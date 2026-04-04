Os 5 países mais seguros para mulheres viajarem sozinhas em 2026 — e quais deles estão na América Latina

A praia de Nosara, na Costa Rica, atrai turistas do mundo todo - (crédito: Getty Images)

As mulheres viajando sozinhas estão impulsionando as tendências atuais de viagem.

Diversas operadoras de turismo relatam que esse grupo demográfico está entre os segmentos de mais rápido crescimento, especialmente mulheres com mais de 50 anos que não precisam de acompanhante para viajar.

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As buscas por "viagens solo para mulheres" aumentaram 30% globalmente nos últimos cinco anos.

Apesar do crescente interesse, muitas mulheres ainda têm preocupações válidas com a segurança.

Em uma pesquisa realizada em fevereiro de 2026 pela Talker Research para a organização sem fins lucrativos Road Scholar, 59% das entrevistadas disseram que caminhar à noite era sua maior preocupação em relação a viajar sozinhas.

Além disso, as mulheres foram mais propensas do que os homens a citar a segurança como o motivo pelo qual ainda não haviam viajado sozinhas.

Não existe um índice global único que reflita a segurança dos países para mulheres que viajam sozinhas.

Por isso, analisamos o mais recente Índice Mulheres, Paz e Segurança (MPS) da Universidade de Georgetown, que classifica os países com base na inclusão, justiça e segurança das mulheres, juntamente com o Índice Global da Paz, e conversamos com mulheres que viajaram sozinhas sobre onde se sentiram mais seguras.

Abaixo, apresentamos cinco dos países que se destacaram este ano e como explorá-los melhor como uma viajante solo.

Costa Rica

Getty Images A praia de Nosara, na Costa Rica, atrai turistas do mundo todo

Este país da América Central foi recentemente nomeado um dos mais felizes do mundo e também registrou uma das subidas mais significativas no Índice Mulheres, Paz e Segurança, passando da 60ª para a 34ª posição.

Essa mudança reflete um progresso mais amplo na inclusão e segurança das mulheres, juntamente com um fluxo crescente de trabalhadores remotos atraídos pelo visto de nômade digital.

"A Costa Rica é um dos lugares mais fáceis do mundo para conhecer pessoas viajando sozinha", diz Molly Gagnon, agente de viagens solo da agência The Social Solivagant, que retorna ao país todos os anos desde 2021.

Ela destaca a grande diversidade de expatriados, surfistas e empreendedores que se reúnem nas praias de Santa Teresa e Nosara, na costa do Pacífico.

"Você conhece pessoas naturalmente em aulas de surfe e ioga, cafés e até mesmo caminhando pela praia", diz Gagnon. "A cultura incentiva a independência. É muito comum ver mulheres fazendo coisas sozinhas."

Getty Images As mulheres representam parcela crescente dos viajantes solo

Para quem visita o país pela primeira vez, ela recomenda reservar uma ou duas atividades estruturadas no início da viagem, como uma aula de surfe ou um passeio guiado, para facilitar a interação com os moradores locais, e optar por hotéis boutique ou pousadas com um ambiente social em vez de aluguéis de temporada isolados.

A costa caribenha da península tem uma atmosfera única. "A vivacidade e a tranquilidade das praias costeiras eram algo que eu nunca tinha experimentado", comenta Ashley Hunter, gerente de comunicação da agência Signature Travel Network, que recentemente viajou sozinha para o sul da cidade costeira de Puerto Viejo.

"Eu tirava fotos durante o dia e, quando começava a chover, procurava um lugar tranquilo para me abrigar, comer algo e desenhar a partir dessas imagens."

Estônia

A Estônia ocupa o 11º lugar no Índice Mulheres, Paz e Segurança, sua melhor posição histórica, graças a progressos significativos na saúde das mulheres, inclusão financeira e percepção de segurança comunitária.

O país também ocupa o 24º lugar no Índice Global da Paz, refletindo baixos índices de criminalidade e estabilidade política.

"Durante minha estadia na Estônia, me senti completamente segura", diz Veronika Romane, blogueira do site Aim To Discover.

Getty Images O centro histórico de Tallinn foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco

O centro histórico de Tallinn, declarado Patrimônio Mundial da Unesco, é um ponto de partida ideal. "É muito fácil de percorrer", comenta Romane.

"As ruas de paralelepípedos, as pequenas lojas que vendem artesanato e comida tradicional, a vibrante cena artística e a rica história das ruas de Tallinn me fizeram sentir completamente à vontade para explorar por conta própria."

A viajante solo Ioana Moga recomenda visitar o Museu Kiek in de Kök e os Túneis do Bastião, um complexo de torres medievais.

"Kiek in de Kök significa 'olhar para a cozinha', porque da torre era possível ver o interior das cozinhas dos vizinhos do outro lado da rua", explica Moga, que relatou sua viagem em seu blog.

"O que eu mais gostei foi de ir ao subterrâneo e explorar os túneis, que foram usados para diversos fins durante muitos séculos."

A oeste da capital, o Parque Nacional Tabasalu oferece um refúgio na natureza com paisagens de tirar o fôlego, onde penhascos de calcário se elevam acima do Mar Báltico.

"Era o lugar perfeito para uma caminhada tranquila com vistas espetaculares", disse Romane. "Senti-me em paz estando lá sozinha. As poucas pessoas que encontrei na região foram muito gentis e acolhedoras; elas estavam simplesmente lá para apreciar a natureza, assim como eu."

Vietnã

Getty Images Um passeio de barco pelo Delta do Mekong, no Vietnã, é uma das maneiras mais autênticas de vivenciar a vida local

O Vietnã, classificado em 38º lugar no Índice Global da Paz, subiu três posições desde o ano passado e continua sendo um dos países mais bem classificados do Sudeste Asiático.

Também obteve uma pontuação relativamente boa no Índice Mulheres, Paz e Segurança em comparação com os países vizinhos, particularmente em relação à percepção das mulheres sobre a segurança comunitária.

"Aqui, as interações cotidianas eram calorosas e acolhedoras", diz Molly Gagnon, que também visitou o Vietnã sozinha no ano passado.

"Momentos simples, como conversar com o dono de um café, sentar para uma refeição em uma barraca de rua ou andar de ônibus noturno, criam oportunidades sociais espontâneas. É um lugar onde a interação social acontece naturalmente."

Ela recomenda participar de um dos muitos passeios em pequenos grupos que o país oferece, que abrangem temas que vão desde comida e bebida até motociclismo, como uma maneira fácil para viajantes solo começarem a explorar o país. Mas ela também sugere aproveitar a experiência de conviver com os moradores locais.

Getty Images O turismo solo feminino cresce mais rápido do que o turismo em geral

"Voltei ao Vietnã várias vezes: fiz trilhas em Sa Pa com um guia Hmong, fiquei em casas de família no Delta do Mekong e celebrei o Tet [Ano Novo Lunar] nas Terras Altas Centrais com uma família local", diz Tracy Smith, autora do livro The Purpose of Getting Lost: A Story of Self-Discovery (O Propósito de se Perder: Uma História de Autodescoberta, em tradução livre).

"Fiquei impressionada não só com a beleza do país, mas também com o quão segura e acolhida me senti viajando sozinha. Voltarei nesta primavera para o casamento do meu antigo guia."

O conselho dela: vá além dos roteiros turísticos típicos. "Use o serviço de guias locais, considere hospedar-se em casas de famílias e esteja aberta a viagens em ritmo mais lento que promovam conexões pessoais", diz ela.

"O Vietnã recompensa a curiosidade e o respeito; é um país que se aproveita melhor em conexão com outras pessoas."

Uruguai

O Uruguai também apresenta uma ascensão notável no Índice Mulheres, Paz e Segurança deste ano, passando da 59ª para a 35ª posição, graças ao seu forte desempenho em justiça e segurança, incluindo baixos índices de violência contra a mulher.

O país também figura como o segundo mais pacífico da América do Sul (atrás apenas da Argentina) no Índice Global da Paz.

"Fiquei imediatamente impressionada com a atmosfera tranquila", comenta Claudia Tavani, que escreveu sobre sua experiência em seu blog.

"O Uruguai é incrivelmente pacífico e seu povo é muito acolhedor. Visitei o país em meados de março, quando não havia muitos turistas, então pude conhecer muitos moradores locais que estavam sempre dispostos a conversar e compartilhar histórias interessantes sobre o país, sua história e sua cultura."

Getty Images Visitar Colonia del Sacramento, no sudoeste do Uruguai, é uma experiência inesquecível

Visitar Colonia del Sacramento, no sudoeste do Uruguai, é uma experiência inesquecível, especialmente o Centro Histórico, onde se concentra a maioria das atrações do país.

"É um labirinto de ruas de paralelepípedos com paredes caiadas e primaveras coloridas que inundam as ruas, e os carros antigos dão um toque único", comenta Tavani.

Ela recomenda uma parada ao pôr do sol na Calle de los Suspiros (uma rua bem preservada que outrora abrigava os bordéis históricos da cidade) ou no farol de Colonia.

Para desfrutar de um ambiente praiano, ele recomenda Punta del Diablo, uma vila de pescadores na costa leste, em vez da mais conhecida e movimentada Punta del Este.

"É muito mais tranquilo e seguro para explorar por conta própria", diz ela. "A praia é ideal para banhos de sol e natação."

Em Montevidéu, alugar uma bicicleta e pedalar pelos calçadões à beira do Rio da Prata é uma maneira fácil de explorar a cidade.

Tavani também destaca o Carnaval, que acontece de meados de janeiro até o final de fevereiro ou início de março, como uma alternativa muito mais relaxante às festividades do Rio de Janeiro.

Getty Images Punta del Diablo, en la costa este de Uruguay, es un tranquilo pueblo costero con profundas raíces pesqueras.

Noruega

A Noruega, terceira colocada no índice WPS (empatada com a Suécia), obteve altas pontuações em proteção social, igualdade salarial e segurança cidadã.

O país tem figurado consistentemente entre os três primeiros desde a criação do índice em 2017, e sua robusta rede de proteção social (que inclui saúde universal, licença parental e creches públicas) sustenta uma cultura na qual as mulheres participam ativamente do mercado de trabalho e do governo.

Para mulheres que viajam sozinhas, o atrativo reside tanto na beleza natural quanto na segurança. "Viajar sozinha aqui foi muito fácil", diz Janice Lintz, que descreveu sua viagem ao país como uma das mais extraordinárias que já fez.

"A vida selvagem [em Svalbard, arquipélago norueguês no Oceano Ártico, situado entre a Noruega e o Polo Norte] superou todas as minhas expectativas. Vimos ursos polares, focas-barbudas, morsas, raposas-do-ártico e renas. Também vimos gelo plano a cerca de 82 graus de latitude norte, o que foi surreal."

O conforto e a sensação de bem-estar persistem mesmo ao ar livre, na escuridão.

"Sempre me senti segura, mesmo fotografando o céu noturno", diz Lisa Michele Burns, fundadora do clube de fotografia de viagens The Wandering Lens.

Getty Images Viajantes solo são atraídas pela Noruega por suas paisagens épicas, forte sensação de segurança e profunda conexão com a natureza

Burns visitou a Noruega sozinha duas vezes: uma no inverno para fotografar a Aurora Boreal e outra no final do verão, passando grande parte do tempo na região norte, ao redor de Bodø e das Ilhas Lofoten.

"O litoral espetacular oferece o cenário perfeito para passear, apreciar a beleza e os sons, tirar fotos à vontade e observar como as condições climáticas se desenvolvem", comentou.

Embora Burns ame a natureza, ela também aprecia os hotéis acolhedores do país.

"As casas tradicionais de pescadores, agora convertidas em cabanas, e o design de interiores escandinavo são outros motivos pelos quais a Noruega sempre estará na minha lista de lugares para onde eu adoraria voltar", diz ela.

Burns recomenda que viajantes solo aluguem um carro e planejem um roteiro pelas pequenas cidades e mirantes da região de Lofoten, reservando bastante tempo livre para explorar com calma. Ele destaca as praias de areia rosa de Mjelle, Unstad e Haukland, e a vila de pescadores de Nusfjord.

Este artigo foi originalmente publicado no BBC Travel. Para ler o artigo completo em inglês, clique aqui.