ao redor do interior do caixão."

Muitas famílias ficaram devastadas ao saber que as cinzas que receberam não pertenciam aos seus entes queridos.

Algumas chegaram a usar sem saber as cinzas de desconhecidos em joias feitas especialmente para esse fim. Uma pessoa contou que uma amiga teve as cinzas misturadas à tinta de tatuagem e inseridas profundamente na pele.

Mais de mil itens, incluindo cartas de amor, roupas de bebê e pertences preciosos das vítimas, foram encontrados nas dependências da funerária.

No total, houve 254 vítimas dos crimes de Bush em casos ocorridos entre maio de 2012 e março de 2024, segundo a polícia. Mais de 170 pessoas compraram planos funerários fraudulentos da Legacy.

A empresa funerária foi dissolvida em uma audiência judicial em maio de 2024 com dívidas superiores a £40.000 (mais de R$ 272 mil, em valores atuais).

Com reportagem de Pritti Mistry, Kevin Shoesmith e Linsey Smith, da BBC News