Slowjamastan: a mais nova 'nação' do mundo, da qual você nunca ouviu falar

Slowjamastan tem seus próprios agentes de imigração e postos na fronteira - (crédito: Ministério da Propaganda de Slowjamastan)

Entre as fazendas de tâmaras do vale de Coachella, no Estado americano da Califórnia, e a fronteira com o México, uma faixa de deserto queimada pelo sol, de cor cáqui, se estende até onde a vista alcança.

Esta árida terra de ninguém é pontilhada de arbustos rasteiros com finos galhos. O ar vibra com o zumbido constante dos insetos. E, brilhando à distância, fica um submarino.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Bem-vindo à República de Slowjamastan, a mais jovem micronação do mundo!

Com um território pouco maior do que seis campos de futebol (4,5 hectares), esta terra árida e queimada pelo sol costuma ser ignorada pelos motoristas que por ali passam, sem merecer uma segunda olhada. Mas, basta adentrar nela e o mundo real se desvanece.

Neste novo "país", uma disposição constitucional proíbe o uso de crocs. Já os e-mails coletivos (em "resposta a todos") são proibidos por lei.

Ultrapassar o limite de velocidade é permitido, mas só se você estiver correndo para casa com tacos. E o animal símbolo nacional é o guaxinim, que ocupa lugar de destaque na bandeira do país.

No centro de tudo, está Randy Williams, também conhecido como o "Sultão de Slowjamastan".

Quando não está cuidando dos coiotes, das iguanas do deserto e dos cerca de 25 mil "cidadãos" desta ditadura coberta de areia, ele é o diretor de programação das estações de rádio Z90 e Magic 92,5, em San Diego, na Califórnia. Nas ondas do rádio, ele é conhecido como "R Dub".

Williams também apresenta, desde 1994, o programa de rádio Sunday Night Slow Jams, que hoje é retransmitido por mais de 250 emissoras de todo o mundo.

Ministério da Propaganda de Slowjamastan Slowjamastan tem seus próprios agentes de imigração e postos na fronteira

Apaixonado por viagens, Williams passou anos em uma jornada para visitar todos os países reconhecidos pelas Nações Unidas.

No início de 2020, restava apenas uma última parada. Mas o mundo entrou em lockdown devido à pandemia de covid-19.

Preso dentro de casa como todo mundo, Williams ficou irrequieto. Ele tinha muito tempo disponível e nenhum lugar para ir, mas sua mente continuou a se mover com a velocidade de um avião a jato.

Foi quando surgiu a ideia: "Se eu não posso visitar outro país, por que não criar um?"

Como se tornar um falso ditador

"Quando era criança, eu costumava fazer coisas criativas, como escrever, desenhar, fotografar ou fazer projetos escolares. Este parecia ser o projeto definitivo", conta o Sultão, durante uma visita ao consulado de Slowjamastan em San Diego (sua sala na estação de rádio). Ali, ele mantém uma coleção de materiais de propaganda de ditaduras reais de todo o mundo.

"Consegui canalizar toda a minha energia criativa para aquilo", afirma ele.

Inicialmente, ele ligou para seu melhor amigo, Mark Corona, e explicou o que tinha em mente. Corona simplesmente riu em resposta.

"Eu só conseguia pensar naquele episódio de Uma Família da Pesada, quando Peter criou seu próprio país, Petoria", conta Corona. "Eu rolava os olhos, como que dizendo 'OK, cara. Onde esse país irá se reunir? Na sua casa?'"

Mas Williams persistiu e procurou um terreno com uma lista do que era preciso.

A terra precisaria ter mais de dois hectares, ser acessível por uma estrada pavimentada e ficar a uma distância viável de carro da sua casa, em San Diego.

Até que surgiu um único terreno: um pedaço de rocha e mato, coberto pela areia e sem nenhuma construção, estava à venda por US$ 19,5 mil (cerca de R$ 100 mil).

"Foi amor à primeira vista", relembra Williams. E ele comprou as terras em 2021.

Ministério da Propaganda de Slowjamastan Slowjamastan se orgulha de ter sua própria força policial, cinco caminhões e ambulâncias

Williams convenceu Corona a transportar uma mesa com aparência presidencial de Phoenix, no Arizona, até o sul da Califórnia, a quase 500 km de distância.

Eles a descarregaram no meio do terreno no deserto e começaram a demarcar o território. Eles instalaram placas na Rodovia Estadual 78 da Califórnia, proclamando a nova nação: "República de Slowjamastan" — o nome lançado inicialmente por Williams de brincadeira, que acabou ficando.

Não levou muito tempo para que as placas chamassem a atenção das autoridades locais. Elas foram consideradas muito próximas da rodovia.

Williams as reposicionou discretamente para respeitar as normas do país, enquanto proclamava com orgulho sua nova micronação.

"As pessoas passavam por ali imaginando que diabos estaria acontecendo", conta Corona. "Eles [provavelmente] pensavam que fôssemos terroristas, o que meio que acelerou o processo e gerou ainda mais atenção."

Mas a placa no acostamento da estrada foi apenas o começo.

Primeiro, veio o posto de fronteira improvisado. Depois, vieram as bandeiras e os passaportes.

Em pouco tempo, a República de Slowjamastan ganhou a aparência de um país de verdade.

"De repente, eu estava comprando carros de polícia, moedas e guichês de imigração", relembra Williams.

Ministério da Propaganda de Slowjamastan A micronação emite seu próprio dinheiro e passaportes

Williams se proclamou sultão e começou a se vestir como tal, com óculos escuros, uniformes impecáveis e ornamentos detalhados. Ele reconhece que suas roupas relembram o estilo militar teatral do ex-presidente da Líbia, Muammar Gaddafi (1942-2011).

Ao desempenhar o cargo, o Sultão muda sua voz para o que ele chama de "sotaque estrangeiro geral", com vogais alongadas, sons de "z" para substituir o "th" da língua inglesa e "r" forçado.

Cinco anos se passaram e Slowjamastan, agora, emite passaportes para viajantes interessados em se tornar cidadãos não oficiais, além de imprimir o dinheiro local e promover cerimônias de hasteamento da bandeira.

A terra é dividida em Estados, como Dublândia, Bucksylvania e o Reino de Hotdamnastan. E o Sultão chegou até a compor o hino nacional do país — ou, pelo menos, a sua letra.

Slowjamastan (I Think It's Gonna Be an Awesome Place) ("Slowjamastan: acho que será um lugar incrível", em tradução livre) fala do país "que coloca um sorriso no seu rosto", onde "você nunca está sozinho" — "o lugar ideal para criar seus filhos" — com a melodia da canção Rocket Man, de Elton John.

Para as pessoas que querem formalizar seu envolvimento com a micronação, existem títulos disponíveis.

"Digamos que você more na Carolina do Norte e queira fortalecer seu LinkedIn", explica Williams. "Você pode inventar um título, pagar uma pequena tarifa e pronto! Você se torna membro do Parlamento."

Ministério da Propaganda de Slowjamastan Cerca de 25 mil 'cidadãos' de 120 países fazem parte de Slowjamastan. Muitos deles vêm visitar a micronação passando pelo 'guichê de imigração'

Os cargos na república ditatorial têm custo. Os embaixadores, por exemplo, pagam US$ 10 a 25 (cerca de R$ 52 a 129) por mês.

Mas a cidadania é aberta e gratuita para todos, e pode ser adquirida por meio de um simples formulário online, conectando as pessoas à experiência completa.

Atualmente, a micronação tem 25 mil "cidadãos" registrados, de 120 países. Pode parecer pouco, mas é mais do que algumas nações independentes reconhecidas, como o Vaticano (cerca de 1 mil habitantes) e os arquipélagos de Palau (17 mil) e Tuvalu (11 mil), no Oceano Pacífico.

Muitos desses "cidadãos" mantêm relacionamento distante com Slowjamastan, por meio de postagens nas redes sociais. Mas parte da comunidade vem conhecer a micronação pessoalmente.

As cerimônias nacionais são abertas a todas as pessoas, como ocorreu no lançamento da primeira embarcação marítima do país, um submarino quebrado chamado SS Badassin. Sua função é "proteger a terra do contrabando".

Local de fuga

O Sultão conta que os slowjamastanis (assim se chamam os cidadãos do país) adquirem sua cidadania por diferentes motivos.

Alguns são curiosos. Outros se divertem. Ainda outros simplesmente procuram um refúgio do resto do mundo.

"Não é preciso contar como todos estão divididos", explica o Sultão. "Toda vez que você abre o Facebook, as pessoas estão perdendo amigos e familiares por razões políticas."

"Ficou tudo muito ruim. Slowjamastan é a fuga de tudo aquilo. Nós proibimos todas as discussões sobre política, exceto a nossa própria."

Ministério da Propaganda de Slowjamastan A República de Slowjamastan vem atraindo os americanos cada vez mais frustrados com a política dos Estados Unidos

Em uma época em que cada vez mais americanos estão frustrados com a política do país e procurando outros passaportes, William conta que os Estados Unidos são o país de origem de cerca de 50% dos cidadãos de Slowjamastan.

O Sultão considera que o crescimento da nação é um fenômeno global e não político. Para ele, uma recente onda de novos cidadãos de Bangladesh é a prova de que o apelo de Slowjamastan "não conhece fronteiras".

Stephanie Heddon ouviu falar de Slowjamastan pela primeira vez quando um participante do programa de TV Jeopardy! mencionou o país em um dos seus episódios. Ela, então, procurou Williams na exposição Travel and Aventure Show, em Long Beach, na Califórnia.

"Eu gostaria apenas de agradecer ao Sultão pela alegria que ele trouxe para minha vida", declarou Heddon, que, agora, é cidadã do país.

Para ela, essa alegria vem do envolvimento com as frequentes postagens da micronação nas redes sociais. Elas incluem de tudo, desde divertidos lembretes sobre as leis únicas do país até imagens de novos cidadãos slowjamastanis, exibindo orgulhosamente seus passaportes.

"Tudo o que se refere ao país me deixa feliz. E acho que os milhares e milhares de cidadãos slowjamastanis concordam comigo."

"Esta é uma época muito difícil para todos nós [nos Estados Unidos], mas aqui está algo divertido."

Do deserto para o cenário global

Calcula-se que existam centenas de micronações espalhadas pelo mundo.

Algumas delas ficam encravadas em meio a águas internacionais, outras em tranquilos subúrbios de áreas urbanas.

No ano que vem, Slowjamastan irá receber a MicroCon 2027, uma conferência dessas micronações. Delegados de mais de 43 Estados autoproclamados irão se reunir para discutir de tudo, desde a soberania geopolítica até a criação de brasões.

Micronações como a República de Bomber e a Ilha do Dragão estarão presentes ao evento. Nas palavras do site da conferência: "É aqui que o cosplay encontra a diplomacia".

Ministério da Propaganda de Slowjamastan A micronação está à espera de novos cidadãos e visitantes

O Sultão afirma que os visitantes são bem-vindos ao território de Slowjamastan no meio do deserto.

Tanto é verdade que existe no país uma placa mostrando um avião a jato em uma pista de aterrissagem, com Williams fazendo sua saudação e a mensagem: "Aeroporto Internacional Randy Williams — em breve (ou quase)".

Ainda assim, o país não tem atualmente um local para os visitantes passarem a noite. Por isso, a MicroCon 2027 terá lugar na cobertura de um arranha-céu em San Diego.

Para Williams, a micronação sempre teve relação com as viagens. Ele indica uma mensagem recente de um cidadão slowjamastani do Uzbequistão.

"Eu disse a eles 'ei, eu estive no seu país' e mostrei uma fotografia", conta o Sultão. "Imediatamente, criei a conexão."

Ele espera construir Slowjamastan com este mesmo sentimento: um lugar que, embora não convencional, possa envolver as pessoas de todo o mundo que, eventualmente, poderão visitá-lo.

Em maio de 2023, Williams finalmente visitou o último país que faltava na sua lista, o Turcomenistão. Assim, ele completou sua jornada iniciada anos antes.

A essa altura, a República de Slowjamastan havia deixado de ser um substituto para preencher uma lacuna. Ela já havia tomado forma independente ao lado da sua proposta inicial, para criar conexões com pessoas de todas as culturas e nacionalidades.

"Slowjamastan não me pertence", declarou ele, fazendo uma pausa e, depois, uma correção.

"Bem, eu sou um ditador. Mas o país, na verdade, pertence a todos. Ele tem diferentes significados para cada pessoa."

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Travel.